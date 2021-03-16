Otomobil satışlarında taksitli dönem resmen başladı

Ticaret Bakanlığı, konut satışlarında taksit sınırını kaldırırken, otomobil satışlarında 60 aya kadar taksit getirdi. Yeni yönetmeliğe göre taksit sayısı, aracın nihai fatura bedeline göre belli olacak.

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Otomobil alım satımlarıyla ilgili yeni düzenleme geldi. Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğine göre; taşıt satışlarında değerine göre uzun vadeli taksit imkanı geldi.

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Ticaret Bakanığı, Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre; Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci fıkrasına ‘taksitli mal ve hizmet satışlarında’ ibaresinden önce gelmek üzere ‘konut satışı haricindeki’ ibaresi eklendi. Bakanlık böylece konut satışında taksit sınırını kaldırırken, otomobil satışında ise 60 aya kadar vade uygulanabilecek.

Halihazırda, söz konusu hükümde konut ve taşıt satışları için ayrı bir taksitlendirme süresi belirlenmediğinden, bu satışlar genel taksitlendirme süresine tabi oluyordu.

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından kredili konut satışlarında herhangi bir vade sınırı yok. Bununla birlikte kredili otomobil satışlarında ise aracın değerine göre farklı vade seçenekleri geliyor. Böylelikle bakanlığın söz konusu düzenlemesi BDDK uygulamalarına da paralel hale geldi.

Nihai fatura değeri 120 bin TL ve altında olan otomobil satışında taksit 60 ay taksit. 120 bin ile 300 bin TL arasında olan taşıtlarda taksit 48 ay taksit. 300 bin ile 750 bin TL arasında olanlarda 36 ay taksit. Son olarak, 750 bin TL üstü değerde olan taşıtlarda taksit 24 ay olacak.

İkinci el online binek ve hafif ticari otomobil pazarında satışlar, şubatta ocak ayına göre yüzde 10,9 artarken, araç fiyatları bu dönemde ortalama yüzde 1,3 geriledi.

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