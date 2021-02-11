Genel
Ticaret Bakanlığı, marketlerdeki elektronik ürün satışına yasak getiriyor
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağa göre, gıda marketlerinde elektronik ürünlerin satışı yapılamayacak. Satışı yasaklanacak elektronik ürünler arasında akıllı telefonlar da yer alıyor.
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Vatandaşı yakından ilgilendiren perakende ticarete yeni kurallar geliyor. Alışveriş merkezleri ile zincir marketlere; mesafe ve nüfus kriteri ile birlikte satış esaslarında da bir dizi değişiklik olacak.
Ticaret Bakanlığı’nın taslak düzenlemesine göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak. Ayrıca küçük esnafı korumak amacıyla, zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00’den önce açılamayacak.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun teklifi taslağına göre; perakende ticaretin rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması ve perakende işletmelerin dengeli şekilde büyümesi hedefleniyor.
Hazırlanan taslak, zincir marketler için oldukça önemli değişim olarak görülüyor. Zira ülkemizdeki zincir marketler, özellikle de elektronik ürün satışlarıyla tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarıyorlardı. Düzenlemenin yasalaşması halinde, bu durumun ortadan kalkması oldukça muhtemel.
Ticaret Bakanlığı, sadece tüketici ve küçük esnafı değil, üreticileri de korumaya çalışıyor. Ayrıca düzenleme ile marketler, promosyonlu ürünlerde yaşanan kayıpları, üreticiye yansıtamayacak.
Son olarak reklam, anons, ürünlerin yerleştirilmesi gibi hizmetler nedeniyle üretici veya tedarikçiden para talep edemeyecek. Ancak taraflar arasında ikili sözleşme yapılması halinde gerekli bedel alınabilcek.
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Genel
Ödüllü OLED TV ile İzleme Performansı!
LG, CES® 2021’de yedinci kez “En İyi TV” seçildi. Ayrıca LG OLED teknolojisi, yakın zamanda da Teknoloji ve Mühendislik Emmy Ödülü aldı. Kullanıcılar TV’lerini Dolby Atmos destekli LG soundbar’lardan biri ile eşleştirildiğinde izleme deneyimlerinde, her zaman en iyi performansı elde ediyorlar.
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Sporseverler İçin!
LG, 3.Nesil α9 yapay zeka işlemci ile OLED teknolojisi bir araya getirdi. OLED Motion Pro ve TruMotion özellikleri ile spor karşılaşmalarını bulanıklık ve titreşim olmadan izliyorlar. Özellikle TV’lerini uyumlu LG bluetooth hoparlörlere bağlayarak daha dinamik bir ses ortamı sağlayabiliyorlar.
Üst Düzey Sinema Deneyimi!
LG OLED TV’ler Yeni eklenen Dolby Vision IQ ve Filmmaker Modu™ desteği ile birleştiriyor. Özellikle HDR formatı Dolby Vision®, Dolby Atmos® 360 derece ses deneyimi sunuyor. Aynı zamanda ilk kez bir TV’de bulunan Dolby Vision IQ desteği ile film izleme deneyimini üst düzeye taşıyor. Ayrıca Dolby Vision IQ, ortam ışığının tespit edilmesiyle görüntü kalitesini sağlamak için içeriği ortam ışığına göre uyarlıyor.
Kolav ve Hızlı İçerik Erişimi!
LG OLED TV’ler değişken yenileme hızı ve düşük gecikmeye sahip. Yapay zeka ile Türkçe akıllı ses tanıma fonksiyonu sayesinde sesli komutlarla modu değiştirebilirsiniz. Ayrıca TV’de yer alan Netflix, Apple TV gibi uygulamalardaki içeriklere tek tuşla erişebiliyor. Dahası LG OLED TV’ler Smart Share özelliği sayesinde birçok bağlantıyı destekliyor.
Genel
Intel bütçe dostu anakartınız 11.nesil işlemcilerle uyumlu olmayabilir
Intel gelecek 11.nesil Rocket Lake-S işlemcilerin H410 ve B460 anakartlarıyla uyumlu olmayacaklarını açıkladı.
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Videocardz tarafından iletilen güncellenen destek sayfasında yeni bilgiler yer alıyor. Intel’in söylediğine göre 400 serisi anakartlar yeni Rocket Lake işlemcileri desteklemeleri için BIOS güncellemesi alacaklar. Yani H470, Q470 veya Z490 gibi anakartlar BIOS güncellemesiyle yeni işlemcileri destekleyebilecekler.
Bunun yanında B460 ve H410 anakartları ise 11.nesil işlemcilerle uyumlu olmayacaklar. Ancak bu anakartların hala Intel 11.nesil Comet Lake Refresh işlemcilerini destekleyeceklerini belirtmek lazım. Bu anlamda destek verilen işlemcilerin arasında ise Celeron, Pentium ve Core i3 çipleri yer alıyorlar.
Rocket Lake işlemcileri hala LGA1200 soketini kullanmaya devam edecekler. Dolayısıyla birçok kullanıcı için bu durum biraz sürpriz oluşturmuş gibi duruyor. Ancak buradaki durum biraz daha farklı. Çünkü H410 ve B460 anakartları 22nm’lik nispeten eski bir mimariye sahipler. Dolayısıyla yeni işlemcileri destekleyebilmeleri için BIOS güncellemesi yeterli gelmiyor.
Onun dışında bazı anakart üreticilerinin Intel firmasının yeni kurallarını pek beğenmediğini de ekleyebiliriz. Örneğin Gigabyte, yeni H410 anakart modellerinde yapacakları yeni düzenlemeyle en azından giriş seviyesi Rocket Lake-S işlemci desteğini getirecek gibi duruyor.
Intel 11.nesil işlemcilerinin gelecek ay Z590 anakartlarının çıkışını yapmasının ardından kullanıcıyla buluşacağı düşünülüyor.
Genel
EURO 2020’nin küresel sponsoru TikTok oldu
UEFA EURO ile ortaklık kuran ilk dijital platform olan TikTok, turnuva başladığında futbolseverlerin heyecanını paylaşmaları için en iyi ortamı sunmayı hedefliyor. TikTok, UEFA EURO 2020’nin küresel sponsoru oldu. Ayrıca ilk defa bir dijital platformun sponsorluğunu üstlendiği uluslararası turnuva, TikTok ve UEFA için heyecan verici bir adımı temsil ediyor.
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Uefa ve TikTok İşbirliği
TikTok, UEFA ortaklığı sürecinde futbol taraftarlarının oyuna olan tutkularını ve yaratıcılıklarını ifade edebilmeleri için onlara pozitif bir ortam sunmayı amaçlıyor. Böylece TikTok, taraftarların en sevdikleri futbol içerik üreticilerini takip edebilecekleri, futbol içerikleri üretebilecekleri ve turnuva sırasında kendi özel anlarını ve kutlamalarını paylaşabilmelerini sağlayacak.
Turnuvanın küresel sponsoru TikTok, topluluğunun kendilerini yaratıcı ve pozitif bir şekilde ifade etmek için artırılmış gerçeklik efektleri, özel kampanyalar, canlı yayınlar gibi bir dizi heyecan verici özelliği hayata geçirmek için UEFA ile birlikte çalışacak. UEFA, TikTok’a UEFA’nın tarihi belleğine erişim sağlayarak ilgi çekici ve yenilikçi içerikler geliştirebilmesine destek olacak.
UEFA EURO 2020; bu ortaklık kapsamında dünya çapındaki milyonlarca futbol taraftarına özel sahne arkası içeriklerinin yanı sıra, güncel ve arşiv görüntüleriyle ilham verme ve onları eğlendirme misyonuyla da turnuva öncesinde resmi bir TikTok hesabı açacak.
TikTok, bu sponsorlukla beraber tüm Avrupa yayın kanallarında UEFA EURO 2020 canlı maç programları esnasında TikTok’u tanıtan yayın sponsorluk haklarına da sahip olacak.
UEFA pazarlama direktörü Guy-Laurent Epstein, konuyla ilgili; “Geçtiğimiz yıl dijital platformlar arasında en çok konuşulan şirketlerden biri olan TikTok’u UEFA EURO ortağı olarak görmekten mutluluk duyuyoruz. Benzersiz ve yenilikçi bir UEFA EURO deneyimi sunmak için TikTok’la çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Ayrıca bu ortaklık, taraftarlara dünyanın önde gelen spor etkinliklerinden biri aracılığıyla bağ kurma ve tutkularını paylaşma fırsatı verecek.”dedi.
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Ticaret Bakanlığı, marketlerdeki elektronik ürün satışına yasak getiriyor
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