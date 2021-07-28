OPPO Band Sport İncelemesi | OPPO’dan Yeni Adım!

OPPO, giyilebilir teknolojiler konusunda kendisini gün geçtikçe geliştiren markalardan bir tanesi. Şimdi ise marka, akıllı bileklik pazarına bende OPPO Band Sport ile katılıyorum diyor.

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Kulaklıklar ile başlayan giyilebilir teknolojiler furyasına OPPO Watch ile devam ettirdi. Sonrasında da ilk akıllı bileklik modeli olan Band Sport’u tüketicilerin beğenisine sundu. Tasarım kısmında diğer akıllı bileklikler fazlasıyla benzer olan OPPO Band Sport 40.4mm X 17.6mm X 11.45mm ölçülerine sahip. Kayış kısmının plastik olması sayesinde kolunuzda esneklik sağlayabiliyor. Ayrıca birçok deliği olması sayesinde bileğinizin kalınlığına göre ayarlamasını da çok rahat şekilde yapabiliyorsunuz. Ek olarak bilekliğin kolayca yerinden çıkarılabilmesi de dikkat çekici detaylardan birisi. Genelde akıllı saat kullananların şikayetlerinden birisi de saatin ağır olması sebebiyle bilekte oluşturduğu ağrıyı OPPO Band Sport 10.3 gram ağırlığında olması sayesinde yapmıyor.

Ekran tarafında ise akıllı bileklik 1.1 inç büyüklüğünde ve AMOLED teknolojisini kullanıyor. AMOLED olması sayesinde bileklikteki renkler çok canlı ve keskin. Parlaklık seviyesini de belirli yüzdeler (%10- %100 arası) arasında değiştirebilmekte mümkün. En parlak haline getirildikten sonra güneş altında bile çok rahatlıkla ekran görülebiliyor. Ekranın eleştirilebilecek tek noktasının boyut kısmı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle alt taraftaki OPPO logosu yerine ekranı biraz daha büyük şekilde tasarlanmış olması hem daha şık bir görüntü hem de daha iyi bir görüş sağlamış olabilirdi.

OPPO Band Sport içerisinde daha önce duymadığımız bir işlemci olan Apollo3 işlemci ile geliyor. İşlemciye ek olarak da 512KB bellek, 16MB depolama eşlik ediyor. Bilekliğin OPPO telefonlarda veya OPPO Watch gibi çok kararlı bir şekilde çalışması memnun edici. Herhangi bir takılma veya donma işlevi göstermiyor. Bununla birlikte akıllı bilekliğin birçok özelleştirme seçeneği bulunuyor. Ana ekranda en fazla 5 adet arayüzü tutabilse de HeyTap Health uygulaması üzerinden 50 tane birbirinden farklı arayüzü saate entegre edebiliyorsunuz. Bir akıllı bileklikte olması gereken tüm işlevleri yerine rahatlıkla yerine getiren OPPO Band Sport’ta 12 farklı egzersiz modeli (Kalori takibi, spO2, uyku takibi, çoklu spor modu, aktivite takibi, kalp atış hızı ölçme, kalkma hatırlatıcısı, nefes egzersizi, telefonumu bul özelliği) bulunuyor. Bu sayede günlük kullanımınızda size bir eksiklik yaşatmıyor.

Bu kadar özelliği içerisinde barındıran bir akıllı bilekliğin bataryasının da uzun gitmesini herkes ister. OPPO Band Sport’ta 100 mAh büyüklüğünde bir pil bulunuyor. OPPO’nun vaat ettiği süre 12 güne kadar pil ömrü sağladığı yönünde. Ancak bu sürenin kullanımlara göre (yüksek titreşim gücü, yüksek parlaklık, bildirim gösterme aralığı vs) değişkenlik gösterdiğini de unutmamak lazım.

Ek olarak 5ATM’ye (50 metre derinlik) suya dayanıklılık gösterdiğini de belirtelim. Ancak OPPO, akıllı bilekliğin tuzlu suda kullanımı ve sauna gibi yüksek sıcaklık ve nem oranına sahip ortamlarda kullanılmasını önermiyor.

Şuanda da 350TL fiyat etiketiyle satışta olan OPPO Band Sport’u siz nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında kendi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler…