Ticaret Bakanlığı, marketlerdeki elektronik ürün satışına yasak getiriyor

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağa göre, gıda marketlerinde elektronik ürünlerin satışı yapılamayacak. Satışı yasaklanacak elektronik ürünler arasında akıllı telefonlar da yer alıyor.

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Vatandaşı yakından ilgilendiren perakende ticarete yeni kurallar geliyor. Alışveriş merkezleri ile zincir marketlere; mesafe ve nüfus kriteri ile birlikte satış esaslarında da bir dizi değişiklik olacak.

Ticaret Bakanlığı’nın taslak düzenlemesine göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak. Ayrıca küçük esnafı korumak amacıyla, zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00’den önce açılamayacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun teklifi taslağına göre; perakende ticaretin rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması ve perakende işletmelerin dengeli şekilde büyümesi hedefleniyor.

Hazırlanan taslak, zincir marketler için oldukça önemli değişim olarak görülüyor. Zira ülkemizdeki zincir marketler, özellikle de elektronik ürün satışlarıyla tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarıyorlardı. Düzenlemenin yasalaşması halinde, bu durumun ortadan kalkması oldukça muhtemel.

Ticaret Bakanlığı, sadece tüketici ve küçük esnafı değil, üreticileri de korumaya çalışıyor. Ayrıca düzenleme ile marketler, promosyonlu ürünlerde yaşanan kayıpları, üreticiye yansıtamayacak.

Son olarak reklam, anons, ürünlerin yerleştirilmesi gibi hizmetler nedeniyle üretici veya tedarikçiden para talep edemeyecek. Ancak taraflar arasında ikili sözleşme yapılması halinde gerekli bedel alınabilcek.

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