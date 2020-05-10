Test
Orta seviyenin en iyi işlemcisi hangisi? Snapdragon vs. Kirin vs. MediaTek
Bu videomuzda orta seviyenin MediaTek, Kirin ve Snapdragon işlemcileri tek tek teste sokarak en iyilerini belirliyoruz. 7 farklı telefonda yaptığımız testlerin sonucunu bu videoda görebilirsiniz.
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Orta seviyenin en iyi işlemcisi hangisi? testindeki telefonlar;
- Oppo Reno 3 Pro – Snapdragon 765G
- Xiaomi Mi Note 10 – Snapdragon 730G
- Xiaomi Mi 9T – Snapdragon 730
- Realme 6 Pro – Snapdragon 720G
- Realme 6 – MediaTek Helio G90T
- Oppo Reno 3 – MediaTek Helio P90
- Huawei P40 Lite – Kirin 810
Yapılan testler; AnTuTu, 3DMark, PCMark, GFXBench, Geekbench 5, PassMark, AI Benchmark, AiTuTu ve 4K’dan 1080p’ye render.
Sonuçları videodaki görsellerden görebilirsiniz. İyi seyirler…
Test
65W şarj testi | Oppo Find X2 kaç dakikada şarj oluyor?
Oppo Find X2 kutusundan “65W Super VOOC 2.0” adaptörü ile birlikte geliyor. İlk kez Find X2 ile bir telefonda kullanılan bu şarj teknolojisi, şaşkınlık verici bir sürede cihazı tam şarj edebilmenize imkân tanıyor. Biz de bu videomuzda, Find X2 ile %0’dan %100’e bir şarj testi gerçekleştirdik.
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Oppo Find X2 hızlı şarj testi %0 batarya seviyesiyle başladığımız testte 1 dakika sonra yüzde 5, 5 dakika sonra %25, 10 dakika sonra %45, 20 dakika sonra %81 ve 30 dakika sonra %98 seviyesini gördük.
Cihazda 4200 mAh kapasiteli bir batarya yer alırken, kutu içeriğinden 65W’lık bir Super VOOC 2.0 adaptörü çıkıyor.
Test
Samsung Galaxy Z Flip kamera performansı nasıl? | DXOMARK #22
Hardware Plus’ta DXOMARK serisi bu seferde katlanabilir telefon Samsung Galaxy Z Flip ile devam ediyor. Samsung’un ikinci katlanabilir telefonu olan Galaxy Z Flip DXOMARK tarafından test edildi.
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Her ikisi de 12 MP değerindeki çifte kamerasıyla gelen Galaxy Z Flip, bu noktada 105 puanı ile en iyilerin arasında ortalarda kalsa da geniş açılı kamerasında çok farklı bir konuma gelmeyi başarmış.
Peki nasıl böyle bir puan aldı? DXOMARK test merkezine göre artıları ve eksileri neler? Bu videoda aktarıyoruz.
İyi seyirler…
Samsung Galaxy Z Flip kamera özellikleri
Arka kamera
- 12 MP, f/1.8, 27mm (ana), OIS
- 12 MP, f/2.2, 12mm (geniş açı)
Ön kamera
- 10 MP, f/2.4, 26mm
Video
- 4K (60 fps)
- Full HD (240 fps)
- HD (960 fps)
- HDR10+
Pil Testi
Pil Düellosu: Xiaomi Mi 9T vs Realme XT
Ersin ve Doğuş’un hazırladığı Pil Dülleosu serisinde şimdi de Xiaomi Mi 9T vs Realme XT modelleri karşı karşıya geliyor. Bakalım iki telefon birbirlerine karşı gerçek hayat senaryolarında nasıl bir pil performansı gösteriyorlar.