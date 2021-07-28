Akıllı Telefonlar
Oppo, Yeni Nesil Hızlı Şarj Teknolojisini Tanıttı
Oppo, Flash Charge Open Day etkinliğinde, hızlı şarj teknolojisine yönelik sürdürdüğü çalışmalarının gidişatından bahsetti ve hızlı şarj teknolojisi çözümünün yakın gelecekte hayatımıza katacaklarını duyurdu. Etkinlikte konuşan Oppo VOOC Hızlı Şarj Teknolojileri Baş Mühendisi Jeff Zhang şunları söyledi: “OPPO’nun VOOC Hızlı Şarj teknolojisiyle ilgili yaptığı geliştirmeler, şarj adaptörü, şarj kablosu, güç devresi, pil ve daha fazla çözümü içeren hızlı şarj sistemi bütünündeki yeniliklere dayanıyor. VOOC Hızlı Şarj teknolojisi, kablosuz ya da kablolu şarj kullanımı fark etmeksizin, elektronik cihazların şarj edilmesi söz konusu olduğunda artık en uç şartlarda bile çok çeşitli ihtiyaçları karşılayabiliyor.”
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Hızlı şarjda güvenlik çok önemli
Oppo, hızlı şarj teknolojisini geliştirirken her zaman verimliliği ve güvenliği ön planda tutuyor. Bu konsepte bağlı kalarak VOOC Hızlı Şarj teknolojisinde güvenliği artırmak için beş katlı güvenlik koruma sistemini, gerçekleştirdiği etkinlikle tanıtan Oppo, yeni malzemelerin, yapay zeka algoritmalarının, şarj mimarilerinin ve diğer faktörlerin daha fazla inovasyon sunmak için nasıl kullanılabileceğini araştırıyor. Peki Oppo, hızlı şarj teknolojisini en güvenli şekilde sunabilmek için hangi yöntemlere başvuruyor.
Düşük empedanslı sigorta: Hızlı şarj teknolojisinin beş katlı güvenlik koruma sisteminde bulunan sigorta, elektrik akımının aşırı yüklenmesi ya da farklı bir anormallik durumunda anında devreye giriyor ve fiziksel olarak elektrik kaynağına yalıtım sağlayarak pili koruyor. Daha düşük dahili dirence ve geliştirilmiş performansa sahip yükseltilmiş sigorta tasarımı, şarj sistemi güvenliğinin daha da artırılmasına yardımcı oluyor.
• Galyum Nitrür (GaN) Anahtarları: Oppo, akıllı telefonlarında ilk kez GaN anahtarlarını kullandı. Bu anahtarlar, daha küçük bir alan üzerinde geleneksel silikon MOSFET anahtarlarla aynı işlevselliği elde etmekle (dolayısıyla daha az alan gerektirmekle) kalmıyor, aynı zamanda düşük empedanslar ve yüksek voltajla çalıştığından ısı oluşumunu azaltıp şarj verimliliğini ve güvenilirliğini artırmaya yardımcı oluyor.
• Dahili seri iki hücreli tasarımı: Seri iki hücreli pil tasarımı, elektrik akımını düşürüp ortaya çıkan ısı miktarını azaltırken aynı gücün sağlanmasına imkan tanıyor. Dahili seri iki hücreli tasarım, ikili pil hücrelerini aynı yapıda birleştiriyor, böylece Oppo aynı güvenlik performansını daha az hacim işgal ederek sağlayabiliyor. Yeni tasarım, aynı boyuttaki pillerin pil kapasitesinde de en az %5 artış sağlıyor.
• Pil Güvenliği Algılama Çipi: Oppo’nun yerleşik yapay zeka algoritmalarına sahip tescilli Pil Güvenliği Algılama Çipi, çeşitli senaryolara dayalı olarak gerçek zamanlı voltaj düşüşlerini tanıyıp buna göre hareket ederek pillerin harici hasar görüp görmediğini algılayabiliyor. Voltaj düşüşünün pildeki hasardan kaynaklandığı tespit edilirse, telefon kullanıcıyı uyarıyor ve risklerin önüne geçmek için ek güvenlik önlemleri alıyor.
• Kompozit Akım Kolektörü: Oppo, tamamen yeni bir kompozit akım kolektörü içeren Kompozit Yapıda Güvenlik Pili geliştirdi. Diğer pillerdeki yalnızca alüminyumun kullanıldığı tipik tasarımın yerine bu pilde iki alüminyum katman arasına sıkıştırılmış yeni bir kompozit malzeme kullanılıyor. “Sandviç” adı verilen formdaki bu yapı, beş katmanlı kompozit akım kolektörü mimarisini oluşturmak için ek bir koruyucu malzemeyle kaplandı. Harici hasarlardan kaynaklanan kısa devrelerden pili koruyan bu çözüm, güvenliği artırıyor. Oppo laboratuvar çalışmaları, performanstan ödün vermeyen yeni pilin, delinme ve çarpma testlerini %100 başarıyla geçtiğini gösteriyor.
Hızlı şarjın pil ömrünü kısaltmaması için Oppo’nun aldığı önlemler
Oppo, etkinlikte yeni akıllı şarj teknolojisini de tanıttı. Şarj hızını mümkün olan en güvenli aralıkta tutmak için geliştirilen yeni teknoloji, farklı şarj senaryolarını akıllı bir şekilde algılayıp şarj akımını ayarlıyor. Bu gelişme aynı zamanda, kullanıcıların daha uzun sürelerde optimum pil ömrünün keyfini çıkarmasına imkan tanıyarak normalin dışında pil yaşlanmasının önüne geçilmesine yardımcı oluyor. Akıllı şarj teknolojisi, pil performansının çeşitli alanlarında fark edilir iyileştirmeler sağlayabiliyor:
• Daha uzun pil ömrü: 65W SuperVOOC teknolojisinin imkanlarını ve pilin tam şarj/deşarj olma hızını sağlayan bu gelişme, pilin kapasitesini 1.500 şarj döngüsünden sonra bile orijinal kapasitesinin %80’inde tutabiliyor.
• Belirli senaryolar için iyileştirilmiş şarj hızı: Şarj hızı, pilin herhangi bir zamanda güvenle alabileceği maksimum anlık güce bağlı olarak, belirli durumlara göre artırılabiliyor. 65W SuperVOOC teknolojisi söz konusu olduğunda, şarj hızı yaklaşık %20 artırılabiliyor ve gerektiğinde 4.500 mAh pilin 30 dakika içinde tamamen şarj olması sağlanıyor.
• Şarj hızı ve telefon sıcaklığı dengesi: Yeni teknoloji, farklı kullanım senaryolarında optimum şarj akımı ile buna bağlı olarak sıcaklık artışı arasındaki en iyi dengeyi akıllıca kurabiliyor. Sonuç olarak, kullanıcılar hızlı şarj esnasında herhangi bir çekinceleri olmadan telefonlarını kullanabiliyor.
Oppo, VOOC Hızlı Şarjı olabildiğince güvenli ve akıllı hale getirmenin yanı sıra, daha zorlu durumlarda optimize etmenin yollarını da araştırıyor. Örneğin, bir lityum iyon pili çok soğuk ortamlarda şarj etmek zor olabiliyor; böyle bir ortamda pili şarj etmeye zorlamak kısa devreye sebep olabiliyor. Oppo’nun ultra düşük sıcaklıklar için geliştirdiği şarj çözümü, pilin optimum şarj sıcaklığını belirlemek ve şarj işlemi başlamadan önce sıcaklığı artırmak için akıllı algoritmalar kullanıyor. Yapılan testlerin sonuçları, pil sıcaklığının sadece 10 saniye içinde -20℃’den +10℃’ye yükseltilebildiğini ve böylece pilin normal şekilde şarj edilmesinin sağlandığını gösteriyor.
VOOC Hızlı Şarj teknolojisinin 2014 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana, güvenlik, verimlilik ve kullanım kolaylığı konuları, Oppo’nun pil ve şarj teknolojisine yönelik Ar-Ge çalışmalarına katkıda bulunan temel alanların üçü olarak öne çıkıyor. Oppo, 30 Haziran 2021 itibariyle, hızlı şarj teknolojisiyle ilgili 3.000’den fazla patent başvurusu yaptı. VOOC Hızlı Şarj teknolojisini destekleyen 30’dan fazla cihaz aracılığıyla OPPO, bu hızlı, kullanışlı ve güvenli şarj deneyimini dünya çapında 195 milyondan fazla kişiye ulaştırdı.
Oppo 2021’de, tescilli VOOC teknolojisini otomobillere, kamusal alanlara ve çeşitli cihazlardaki çiplere getiren yeni projesi The Flash Initiative’i de başlattı.
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Akıllı Telefonlar
Redmi Note 10 5G Oyun Testi | MediaTek Dimensity 700 Performansı!
Ülkemizde diğer akıllı telefonlara göre farklı bir işlemciyle gelen Redmi Note 10 5G içerisinde MediaTek’in yeni nesil işlemcilerinden Dimensity 700 işlemcisini kullanıyor. Yeni bir işlemci olmasının yanında merak edilenlerden bir noktası da işlemcinin oyunlardaki performansıydı. Bizler de bu işlemcinin oyun performansını sizlere göstermek için 2 saat boyunca oyun oynadık. Bir saat PES 2021 bir saatte PUBG Mobile oynadık. PES 2021’de Standart grafik ayarında, 60fps kare hızında oynadık. PUBG Mobile’da ise HD grafik ayarında, Yüksek fps kare hızında oynadık.
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Öncelikle %100 şarj ile oyuna giriş yapıyoruz. Her 10 dakikada bir sıcaklık, her 30 dakikada bir pil yüzdesini kontrol ediyoruz. PES 2021 oyunuyla başlıyoruz. PES2021 telefonların işlemcilerini zorlayan oyunlardan bir tanesi olduğunu söylemek mümkün. Oyun oynamadan önceki sıcaklığın 31.9 olarak ölçtük. Havanın sıcaklığının etkisiyle bu sıcaklığın normal olduğunu söyleyebiliriz. İlk on dakikalık oyunda maksimum sıcaklığın 39.7 olarak ölçtük. Herhangi bir şekilde elde sıcaklık hissi rahatsız edici düzeyde değil.
İkinci on dakikalık oyun sürecinde yani yirminci dakikada sıcaklık 40.8 e yükseldi. 1 derecelik ısı artışı fiziksel olarak da hissedilir hale geldi.
Yarım saatlik dilimin sonunda en yüksek sıcaklığı 41.3 olarak ölçtük. Şarj yüzdemiz ise %100’den %94 e düştü.
Kırkıncı dakika itibariyle sıcaklığın 40.6’ya düştüğünü gördük.
Ellinci dakikayla birlikte 41 derece sıcaklığında olduğunu görüyoruz. Bakalım Bir saat sonunda sıcaklık ve şarj durumu ne olacak?
Bir saatlik PES 2021 oynadıktan sonra sıcaklığın 42.4 derece olduğunu ve şarj yüzdesinin de %86’ya indiğini görüyoruz. Yani toplamda 1 saat oyunla Redmi Note 10 5G %14 pil tüketti. Şimdi de PUBG’ye geçelim.
PUBG’de ilk on dakikalık oyun sonunda 40.8 derecelik sıcaklığına ulaştı. Ayrıca desteklenen en yüksek ayarlarda HD çözünürlük ve Yüksek FPS değerinde oynadığımızı hatırlatalım.
İkinci on dakikalık oyun sürecinde ise yine 40.8 derecelik sıcaklığı görüyoruz. Buradan itibaren sıcaklığın sabitlendiğini görüyoruz.
PUBG’de ilk yarım saatlik oyunda Redmi Note 10 5G’nin bataryasının %86 dan %79’a indiğini ve sıcaklığında 40.7 olduğunu gözlemledik.
Kırkıncı dakikada yani toplamda 1 saat 40 dakika sonrasında sıcaklığın sabitlendiğini ve yine 40.8 derece sıcaklıkta olduğunu görebiliyoruz.
1 saat 50 dakika sonunda sıcaklığın 39.9 olarak görmek şaşırtıcı oldu. Sıcaklığın 1 derece azalması işlemci verimliliğine de etki ediyor.
Toplamda 2 saatlik oyun oynadıktan sonra Redmi Note 10 5G’nin bataryası %100 den %70 e inmiş oldu ve son ölçüm sıcaklığında 40.4 olarak görmüş olduk.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3 özellikleri detaylanıyor!
Samsung akıllı telefonları içinde bir kilometre taşı sayılabilecek modelleri Z Fold ve Z Flip modellerinin yeni versiyonlarının teknik özellikleri ve detayları netleşmeye başladı. Dikkat çeken özellikleri ile kullanıcıları bu sefer de heyecanlandıracak gibi gözüküyor.
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Galaxy Unpacked etkinliğinde üç haftadan kısa bir süre kala, Twitter üzerinde sızıntılar yapan Evan Blass (@evlaks), eski sızıntıları doğrulayan bazı önemli Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 ayrıntılarını paylaştı.
İçindekiler
Samsung Galaxy Z Fold 3 detayları
Evan Blass Samsung Galaxy Z Fold 3’ün 7.6 inç katlanabilir ekrana ve kapalı halindeyken 6.2 inç ekranına sahip olacağını bildirdi. Bu boyutlara göz attığımızda hemen hemen her sızıntıyla birbiriyle örtüşüyor diyebiliriz. Her iki panelde de adaptif bir 120Hz yenileme hızının destekleneceği beklense de, bu konuda hiçbir ek ayrıntı bulunmuyor. Ayrıca, dahili ekranın bir panel altı selfie kameraya sahip olması bekleniyor. Kameralardan bahsetmişken Evan Blass da bu konu hakkında da bilgiler verdi. Katlanabilir ekranın altında 4 megapiksellik bir sensör bulunuyor. Günümüz akıllı telefonlarına göre şaşırtıcı derecede düşük bir çözünürlük olduğunu da belirtelim.
Ön tarafta ekranının üzerinde 10 megapiksel selfie kamerası olması arkada üçlü 12 megapiksel kamera kurulumu olması bekleniyor. Ek olarak bu arka kameralar muhtemelen ana, ultra geniş ve telefoto kamera işlevlerine sahip olacak. Genel olarak Samsung, kameraları geliştirmek yerine diğer bölümlerde iyileştirmelere öncelik vermiş gibi görünüyor. Yani Galaxy Z Fold 3 yine de iyi fotoğraflar çekecek olsa da, 2021’in en iyi kameralı telefonlarından biri olması beklenmiyor.
Samsung Galaxy Z Flip 3 detayları
Daha küçük ve daha renkli dikey olarak katlanabilen model Galaxy Z Flip 3 de yolda ve bugünün sızıntısı da zaten şimdiye kadar olan bildiklerimizi doğrular nitelikte. Yani ekran tarafında 6,7 inç ana ekrana ve 1,9 inç kapak ekranına (bildirim ekranı) sahip. Önceki modellerde olduğu gibi üst tarafta ikili kamera kurulu ile gelmesi bekleniyor. Muhtemelen ana ve ultra geniş kamera olacak bu ikili 12 megapiksel sensörden ve 10 megapiksel ön kameradan oluşan çift kamera kurulumunda olacak.
Galaxy Z Fold 3 gibi, Galaxy Z Flip 3 de IPX8 su geçirmezlik sertifikasına sahip olacak. Toz direncinin olmaması, korunmasına rağmen küçük parçacıkların menteşe kısmına girebileceğinden herhangi bir sertifikaya sahip olmayacak.
Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3 fiyatları ne olacak?
Katlanabilir akıllı telefonlar şu anda uygun fiyatlı olmaktan çok uzak olduğunu biliyoruz. Ancak Samsung, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 modelleriyle geleceğe yatırım olarak bakabilirse fiyatları bir nebze olsun aşağıda tutabilir. Söylentiye göre Samsung, her iki modelde de fiyatları %20 oranında düşürecek. Bu da Galaxy Z Flip 3 modelinin 1.099 dolar, Galaxy Fold 3 modelinin ise 1.599 dolar olabileceği konuşuluyor.
Aslına bakılırsa Galaxy Z Flip 3, Galaxy S21 Ultra’dan daha uygun fiyatlı olacak. Yani Samsung’un bir amiral gemisinden daha ucuz olan ilk katlanabilir ürün olabilir. Bu da yeni tasarım dilinin ve Samsung’un bu alanda ilerleyeceğini de gösterebilir. Öte yandan Galaxy Z Fold 3, geleneksel bir amiral gemisinden biraz daha pahalı olsa da, 1.999 dolarlık Galaxy Z Fold 2’den çok daha uygun fiyatlı olacak. Sizce katlanabilen akıllı telefonlar daha da yaygın hale gelecek mi? Siz olsanız katlanabilen akıllı telefon tercih eder misiniz?
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