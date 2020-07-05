Test
2020’nin kralı hangisi? | Oppo Find X2 vs. Xiaomi Mi 10
Oppo Find X2 ile Xiaomi Mi 10 modellerini kıyaslıyoruz. Boyut, ekran, donanım ve birçok artısı ile kıyasladığımız iki telefondan hangisi daha iyi? Bu videomuzda anlatıyoruz.
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Find X2 kamera örnekleri; https://hwp.to/FindX2Ornek
Mi 10 kamera örnekleri; https://hwp.to/Mi10Ornek
Oppo Find X2 özellikleri
- 164.9 x 74.5 x 8 mm
- 209 g
- Gorilla Glass 6 + Seramik koruma
- 6,7 inç 1440 x 3168 piksel AMOLED ekran
- 120 Hz tazeleme hızı
- HDR10+ – DisplayMate A+
- Qualcomm Snapdragon 865
- Adreno 650
- 12 GB RAM
- 256 GB depolama
- 48 MP + 13 MP + 12 MP arka kamera
- 32 MP ön kamera
- Ultra video sabitleme
- 4K 60 fps kayıt
- 4200 mAh batarya
- 65 Watt hızlı şarj
Genel olarak Oppo Find X2 modeline baktığımızda özellikle ekran performansı ile Xiaomi Mi 10 modelinden sıyrılıyor. Aynı zamanda 65 Watt şarj desteği önemli. Şu anda ülkemizde en hızlı şarj olabilen tek telefon konumunda.
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Xiaomi Mi 10 özellikleri
- 162.5 x 74.8 x 9 mm
- 208 g
- Gorilla Glass 5 koruma
- 6,67 inç 1080 x 2340 AMOLED ekran
- 90 Hz tazeleme hızı
- HDR10+
- Qualcomm Snapdragon 865
- Adreno 650
- 8 GB RAM
- 256 GB depolama
- 108 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP arka kamera
- 20 MP ön kamera
- Video sabitleme
- 8K 30 fps kayıt
- 4780 mAh batarya
- 30 Watt hızlı şarj
- 30 Watt kablosuz şarj
- 5 Watt tersine şarj
Xiaomi Mi 10 modeline geldiğimizde batarya ön plana çıkıyor. Her ne kadar 30 Watt şarj desteği olsa da batarya ömrü daha uzun. Aynı zamanda kablosuz şarj ve tersine şarj gibi birçok artısı da yer alıyor. Kamera konusunda kağıt üzerinde 108 MP gibi bir artısı olsa da Oppo Find X2 karşısında bir adım geride kalıyor.
Donanım
Intel Core i9 10900 ve ROG Maximus XII Hero Wi-Fi incelemesi | Yeni Intel işlemciler neler sunuyor?
Intel Core i9 10900 Intel’in 10. nesil işlemci ailesinin en yeni üyelerinden biri konumunda. Peki performansı nasıl? Bu videomuzda yeni işlemciyi performansını en iyi şekilde yansıtabilecek Z490 çipseti ailesinden ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi anakartı ile beraber inceliyoruz.
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Test sistemi;
- Anakart: ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi
- İşlemci: Intel Core i9 10900
- Bellek: Corsair Vengeance Pro RGB 2 x 8 GB
- Ekran Kartı: ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition
- Soğutma: ROG Ryujin 240
- Depolama: Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD 1 TB
Intel Core i9 10900 özellikleri
Intel’in yeni nesil Comet Lake mimarisinden yola çıkılarak hazırlanan işlemcileri Intel Core i3, i5, i7 ve i9 masaüstü ailesi şeklinde geliyor. 10xxx adlarını taşıyan işlemcilerden test masamıza ise Intel Core i9 10900 modeli geldi. Çarpan kilidi açık olan K ibareli bir işlemci olmamasına rağmen oldukça yüksek performans göstermeyi başardı.
14 nm olarak üretilen işlemcide 10 fiziksel olmak üzere toplamda 20 çekirdek yer alırken 2,8 GHz baz frekansı ve 5,1 GHz Intel Turbo Boost Max Teknolojisi 3.0 frekansı özellikleri bulunuyor. Ayrıca Thermal Velocity Boost frekansı ile 5,2 GHz hıza çıkabilme kabiliyetine de sahip. 65 Watt TDP değeri sunan üründe Intel UHD 630 grafik birimi yer alıyor.
LGA1200’e geçiş
Yeni 10. nesil Intel işlemcilerde pin sayıları da değişti. Uzun süre boyunca LGA1151 kullanan Intel, 49 adet daha pin ile LGA1200’e geçti. Bu da sistemini Intel 10. nesile taşımak isteyen kişilre Z490 anakartı alma zorunluluğu getiriyor. Ancak LGA1151’e uygun işlemci soğutucularını yine LGA1200 ile kullanabileceksiniz.
ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi
Z490 anakartlar arasında en performanslı modellerden biri konumunda olan ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi, LGA1200’e uygun bir yapıda geliyor. En dikkat çekici özelliği ise soğutma ve yapay zekası olduğunu da belirtelim.
AI Suite ya da BIOS ekranı üzerinden neredeyse tek tık ile yapabileceğiniz bu hız aşırtma ve sistem performansı arttırma işlemleri ile hiçbir bilgisayar bilginiz olmasa dahi sisteminizi en doğru ve en yüksek performansta çalıştırabileceksiniz.
Anakarta geri dönecek olursak üzerinde yer alan soğutma blokları ve ısı borularıyla etkili bir soğutma imkanı sunan Maximus XII Hero Wi-Fi, birçok bağlantı noktasında da ekstra sağlamlık ve soğutma sağlamaya çalışmış.
Nvidia SLI ve AMD CrossFireX desteği de sunan kartta, bileşenler de en kaliteliler arasından tercih edilmiş. Bu bağlamda Intel AX201 ile Wi-Fi 6 ve Gigabit kablosuz internet desteği göze çarpıyor. Kablolu bağlantı için ise Intel 1 Gb ve Marvell 5 Gb olacak şekilde çift RJ45 LAN girişi olan cihazda hem kablolu internet bağlantısı hem de diğer cihaz ve NAS ürünleriyle direkt olarak kolay ve hızlı ağ bağlantısı alabilirsiniz.
Ses konusunda SupremeFX S1220 kodeki ile üstün bir çevresel ses desteği alan kartta Texas Instruments RC4580 amfisi de destekliyor. Ayrıca ESS ES9023P dac, yani dijitaleden analog dönüştürücü ile kusursuz ses performansı sunabiliyor.
Anakart üzerinde 8 fan bağlantısı, 1 AI pompa, su pompası+ bağlantısı, su giriş-çıkış sensörü ve su akış sensörü gibi birçok kartta göremediğimiz ekstra bağlantılar da mevcut. ayrıca 3 M.2 NVMe SSD, 6 sata bağlantısı görülüyor. 128 GB’a ve hız aşırtma ile 4800 MHz’e çıkabilen 4 adet bellek yuvaları da korumalı olarak tasarlanmış.
Ürün hakkındaki tüm detayları buradaki bağlantıdan görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Donanım
Gerçekten ısınıyorlar mı? | ASUS TUF Gaming GTX 1660 Super ve GTX 1650 Super incelemesi
ASUS TUF Gaming GTX 1660 Super ve ASUS TUF Gaming GTX 1650 Super incelemesi ile karşınızdayız. ASUS’un ROG serisine nazaran daha uygun fiyatlı model ailesi TUF Gaming serisinden GTX 1660 Super ve GTX 1650 Super modellerine detaylı test yaptık.
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TUF Gaming GTX 1660 Super ve ASUS TUF Gaming GTX 1650 Super incelemesi
Özellikle bazı modellerde ısındığı ve performans sorunu yaşadığı söylenen TUF Gaming ekran kartlarından yeni seri olarak geçen GTX 1660 Super ve GTX 1650 Super modellerini zorlayarak testlerini gerçekleştirdik. Özellikle ısınma değerlerine göz attığımız kartlar bu konuda oldukça dengeli ve fanlar %40 performansta çalışıyorken bile serin bir şekilde çalışmayı başarıyor.
Aynı zamanda iki ekran kartı ile de oyun testlerimizi gerçekleştirdik. Kullandığımız sistem özelliklerimiz ise şöyle;
- Intel Core i9 10900
- ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi
- 2 x 8 GB Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MHz
- TUF Gaming GTX 1660 Super / TUF Gaming GTX 1650 Super
- Corsair VS650 güç kaynağı
- ROG Ryujin 240 sıvı soğutma
ASUS TUF Gaming GTX 1660 Super 6G özellikleri
Saat Hızı; OC Modu – 1815 MHz (Boost Hızı)/ Gaming Modu (Normal) – GPU Boost Hızı : 1785 MHz , GPU Hızı : 1530 MHz
CUDA Çekirdeği; 1408
Bellek Hızı; 14002 MHz
Video Belleği; GDDR6 6GB
Güç Bağlantısı; 1 x 8-pin
Boyutlar; 26.4 x 13 x5.5 cm
Bağlantı; 1 (DVI-D) – 1 (HDMI 2.0b) – 1 (DisplayPort 1.4)
Dijital Maks. Çözünürlük: 7680×4320
ASUS TUF Gaming GTX 1650 Super 4G özellikleri
Saat Hızı; OC Modu – 1755 MHz (Boost Hızı)/ Gaming Modu (Normal) – GPU Boost Hızı : 1725 MHz , GPU Hızı : 12002 MHz
CUDA Çekirdeği; 1280
Bellek Hızı; 12002 MHz
Video Belleği; GDDR6 4GB
Güç Bağlantısı; 1 x 6-pin
Boyutlar; 20.6 x 12.4 x 4.6 cm
Bağlantı; 1 (DVI-D) – 1 (HDMI 2.0b) – 1 (DisplayPort 1.4)
Dijital Maks. Çözünürlük: 7680×4320
Dizüstü Bilgisayar
ASUS TUF Gaming A15 FA506 inceleme | Merakla beklenen oyuncu laptopu testte!
ASUS TUF Gaming A15 FA506 incelemesiyle karşınzdayız. Asus’un Ryzen 7 4800H işlemcisi ve Nvidia RTX 2060 ekran kartını barındıran yeni nesil fiyat/performans laptopu TUF Gaming A15’in detayları videomuzda.
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RTX 1660Ti içeren TUF Gaming A15 FA506IU modelini satın almak için; https://bit.ly/3eM9idN
ASUS TUF Gaming A15 FA506IV incelemesi
ASUS’un AMD kanadında üretilen yeni nesil Ryzen 4000 serisi işlemcileri kullanan ikinci ürünü TUF Gaming A15, gücünü Ryzen 7 4800H’den alıyor. Bizdeki versiyonunda Nvidia RTX 2060 ekran kartı yer alırken, aynı zamanda 16 GB bellek ve 512 GB M.2 NVMe SSD depolama yer alıyor.
Dilerseniz fazladan yer alan 1 adet M.2 ve 1 adet HDD yuvasına depolama birimi ekleyebilir, bir de bellek bölümü boş olarak bırakılmış. 15,6 inç boyutunda FHD (1920×1080) 144Hz IPS bir panel yer alan cihaz, bu sayede yüsek tazeleme hızında oyun deneyimi vadediyor.
AMD’nin gücü
AMD kanadının Ryzen 4000 serisiyle beraber ciddi bir sıçrama yaşadığını daha önce bir diğer ASUS bilgisayarı olan ROG Zephyrus G14 ile görmüştük. Ryzen 9 4900HS işlemcisi birçok masaüstü işlemciyi geçerken TUF Gaming A5’in Ryzen 7 4800H da olduıkça tatmin edici sonuçlar vermeyi başarıyor. Bize gelen test ürününde Nvidia GeForce RTX 2060 ekran kartı yer alırken, yukarıda verdiğimiz linkte bulunan FA506IU modelinde ise GTX 1660 bulunuyor. Her iki ekran kartı da oyun konusunda tatmin edici sonuçlar verebiliyor. Ancak RTX 2060 elbette oldukça sevindirici bir seçenek olacaktır. Fakat AMD kanadının geliştirdiği işlemci render, video işleme gibi birçok işinizde hızlı sonuçlar verebilecek düzeyde.
Genişletilebilir alan
TUF Gaming A15’in en önemli artılarından biri ise bizce yükseltilebilir yapıda olması. 8 GB belleğinin yanı sıra boş bellek tarafına bir 8 GB daha ekleyerek sistemi yükseltebilir, 2 M.2 NVMe SSD bağlantısı ile hızlı ve bol depolama alanı sunan bir ayarlama yapabilirsiniz. Aynı zamanda bir de SATA SSD ya da HDD takabileceğiniz depolama alanı daha bulunuyor. Böylece bol bellek ve bol depolama kullanabilirsiniz.
144 Hz IPS ekran
TUF Gaming A15, 144 Hz tazeleme hızı sunan IPS ekranında oyun deneyimlerinizde ayrı bir monitör gerekmeden katkı sağlıyor. Ryzen 7 4800H ve RTX 2060 oyunlarda yüksek FPS verebilirken ekran da bunu daha rahat destekleyebiliyor. Aynı zamanda IPS’in avantajlarından biri de her açıdan rahat görüntü sağlamadı. Bu nedenle ekranı hangi pozisyonda kullanırsanız kullanın net görüntüyü alabilirsiniz.
Genel olarak baktığımızda ASUS TUF Gaming A15, fiyat performans odaklı ve bu oranda da oldukça tatmin edici sonuçlar verebilen Ryzen tabanlı bir sistem olarak beğenimizi kazandı. Tercihen ve bütçe durumlarına göre RTX 2060 versiyonu sizi fazlasıyla mutlu edecektir.