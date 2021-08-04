Akıllı telefonlarda kameralar artık başka bir konuma taşınıyor. Geleceğin teknolojisine adım atan OPPO, yeni ekran altı kamera teknolojisini duyurdu.

Son yıllarda pazardaki yerini epey iyi yerlere taşıyan OPPO, neredeyse piyasaya sürdüğü tüm modelleri ile dikkat çekmeyi başarıyor. Özellikle akıllı telefon kanadında birçok model ile adından sıkça söz ettiren OPPO, telefon modellerinin kameralarında bir yeniliğe gidiyor ve ekran altı kamera dönemine geçiyor..

Geçtiğimiz yıllarda cihazlarda fiziksel olarak bulunan parmak izi sensörü, zamanla ekranın altına veya güç düğmesine taşınarak kayboldu. Bu sayede cihazın ekranında veya kasasında daha şık ve sade bir tasarım yakalayan akıllı telefon üreticileri, artık kameranın da görünmez olmasını sağlamaya çalışıyor. Bu şirketlerden birisi de OPPO.

Yeni OPPO modellerinde ekran altı kamera teknolojisi!

Geçtiğimiz aylarda ekran altı kamera projesinin patentini alan OPPO, bugün akıllı telefonlar için geliştirdiği yeni ekran altı kamera teknolojisini duyurdu. Cihazın ön kısmında tam ekran deneyimi sunmayı planlayan OPPO, ekran altı kamera teknolojisi ile karşımıza çıktı.

Akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getirecek olan ekran altı kameralar aslında ekran görünümünü güzelleştirmek amacı taşıyor. Özellikle günümüzde damla çentik veya delikli kamera tasarımlarını düşündüğümüzde bu kayıp en aza indirilmiş olsa da, ekranınızdaki görüntünün bir kısmını kullanamıyorsunuz. Ancak OPPO ekran altı kamera teknolojisi ile bu sorunu ortadan kaldıracak.

Öte yandan kameraya elimizle ulaşamadığımız için kameranın çizilmesi önlenmiş olacak. Ayrıca dışardan bakıldığında kameranın yeri de belli olmuyor. Ancak kameranın olduğu yerde ekran 400ppi parlaklık sunuyor. Bu da selfie kalitesini oldukça artırıyor. Dahası ekranın altında yer alan geleneksel ekran kabloları şeffaf kablolama teknolojisi ile tarihe karışacak. Bu sayede kablo genişliği %50 oranında azalırken, daha iyi bir görüntü kalitesi sunulacak.

Tabi görüntü kalitesi demişken bu kameraların görüntüyü bozup bozmayacağını sorgulamamak olmaz. Bildiğiniz üzere ekran altı kameralar ilk ortaya çıktığında çözünürlük konusunda ciddi sorunlar vardı. Ancak OPPO cihazların tasarımlarında ve AI algoritmalarında yaptığı yenilikler ile ciddi ilerleme katetti. Çözünürlük şu anda kabul edilebilir olsa da OPPO bunu yeterli görmüyor ve ikinci jenerasyonda daha iyi sonuçlar çıkaracağını dile getiriyor.

Genel olarak baktığımızda OPPO yeni ekran altı kamera teknolojisi ile piyasayı sallamaya geliyor diyebiliriz. OPPO şimdilik hangi modelinde bu teknolojiyi kullanacağını söylemese de, bir amiral gemisi modelinde göreceğimiz aşikar. Bakalım ekran altı kameraya sahip ilk OPPO modeli ne zaman tanıtılacak.