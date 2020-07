Ortaya çıkan raporlara göre Tayvanlı yonga üreticisi TSMC, bu sene Apple için 80 milyon adet A14 Bionic çip kullanıma sunacak. Bu rapor bir Twitter kullanıcısı olan “L0vetodream” tarafından paylaşıldı. Bu kişi rastgele bir Twitter kullanıcısı olsa da paylaştıklarında bazı doğru tahminler bulunuyor. iPhone SE‘nin 2020 Nisan‘ında geleceğini ve iPad Pro‘nun 2020 Mart’ının üçüncü haftasında geleceğini doğru tahmin etmişti.

TSMC tarafından üretilen çiplerin iPhone 12 serisinde kullanılacağı biliniyor. Apple‘ın iPhone 12 serisi haricinde, çıkması planlanan iPhone SE 2 Plus ve SE 3 modellerinde de bu çipleri görebiliriz. Bazı raporlara göre Apple’ın 2021 ilk yarısında çıkarmayı planladığı yeni iPad Pro‘da A14X Bionic işlemcisi kullanılacak. Bu cihazın da tıpkı iPhone 12 serisi gibi 5G destekli olması bekleniyor. Yeni iPad Pro, mmWave destekli Qualcomm X55 modem ile gelecek. Yeni nesil iPhone‘lar ise bu sene Eylül veya Ekim ayında tanıtılacak.

TSMC will prepare 80 million A14 chips for Apple, in this year.

— 有没有搞措 (@L0vetodream) July 3, 2020