OPPO, Snapdragon Summit 2022’de mobil cihazlarda ışın izlemeye dayalı grafik oluşturma teknolojileri konusunda Qualcomm Technologies ile gerçekleştirdiği iş birliğini duyurdu. OPPO’nun yeni Find X modeli Snapdragon 8 Gen 2 Mobil Platformuyla desteklenen ilk akıllı telefonlardan biri olacak.

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OPPO, Snapdragon Summit 2022’de mobil cihazlarda ışın izlemeye dayalı grafik oluşturma teknolojileri konusunda Qualcomm Technologies ile gerçekleştirdiği iş birliğini duyurdu. İki şirket, yeni nesil sürücü geliştirme sürecinin ilk aşamalarından itibaren iş birliğini sürdürüyor. Gösterilen büyük çabalar sonucunda kullanıcılar, amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2 Mobil Platformu piyasaya sürüldüğünde, tam olarak optimize edilmiş donanım tabanlı ışın izleme özelliğini deneyimleyebilecek. Snapdragon Summit’te OPPO, ilk kez bir akıllı telefonda Google Vertex AI Neural Architecture Search (Google NAS) özelliğinin sunulması gibi, Qualcomm Technologies ve Google ile iş birliği sonucunda atılan diğer adımları da katılımcılarla paylaştı. Yeni çözüm, mobil cihazların yapay zeka işlemedeki enerji verimliliğini artırıp gecikmeleri kısaltacak.

Qualcomm Technologies’in uzun vadeli ortağı OPPO, bir sonraki Find X serisi amiral gemisi cihazlarında en yeni Snapdragon 8 Gen 2 Mobil Platformuna yer vereceğini duyurdu. Platform, dünya çapındaki mobil kullanıcıların video, oyun ve bağlantı deneyimlerinde çığır açacak.

OPPO Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ürün Sorumlusu Pete Lau, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “OPPO’nun Qualcomm Technologies ile sürdürdüğü iş birliği yeni bir boyut kazandı. Birlikte, mobil cihazlarda inovatif teknolojilerin geliştirilmesini ve uygulanmasını destekleyen birçok ileri teknolojide araştırmalar yürüttük. OPPO’nun mobil grafik teknolojileri ve yapay zeka alanlarındaki kapsamlı deneyimi ve Snapdragon 8 Gen 2’nin güçlü özelliklerini arkasına alan OPPO ve Qualcomm Technologies iş birliği, mobil ışın izleme teknolojisinde yeni bir çığır açtı ve Google NAS’ı ilk kez akıllı telefonlara sundu. Akıllı telefon deneyimini yeniden tanımlamak ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kullanıcıya daha üstün teknolojiler sunmak üzere, Qualcomm Technologies ile süren iş birliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz.”

Donanımla hızlandırılan ışın izleme deneyimini mobil oyunlara sunmak için OPPO ile çalışmaktan heyecan duyduklarını belirten Qualcomm Technologies Ürün Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ziad Asghar ise, “Qualcomm Technologies ile OPPO’nun bu alanda sürdürdüğü iş birliği, oyun geliştiricilerin masaüstü cihazlar kalitesindeki ışın izleme teknolojilerinin tüm avantajlarından yararlanmasına imkan tanıyor. Bu çözüm, mobil cihazlardaki oyun deneyiminde bir sonraki seviyenin kilidini açmak için en yüksek görsel gerçekliğe uygunluk, gerçeğe yakın gölgeler, kavisli yüzeylerde ışık yansımaları ve küresel aydınlatma efektleri sunuyor. Tüm bunlar, kullanılabilir kare hızlarında gerçek zamanlı olarak sağlanıyor. İş birliği, tüm render işini kapsadığından bu gelişme mobil oyun ekosistemini geleceğe taşıyan çok önemli bir adımı teşkil ediyor. Birinci sınıf Snapdragon platformlarıyla desteklenen mobil cihazlara yenilik getirme olanaklarını daha fazla keşfetmek için OPPO ile iş birliğimizi genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.

OPPO ve Qualcomm Technologies, temel teknoloji optimizasyonlarıyla mobil grafik işlemlerinde ve yapay zekada çığır açıyor

Mobil cihazlarda açık kaynaklı bir ışın izleme çözümü sunan ilk akıllı telefon üreticisi OPPO, yeni nesil Snapdragon 8 Gen 2 Mobil Platformuna özgü yazılım optimizasyonları yapmak için Qualcomm Technologies ile iş birliği yaptı. Bu optimizasyonlar sayesinde, OPPO’nun ışın izleme teknolojisi, mobil cihazlardaki karmaşık ve yüklü oyun sahnelerinde uygulanabilecek. Snapdragon Summit 2022’ye katılan ziyaretçiler, söz konusu ışın izleme teknolojisini canlı oyun demolarında deneyimleme fırsatı da buldu. Böylece OPPO, Snapdragon Summit’te amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2 Mobil Platformuyla çalışan cihazlarda bu teknolojiyi gösteren tek akıllı telefon üreticisi oldu.

En iyi mobil oyunlar, Snapdragon 8 Gen 2 Mobil Platform tarafından desteklenen bir cihazda çoklu ışın izleme özelliği devredeyken, en yüksek görsel kaliteyi sunmak için yumuşak gölgeler ve yansımalar gibi efektleri saniyede 60 kare sabit hızda sunabiliyor. Önceki nesil yazılımla karşılaştırıldığında, ışın izleme teknolojisinde grafik oluşturma verimliliği 5 kat artarken CPU’daki iş yükü %90 azaldı. Bu gelişmeler, mobil oyun sektörünün ışın izleme efektleri sunmak için yazılım simülasyonu kullanma bağımlılığından kurtulmasını sağlayarak mobil cihazlardaki karmaşık ve yüklü oyun sahnelerine gelişmiş ve ultra gerçekçi bir aydınlatma kazandırıyor.

OPPO, ışın izleme teknolojisini mobil cihazlarda yazılım aracılığıyla geliştiren ilk akıllı telefon üreticisiydi. Şirket, 2020’den itibaren oyun geliştiricileri ve oyun motoru geliştirme platformlarını, OPPO tarafından pazara sunulan mobil cihazlarda ilk açık kaynaklı ışın izleme çözümü olan PhysRay SDK çatısı altında bir araya getirerek açık bir ekosistem oluşturdu. Geliştiricilerin çeşitli ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak adına OPPO, farklı donanım ve yazılım yapılandırmaları arasında gelişmiş uyumluluk sağlamak için PhysRay motorunu optimize etti. Açık kaynaklı, kullanışlı, uyarlanabilir ve dengeli ışın izleme çözümü, mobil cihazlarda ışın izleme çözümünü hayata geçirirken donanım ve yazılım arasında önemli bir köprü görevi görüyor.

Mobil ışın izleme teknolojisinde gerçekleştirdiği iş birliğinin yanında OPPO, gelecekte sunulacak mobil cihazların yapay zeka yeteneklerini geliştirmek için Qualcomm Technologies ve Google ile ortak çalışmalar sürdürüyor. Bu kapsamda OPPO, donanım gücünü ilk kez Google NAS’a başarıyla entegre etti. OPPO’nun uygulaması, belirli çip özelliklerine dayalı yapay zeka algoritmalarında yapılan optimizasyonlar sayesinde, hedef tespiti algoritmasının harcadığı güçte %27’lik bir düşüş ve bilgi işlem gecikmesinde %40’lık bir azalma kaydetti. Bu gelişmeler, yapay zeka modellerinin daha kısa sürede daha fazla enerji verimliliğiyle çalışmasını ve donanım dostu bir çizgide öğrenmesini sağlayacak.

‘Gelecekte İlham’ mottosuyla, mobil cihazlara daha yenilikçi teknolojiler sunmak için Qualcomm Technologies ile çalışıyor

OPPO ve Qualcomm Technologies’in iş birliğiyle sunulan ışın izleme teknolojisi ve yapay zeka alanındaki gelişmeler, iki şirketin uzun zamandır devam eden iş birliğinin bir parçasını oluşturuyor. Snapdragon’un amiral gemisi mobil platformları, dünya çapında daha fazla kullanıcıya 5G mobil deneyimi yaşatan birçok OPPO akıllı telefonunda kullanıldı. 2022’de tüketicilerle buluşan ve gücünü Snapdragon 8 Gen 1’den alan ilk akıllı telefonlardan biri olan OPPO Find X5 Pro amiral gemisi, bağlantı, yapay zeka, oyun, video, ses ve güvenlik alanlarında benzeri görülmemiş deneyimler sundu. Daha önce OPPO, Find X3 Serisi ve Reno6 Serisi’nin de dahil olduğu birçok akıllı telefonda Snapdragon 5G mobil platformlarına yer verdi.