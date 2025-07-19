Sudoku, kelime oyunu ve çeşitli bulmaca türleriyle tanınan çevrim içi zeka oyunları platformu Arkadium, Türkiye’de erişime engellendi. Platforma yönelik erişim engeli, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 18 Temmuz 2025 tarihli ve 490.05.01.2025.-412857 sayılı kararıyla yürürlüğe girdi.

Arkadium neden engellendi?

Zeka oyunları platformu Arkadium erişim engeliyle ilgili resmi bir gerekçe paylaşılmasa da, kararın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alındığı İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) tarafından doğrulandı.

Türkiye’de son dönemde çeşitli oyun ve içerik platformlarına yönelik benzer müdahaleler dikkat çekiyor. Bu karar, yalnızca oyunseverler açısından değil, dijital özgürlükler bağlamında da tartışma yaratabilecek nitelikte.

Arkadium, özellikle Sudoku, bulmaca ve kelime oyunları gibi zihinsel gelişimi destekleyen içerikleriyle dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahipti. Ücretsiz ve erişilebilir yapısıyla öne çıkan platform, Türkiye’deki kullanıcılar tarafından da yoğun şekilde tercih ediliyordu.

Engelleme kararı sonrası kullanıcılar, platforma yalnızca VPN ya da benzeri alternatif yollarla ulaşabiliyor. Platformun Türkiye’ye özel bir açıklama yapıp yapmayacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor.

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