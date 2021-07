Oppo, Yeni Nesil Hızlı Şarj Teknolojisini Tanıttı

Ülkemizde diğer akıllı telefonlara göre farklı bir işlemciyle gelen Redmi Note 10 5G içerisinde MediaTek’in yeni nesil işlemcilerinden Dimensity 700 işlemcisini kullanıyor. Yeni bir işlemci olmasının yanında merak edilenlerden bir noktası da işlemcinin oyunlardaki performansıydı. Bizler de bu işlemcinin oyun performansını sizlere göstermek için 2 saat boyunca oyun oynadık. Bir saat PES 2021 bir saatte PUBG Mobile oynadık. PES 2021’de Standart grafik ayarında, 60fps kare hızında oynadık. PUBG Mobile’da ise HD grafik ayarında, Yüksek fps kare hızında oynadık.

Bakmakta fayda var: Redmi Note 10 5G İncelemesi | EN UCUZ 5G’Lİ TELEFON

Öncelikle %100 şarj ile oyuna giriş yapıyoruz. Her 10 dakikada bir sıcaklık, her 30 dakikada bir pil yüzdesini kontrol ediyoruz. PES 2021 oyunuyla başlıyoruz. PES2021 telefonların işlemcilerini zorlayan oyunlardan bir tanesi olduğunu söylemek mümkün. Oyun oynamadan önceki sıcaklığın 31.9 olarak ölçtük. Havanın sıcaklığının etkisiyle bu sıcaklığın normal olduğunu söyleyebiliriz. İlk on dakikalık oyunda maksimum sıcaklığın 39.7 olarak ölçtük. Herhangi bir şekilde elde sıcaklık hissi rahatsız edici düzeyde değil.

İkinci on dakikalık oyun sürecinde yani yirminci dakikada sıcaklık 40.8 e yükseldi. 1 derecelik ısı artışı fiziksel olarak da hissedilir hale geldi.

Yarım saatlik dilimin sonunda en yüksek sıcaklığı 41.3 olarak ölçtük. Şarj yüzdemiz ise %100’den %94 e düştü.

Kırkıncı dakika itibariyle sıcaklığın 40.6’ya düştüğünü gördük.

Ellinci dakikayla birlikte 41 derece sıcaklığında olduğunu görüyoruz. Bakalım Bir saat sonunda sıcaklık ve şarj durumu ne olacak?

Bir saatlik PES 2021 oynadıktan sonra sıcaklığın 42.4 derece olduğunu ve şarj yüzdesinin de %86’ya indiğini görüyoruz. Yani toplamda 1 saat oyunla Redmi Note 10 5G %14 pil tüketti. Şimdi de PUBG’ye geçelim.

PUBG’de ilk on dakikalık oyun sonunda 40.8 derecelik sıcaklığına ulaştı. Ayrıca desteklenen en yüksek ayarlarda HD çözünürlük ve Yüksek FPS değerinde oynadığımızı hatırlatalım.

İkinci on dakikalık oyun sürecinde ise yine 40.8 derecelik sıcaklığı görüyoruz. Buradan itibaren sıcaklığın sabitlendiğini görüyoruz.

PUBG’de ilk yarım saatlik oyunda Redmi Note 10 5G’nin bataryasının %86 dan %79’a indiğini ve sıcaklığında 40.7 olduğunu gözlemledik.

Kırkıncı dakikada yani toplamda 1 saat 40 dakika sonrasında sıcaklığın sabitlendiğini ve yine 40.8 derece sıcaklıkta olduğunu görebiliyoruz.

1 saat 50 dakika sonunda sıcaklığın 39.9 olarak görmek şaşırtıcı oldu. Sıcaklığın 1 derece azalması işlemci verimliliğine de etki ediyor.

Toplamda 2 saatlik oyun oynadıktan sonra Redmi Note 10 5G’nin bataryası %100 den %70 e inmiş oldu ve son ölçüm sıcaklığında 40.4 olarak görmüş olduk.

Xiaomi Redmi Note 5G’ye Xiaomi’nin resmi web sitesinden satın almak için https://www.mi.com/tr/product/redmi-note-10-5g/ adresini ziyaret edebilirsiniz.