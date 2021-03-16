Genel
Otomobil satışlarında taksitli dönem resmen başladı
Ticaret Bakanlığı, konut satışlarında taksit sınırını kaldırırken, otomobil satışlarında 60 aya kadar taksit getirdi. Yeni yönetmeliğe göre taksit sayısı, aracın nihai fatura bedeline göre belli olacak.
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Otomobil alım satımlarıyla ilgili yeni düzenleme geldi. Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğine göre; taşıt satışlarında değerine göre uzun vadeli taksit imkanı geldi.
Ticaret Bakanığı, Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre; Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci fıkrasına ‘taksitli mal ve hizmet satışlarında’ ibaresinden önce gelmek üzere ‘konut satışı haricindeki’ ibaresi eklendi. Bakanlık böylece konut satışında taksit sınırını kaldırırken, otomobil satışında ise 60 aya kadar vade uygulanabilecek.
Halihazırda, söz konusu hükümde konut ve taşıt satışları için ayrı bir taksitlendirme süresi belirlenmediğinden, bu satışlar genel taksitlendirme süresine tabi oluyordu.
Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından kredili konut satışlarında herhangi bir vade sınırı yok. Bununla birlikte kredili otomobil satışlarında ise aracın değerine göre farklı vade seçenekleri geliyor. Böylelikle bakanlığın söz konusu düzenlemesi BDDK uygulamalarına da paralel hale geldi.
Nihai fatura değeri 120 bin TL ve altında olan otomobil satışında taksit 60 ay taksit. 120 bin ile 300 bin TL arasında olan taşıtlarda taksit 48 ay taksit. 300 bin ile 750 bin TL arasında olanlarda 36 ay taksit. Son olarak, 750 bin TL üstü değerde olan taşıtlarda taksit 24 ay olacak.
İkinci el online binek ve hafif ticari otomobil pazarında satışlar, şubatta ocak ayına göre yüzde 10,9 artarken, araç fiyatları bu dönemde ortalama yüzde 1,3 geriledi.
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Genel
Ford Otosan’dan Türkiye’nin en büyük otomotiv yatırımı
Türk otomotiv sanayinin öncü şirketlerinden Ford Otosan, Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim üssü olan Kocaeli Fabrikalarında gerçekleştirmeyi öngördüğü 2 milyar euroluk (20,5 milyar TL) yeni yatırımının en önemli fazını duyurdu.
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Ford Otosan’ın elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçireceği, önümüzdeki 10 yılı kapsayan yatırımın vizyonu; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ve Ford Otosan Genel Müdür Baş Yardımcısı Dave Johnston katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda açığa kavuştu.
Ford’un ‘Yeni Nesil Transit Custom’ ailesinin dizel, şarjlı ve hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) versiyonları ile tam elektrikli versiyonu 2023 yılı ortası itibarıyla kademeli olarak seri üretime hazır hale gelecek ve müşterilerle buluşacak. Ayrıca, Ford ve Volkswagen’in stratejik ortaklığı kapsamında da Yeni nesil Volkswagen 1 tonluk ticari araç modeli Ford Otosan tarafından Türkiye’de üretilmesi plan dahilinde.
Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları, ilk etapta 2022 yılı itibarıyla Ford’un tam elektrikli ilk ticari aracı E-Transit’in Avrupa’ya yönelik seri üretimini gerçekleştirecek ve bataryalarını da Kocaeli’de temin edecek. Böylece, Kocaeli’de Türkiye’nin ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi olacak. Bugün açıklanan 1,4 milyar € tutarındaki proje fazı ile Ford Otosan’ın 1 tonluk orta ticari araç kapasitesinin 405 bin adede yükselmesi hedefler arasında.
Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç: Ford Otosan’ın ‘ilk’leri başarmaya ve değer üretmeye devam etmekte
Ali Y. Koç, sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle belirtmek isterim ki; pandeminin yarattığı belirsizlik ortamında ve herkesin yatırımdan uzak durduğu bir dönemde, tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımızın ülkemize olan inancının en büyük ispatıdır. Ayrıca bu yatırımla, Kocaeli Fabrikalarımız Türkiye’nin – bataryası dahil – ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek. 10 yıl sürecek bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle olarak görüyoruz. Ek olarak ortaya çıkacak büyük katma değerin yanı sıra; oluşturulacak ekosistemle de Memleketimizin otomotivdeki rekabet gücünün önemli ölçüde artmasına hizmet edeceğiz” dedi.
Akıllı Telefonlar
Bu telefon Xiaomi’nin üvey çocuğu mu?
Xiaomi, Çin menşeili bir telefon üreticisi olmanın dışında bir çok farklı alanlarda da ürününü olan bir marka. Ancak biz onu daha çok ürettiği telefonlarla tanıyoruz.
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Xiaomi telefon kanadında bir çok ürün segmentinde bir çok ürün gamına sahip. Alt, alt-orta, orta-üst ve üst seviye (amiral) şeklinde sınıflandırabiliriz. Ülkemizde de bu sınıflardaki her cihazı rahatlıkla görebiliyoruz. Xiaomi daha çok orta seviye cihazlara ağırlık veren ve en çok kazancını da buradan çıkarıyor. Unuttuğu bir nokta var ki o da amiralleri. Aslında ürettikleri amiral cihazları, sunduğu kalite bakımından gayet iyi gözükse de; Türkiye özelinde yaptıkları fiyatlandırma insanların akıllarında soru işareti bırakıyor. Ayrıca bu fiyatlandırma amiraller özelinde neredeyse hiç değişmiyor. Bu videoda da Xiaomi’nin üst seviyede olan ve Türkiye’de en yüksek fiyat etiketine sahip olan modelinin fiyatı hakkında değerlendirmesini yapıyoruz.
İyi seyirler…
Akıllı Telefonlar
Black Shark 4 modelinin lansman tarihi belli oldu
Black Shark 4 oyuncu telefonu için merakla beklenen lansman tarihi belli oldu. Şirket yeni bir poster yayınlayarak oyuncu telefonunun ne zaman çıkacağına dair tüm soru işaretlerini giderdi.
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Black Shark 4 serisi bu ayın başından beri gündeme geliyor. Oyun odaklı akıllı telefon üreticisi bugün Çinli sosyal medya ağı Weibo üzerinden yeni cihazlarının çıkış tarihlerini yayınladı. Paylaşılan tanıtım afişine göre güçlü performansı ile dikkat çekecek seri 23 Mart’ta tanıtılacak.
Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi’nin, ‘Black Shark 4’ isimli yeni oyuncu telefonu, ‘SHARK KSR-Ao‘ model numarasıyla listelendi. Cihaz, kutusundan 6.67 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekranla çıkacak. Önceki modeldeki çentikli tasarımın aksine; delikli bir tasarımla gelecek olan cihaz ekranı, kullanıcılara FHD+ çözünürlük sunacak.
Ekranda ayrıca, oyun tutkunlarını memnun edecek şekilde 120 Hz ekran tazeleme oranı bulunacak. Diğer yandan telefon, gücünü Qualcomm’un amiral gemilerine güç veren yeni nesil işlemcisi Snapdragon 888’den alacak.
Black Shark 4 modelinin muhtemel teknik özellikleri
- Ekran: 6,67 inç Full HD+ AMOLED ve 120 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888
- Grafik işlemci: Adreno 660
- RAM: 8 veya 12 GB
- Depolama: 128 veya 256 GB
- Arka Kamera: 108 MP ana kamera
- Ön Kamera: Henüz belirtilmedi
- Batarya: 4.500 mAh, 120W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 11
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB Type-C
108 Megapiksel ana kamerasıyla dikkat çekecek Black Shark 4 modeli; 4,500 mAh pil kapasitesine sahip. Aynı zamanda 120W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Ayrıca her iki cihazın da kutudan çıkar çıkmaz Android 11 işletim sistemiyle çalışacak. Son olarak söz konusu oyuncu telefonun fiyatı henüz bilinmiyor.
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Yazan: levent_orgun, 3 gün önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 1 hafta önce
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Yazan: Ersin Akman, 3 hafta önce
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Bu telefon Xiaomi’nin üvey çocuğu mu?
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2.500 TL TELEFON vs. 16.000 TL TELEFON | Gerçekten ne farkı var?
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