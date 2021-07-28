Aksesuar
OPPO Band Sport İncelemesi | OPPO’dan Yeni Adım!
OPPO, giyilebilir teknolojiler konusunda kendisini gün geçtikçe geliştiren markalardan bir tanesi. Şimdi ise marka, akıllı bileklik pazarına bende OPPO Band Sport ile katılıyorum diyor.
Bakmakta fayda var: Intel Qualcomm için çip üretimine başlıyor!
Kulaklıklar ile başlayan giyilebilir teknolojiler furyasına OPPO Watch ile devam ettirdi. Sonrasında da ilk akıllı bileklik modeli olan Band Sport’u tüketicilerin beğenisine sundu. Tasarım kısmında diğer akıllı bileklikler fazlasıyla benzer olan OPPO Band Sport 40.4mm X 17.6mm X 11.45mm ölçülerine sahip. Kayış kısmının plastik olması sayesinde kolunuzda esneklik sağlayabiliyor. Ayrıca birçok deliği olması sayesinde bileğinizin kalınlığına göre ayarlamasını da çok rahat şekilde yapabiliyorsunuz. Ek olarak bilekliğin kolayca yerinden çıkarılabilmesi de dikkat çekici detaylardan birisi. Genelde akıllı saat kullananların şikayetlerinden birisi de saatin ağır olması sebebiyle bilekte oluşturduğu ağrıyı OPPO Band Sport 10.3 gram ağırlığında olması sayesinde yapmıyor.
Ekran tarafında ise akıllı bileklik 1.1 inç büyüklüğünde ve AMOLED teknolojisini kullanıyor. AMOLED olması sayesinde bileklikteki renkler çok canlı ve keskin. Parlaklık seviyesini de belirli yüzdeler (%10- %100 arası) arasında değiştirebilmekte mümkün. En parlak haline getirildikten sonra güneş altında bile çok rahatlıkla ekran görülebiliyor. Ekranın eleştirilebilecek tek noktasının boyut kısmı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle alt taraftaki OPPO logosu yerine ekranı biraz daha büyük şekilde tasarlanmış olması hem daha şık bir görüntü hem de daha iyi bir görüş sağlamış olabilirdi.
OPPO Band Sport içerisinde daha önce duymadığımız bir işlemci olan Apollo3 işlemci ile geliyor. İşlemciye ek olarak da 512KB bellek, 16MB depolama eşlik ediyor. Bilekliğin OPPO telefonlarda veya OPPO Watch gibi çok kararlı bir şekilde çalışması memnun edici. Herhangi bir takılma veya donma işlevi göstermiyor. Bununla birlikte akıllı bilekliğin birçok özelleştirme seçeneği bulunuyor. Ana ekranda en fazla 5 adet arayüzü tutabilse de HeyTap Health uygulaması üzerinden 50 tane birbirinden farklı arayüzü saate entegre edebiliyorsunuz. Bir akıllı bileklikte olması gereken tüm işlevleri yerine rahatlıkla yerine getiren OPPO Band Sport’ta 12 farklı egzersiz modeli (Kalori takibi, spO2, uyku takibi, çoklu spor modu, aktivite takibi, kalp atış hızı ölçme, kalkma hatırlatıcısı, nefes egzersizi, telefonumu bul özelliği) bulunuyor. Bu sayede günlük kullanımınızda size bir eksiklik yaşatmıyor.
Bu kadar özelliği içerisinde barındıran bir akıllı bilekliğin bataryasının da uzun gitmesini herkes ister. OPPO Band Sport’ta 100 mAh büyüklüğünde bir pil bulunuyor. OPPO’nun vaat ettiği süre 12 güne kadar pil ömrü sağladığı yönünde. Ancak bu sürenin kullanımlara göre (yüksek titreşim gücü, yüksek parlaklık, bildirim gösterme aralığı vs) değişkenlik gösterdiğini de unutmamak lazım.
Ek olarak 5ATM’ye (50 metre derinlik) suya dayanıklılık gösterdiğini de belirtelim. Ancak OPPO, akıllı bilekliğin tuzlu suda kullanımı ve sauna gibi yüksek sıcaklık ve nem oranına sahip ortamlarda kullanılmasını önermiyor.
Şuanda da 350TL fiyat etiketiyle satışta olan OPPO Band Sport’u siz nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında kendi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler…
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Aksesuar
Oppo Yeni Akıllı Saatini ve Kulaklıklarını Tanıttı!
Oppo Watch 2, dün Çin’de düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı. Yeni akıllı saat, geçen yıl Mart ayında tanıtılan orijinal Oppo Watch’un varisi olarak geliyor. Oppo Watch 2, 42 mm ve 46 mm boyutlarında 2 farklı seçenekle geliyor ve LTE bağlantısı ve sesli arama yapabilmek için opsiyonel eSIM desteği bulunmakta.
En son çıkan modele gelen geliştirmelere göre Oppo Watch 2, Qualcomm’un Snapdragon Wear 4100 çip setini taşıyor. Akıllı saatin 16 güne kadar pil ömrü sağladığı iddia ediliyor. Oppo Watch 2’ye ek olarak, Çinli şirket yeni gerçek kablosuz stereo kulaklıkları olarak Oppo Enco Air Smart Edition ve Oppo Enco Play’i de tanıttı.
Oppo Watch 2, Oppo Enco Air Smart Edition ve Oppo Enco Play’in Fiyatı
Oppo Watch 2’nin fiyatı 42 mm (yalnızca Wi-Fi) varyantı için 1,299 (200 dolar) Çin Yuanı. Ayrıca akıllı saat 1.499 (230 dolar) Çin Yuanı değerinde eSIM desteğiyle geliyor. En üst klasmanda olan 46 mm boyutlu ve eSIM desteği bulunan model ise 1999 (300 dolar) Çin Yuanı. Her üç versiyon da ilk olarak Çin’de ön sipariş için mevcut ve satışlarının 6 Ağustos’ta yapılması planlanıyor. Ancak Oppo Watch 2’nin küresel lansmanı ve fiyatlandırması ile ilgili ayrıntılar henüz açıklanmadı.
Oppo Watch 2’nin yanı sıra Oppo, Enco Air Smart Edition için 199 (30 dolar) Çin Yuanı gibi bir fiyat belirledi. Enco Play ise 399 (60 dolar) Çin Yuanı olarak açıklandı.
Oppo Watch 2 Teknik Özellikleri
Oppo Watch 2, Android tabanlı ColorOS Watch 2.0 şeklinde çalışacak. 42mm versiyonu 372 x 430 piksel çözünürlüğe ve 1.75 inç AMOLED ekrana sahipken, 46mm versiyonu 402 x 476 piksel çözünürlüğe ve 1.91 inç AMOLED ekrana sahip. Her iki seçenek de 326ppi piksel yoğunluğu, 60 hertz yenileme hızı ve 3D cam koruması ile birlikte geliyor.
İçeriğine bakacak olursak, Oppo Watch 2 geçen yıl piyasaya sürülen ve orijinal Oppo Watch’a güç veren Snapdragon Wear 2500 Çip setinin bir üst modeli olan Qualcomm Snapdragon Wear 4100 çip setine sahip. Ambiq tarafından geliştirilen Apollo 4s adında özel bir yardımcı işlemcisi de var. Ek olarak, akıllı saat 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanıyla geliyor.
Önceden yüklenmiş fitness takip özellikleri açısından Oppo Watch 2, 100’den fazla spor moduna, 24 saatlik kalp atış hızı takibi ve SpO2 kan oksijeni izleme özelliğine sahip. Ayrıca uyku analizi, horlama riski değerlendirmesi ve stres takibi gibi özellikler de bulunuyor.
Oppo Watch 2, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, NFC ve Bluetooth v5.0 bağlantısı sunuyor. Ayrıca LTE versiyonları da sesli arama özelliği ile birlikte 4G desteğine sahip.
Oppo, akıllı saatin pil ömrünü uzattığı iddia edilen Ultra Dinamik Çift Motor (UDDE) teknolojisine sahip. Tek bir şarjla 10 gün çalışabildiği iddia edilen Oppo Watch 2’nin 42 mmlik versiyonunda 360 mAh bataryası bulunuyor. Fakat 46 mm’lik versiyon, 16 güne kadar kullanım sağlayacağı iddia edilen 510 mAh pil ile birlikte geliyor. Ayrıca, 10 dakikalık şarjla bir saate kadar kullanım sağlayacağı söylenen Watch VOOC hızlı şarj teknolojisi de bulunmakta.
Oppo Watch 2’nin 42 mm’lik versiyonu 42,78 x 36, 79 x 11,40 mm ölçülerinde ve 31 gram ağırlığındayken, 46 mm’lik versiyonu 46,37 x 38, 51 x 11,55 mm ölçülerinde ve 35 gram ağırlığında. Ayrıca akıllı saat 5ATM’e (50 metre) kadar su geçirmezliğe sahip.
Oppo Enco Air Smart Edition ve Oppo Enco Play Teknik Özellikleri
Oppo Enco Air Smart Edition TWS kulaklıklar, 8 mm ses sürücülerine ve IP54 su geçirmezlik sertifikasına sahip. Kulaklıkların ayrıca 80 milisaniye kadar düşük bir gecikme oranına sahip olduğu iddia ediliyor. Bağlantı açısından Bluetooth v5.2 var. Kulaklıklar, USB Type-C yuvalı bir şarj kutusuyla birlikte geliyor.
Oppo, Enco Air Smart Edition’ın 400 mAh pil içeren şarj kutusuyla toplam 25 saate kadar pil ömrü sağladığını iddia ediyor. Kulaklıklar, dahili 40 mAh pillerini kullanarak tek bir şarjla 2,5 saat oynatma sağlayacak şekilde derecelendirildi.
Oppo Enco Air Smart Edition kulak içi kulaklıklar, her bir kulaklık dört gram ve şarj kutusu ise 37 gram ağırlığında, bu da kutusuyla beraber toplam ağırlığı 45 gram yapıyor.
Oppo Enco Air Smart Edition’a benzer şekilde, Oppo Enco Play TWS kulaklıklar Bluetooth v5.2 bağlantısıyla birlikte geliyor ve şarj için bir USB Type-C yuvası mevcut. Kulaklıklar ayrıca ses çıkışını ayarlamak için yapay zeka destekli yazılım algoritmaları kullanıyor. Enco Play ile ilgili diğer ayrıntılar henüz açıklanmadı.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Aksesuar
Huawei FreeBuds 4, 14,3 mm çapındaki sürücüleriyle yüksek çözünürlüklü ses sunuyor
Huawei’nin açık tasarımıyla sunduğu aktif gürülte engelleme özellikli TWS kulaklığı Huawei FreeBuds 4, ergonomik kullanıma uygun şekilde tasarlanmış bir tam kablosuz kulaklık. Yeni modelde 14,3 mm geniş dinamik birim sürücülerle; cihazın bas sesleri güçlendirilmiş. Ayrıca bu sürücüler yüksek kaliteli bir ses deneyimi vadediyor. Bu özelliklerin yanı sıra Huawei FreeBuds 4, tüketicilere daha iyi bir dinleme deneyimi sunmak için çeşitli yeni özellikler ekleyen bir yazılım güncellemesi de aldı.
İlginizi çekebilir: Yeni Huawei Ülke Müdürü Allen Yao, HWP Ekibinin Sorularını Yanıtladı
İçindekiler
Huawei, TWS kulaklıklarda ergonomiye çok önem veriyor
Her insanın kulak yapısı ve kulaklık takma alışkanlıkları çok fazla değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle aynı kulaklık farklı kullanıcılar için farklı deneyimler anlamına gelebiliyor. Peki, her kullanıcının mümkün olan en iyi sesi duyması nasıl sağlanabilir? Bu soru, dünyanın dört bir tarafındaki akustik mühendislerini uzun süredir düşündürüyor. Eksiksiz bir kişiselleştirilmiş işitme teknolojileri seti, uyarlanabilir kulak eşleştirme, profesyonel ses efektleri aracılığıyla Huawei sesi her kullanıcı için özelleştiriyor. Mesela daha büyük kulakları olan kullanıcılar için, kulak kanalı muhtemelen daha geniş olduğundan sesin bir kısmı kaybolacak ve bas performansı bozulacaktır. Ancak, daha küçük kulaklı kullanıcılar, aynı durumdan mütevellit olarak kulaklıkların bas performansını çok daha iyi deneyimleyebiliyor.
Özellikle açık tasarıma sahip kulaklıklar kulak içi olan versiyonlara göre farklı takma stillerine ve kulak boyutlarına göre daha büyük performans değişimlerine maruz kalıyor. Bu nedenle farklı kişiler için de ses kalitesi farklılıkları ortaya çıkıyor.
Uyarlanabilir kulak eşleştirme teknolojisi
Huawei FreeBuds 4, kullanıcıların tutarlı ve hassas ses kalitesi elde etmeleri için uyarlanabilir kulak eşleştirme teknolojisiyle geliyor. Her şeyden önce, kulaklıklar ses dalgası algılama teknolojisini kullanarak mevcut kullanıcının kulak kanalı şeklini ve takma sıkılığını belirliyor. Kulaklıklar daha sonra kullanıcının kulağına otomatik uyması için kişiselleştirilmiş ses efektleri yaratıyor. Bu, kulak boyutundan ve kullanım koşullarından kaynaklanan ses kaybını etkili bir şekilde telafi edebiliyor. Yani işin özeti, uyarlanabilir kulak eşleştirme, Huawei FreeBuds 4 kullanıcılarına mümkün olan en iyi ses deneyimini yaşatmak üzere tasarlanmış.
Her müzik türüne özel profil
Huawei FreeBuds 4, farklı müzik türlerini optimum şekilde kullanıcıya iletmek için yerleşik çeşitli profesyonel ve kişiselleştirilmiş ses efektlerine sahip. Huawei FreeBuds 4 şu anda üç ekolayzer modunu destekliyor: dengeli (varsayılan), bas güçlendirme ve tiz güçlendirme. Tüketiciler, duruma uygun olarak kendilerine uygun bir mod seçebiliyorlar. Bas güçlendirme modu, kullanıcılara şarkı dinlerken daha güçlü ve doygun baslar sunuyor. Tiz güçlendirme modu da, kulaklığın daha yüksek frekanslara duyarlılığını artırıyor, kulaklığın sesini daha şeffaf hale getiriyor ve tiz tonlardaki ayrıntıları kullanıcıya daha net şekilde veriyor. Üç farklı mod sayesinde Frebuds 4 kullanıcıları, dinleme zevklerine ve tercihlerine göre seçim yapabiliyorlar. Zaten su götürmez bir şekilde ses kalitesi, dinleyiciler için kulaklık seçimindeki en önemli faktör. Müzik dinlemek için kulaklığı kullanırken, kulaklığın sesteki detayları ne kadar iyi aktarabildiği de 2. sırada geliyor. Huawei FreeBuds 4, tüketicilere daha iyi bir dinleme deneyimi sunmak için klasik dinamik sürücü yapısını benimsiyor. Ayrıca, 40 kHz’e kadar frekans aralığını destekleyen, orta ve tiz sesleri iyileştiren Sıvı Kristal Polimer (LCP) kompozit diyaframa sahip.
Ayrıca Huawei FreeBuds 4, bas tüpü ve anakart ile bağımsız bir ses boşluğu oluşturarak bas tüpünün hacmini yüzde 15 artırıyor. Bu ayrıca havadan ve diyaframdan yoğunlaştırılmış bir rezonans etkisi de sağlıyor. Kullanıcılar Huawei FreeBuds 4 ile müzik dinlerken daha güçlü bas ve daha etkileyici ses ortaya çıkarabiliyor. Huawei, üst düzey donanım kalitesinin yanı sıra yazılım özellikleriyle de tüketicilere daha iyi bir ses kalitesi deneyimi yaşatma amacını FreeBuds 4 modelinde de sürdürüyor.
Huawei FreeBuds 4, 1.399 TL fiyatla Huawei Online Mağaza’da satışta. Vade farksız 4 taksit ödeme fırsatıyla da sunulan FreeBuds 4’ü satın alan tüketiciler, siteye ürün hakkındaki yorumlarını bıraktıklarında Huawei CP31 araç şarj aletini de hediye olarak kazanabiliyorlar.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Realme verdiği söz ve güncelleme
Yazan: Selocanq1, 4 hafta önce
-
Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: Burak, 1 ay önce
-
Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: yeterki, 1 ay önce
-
-
Yazan: hasanaydogdu, 2 ay önce
Oppo, Yeni Nesil Hızlı Şarj Teknolojisini Tanıttı
Oppo Yeni Akıllı Saatini ve Kulaklıklarını Tanıttı!
OPPO Band Sport İncelemesi | OPPO’dan Yeni Adım!
Intel Qualcomm için çip üretimine başlıyor!
Redmi Note 10 5G Oyun Testi | MediaTek Dimensity 700 Performansı!
OPPO Band Sport İncelemesi | OPPO’dan Yeni Adım!
Redmi Note 10 5G Oyun Testi | MediaTek Dimensity 700 Performansı!
Redmi 9T Alınır mı?
GM 21 Pro Alınır Mı? | O Ekran Olmamış Mı Ne?
POCO X3 NFC Alınır Mı?
OPPO Band Sport İncelemesi | OPPO’dan Yeni Adım!
Redmi Note 10 5G Oyun Testi | MediaTek Dimensity 700 Performansı!
Redmi 9T Alınır mı?
GM 21 Pro Alınır Mı? | O Ekran Olmamış Mı Ne?
POCO X3 NFC Alınır Mı?
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.