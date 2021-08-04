Akıllı Telefonlar
OPPO Yeni Ekran Altı Kamera Teknolojisini Duyurdu!
Akıllı telefonlarda kameralar artık başka bir konuma taşınıyor. Geleceğin teknolojisine adım atan OPPO, yeni ekran altı kamera teknolojisini duyurdu.
Son yıllarda pazardaki yerini epey iyi yerlere taşıyan OPPO, neredeyse piyasaya sürdüğü tüm modelleri ile dikkat çekmeyi başarıyor. Özellikle akıllı telefon kanadında birçok model ile adından sıkça söz ettiren OPPO, telefon modellerinin kameralarında bir yeniliğe gidiyor ve ekran altı kamera dönemine geçiyor..
Geçtiğimiz yıllarda cihazlarda fiziksel olarak bulunan parmak izi sensörü, zamanla ekranın altına veya güç düğmesine taşınarak kayboldu. Bu sayede cihazın ekranında veya kasasında daha şık ve sade bir tasarım yakalayan akıllı telefon üreticileri, artık kameranın da görünmez olmasını sağlamaya çalışıyor. Bu şirketlerden birisi de OPPO.
Yeni OPPO modellerinde ekran altı kamera teknolojisi!
Geçtiğimiz aylarda ekran altı kamera projesinin patentini alan OPPO, bugün akıllı telefonlar için geliştirdiği yeni ekran altı kamera teknolojisini duyurdu. Cihazın ön kısmında tam ekran deneyimi sunmayı planlayan OPPO, ekran altı kamera teknolojisi ile karşımıza çıktı.
Akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getirecek olan ekran altı kameralar aslında ekran görünümünü güzelleştirmek amacı taşıyor. Özellikle günümüzde damla çentik veya delikli kamera tasarımlarını düşündüğümüzde bu kayıp en aza indirilmiş olsa da, ekranınızdaki görüntünün bir kısmını kullanamıyorsunuz. Ancak OPPO ekran altı kamera teknolojisi ile bu sorunu ortadan kaldıracak.
Öte yandan kameraya elimizle ulaşamadığımız için kameranın çizilmesi önlenmiş olacak. Ayrıca dışardan bakıldığında kameranın yeri de belli olmuyor. Ancak kameranın olduğu yerde ekran 400ppi parlaklık sunuyor. Bu da selfie kalitesini oldukça artırıyor. Dahası ekranın altında yer alan geleneksel ekran kabloları şeffaf kablolama teknolojisi ile tarihe karışacak. Bu sayede kablo genişliği %50 oranında azalırken, daha iyi bir görüntü kalitesi sunulacak.
Tabi görüntü kalitesi demişken bu kameraların görüntüyü bozup bozmayacağını sorgulamamak olmaz. Bildiğiniz üzere ekran altı kameralar ilk ortaya çıktığında çözünürlük konusunda ciddi sorunlar vardı. Ancak OPPO cihazların tasarımlarında ve AI algoritmalarında yaptığı yenilikler ile ciddi ilerleme katetti. Çözünürlük şu anda kabul edilebilir olsa da OPPO bunu yeterli görmüyor ve ikinci jenerasyonda daha iyi sonuçlar çıkaracağını dile getiriyor.
Genel olarak baktığımızda OPPO yeni ekran altı kamera teknolojisi ile piyasayı sallamaya geliyor diyebiliriz. OPPO şimdilik hangi modelinde bu teknolojiyi kullanacağını söylemese de, bir amiral gemisi modelinde göreceğimiz aşikar. Bakalım ekran altı kameraya sahip ilk OPPO modeli ne zaman tanıtılacak.
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Akıllı Telefonlar
Apple yeni iPhone’lar için daha fazla Çinli tedarikçiyle çalışıyor
Reuters’ın yaptığı habere göre Japonya’nın Nikkei gazetesi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Apple en son iPhone’larını üretmek için daha fazla Çinli tedarikçiyle birlikte çalıştığını söyledi.
Bakmakta fayda var: OPPO Yeni Ekran Altı Kamera Teknolojisini Duyurdu!
Luxshare Precision Endüstri Şirketi, önümüzdeki sonbaharda tanılılması beklenen iPhone 13 serisinin %3’lük bir payını üretmeye hazırlanıyor ve geçen yıl satın aldığı iki firmayla konuyla aşina olan kaynaklara atıfta bulunarak en yeni iPhone’lar için temel bileşenleri ve parçaları tedarik edecek. Apple Lens Tech Co Limited Şirketi’nden metal/alüminyum kasaları tedarik edecek ve Sunny Optical Tech Group Şirketi’nden ise arka kamera lenslerini tedarik edecek. Ancak Apple’ın, bu iddiaların doğru veya yanlış olduğunu belirten bir açıklama yapmadığını da belirtelim.
Yerel bir gazetenin yaptığı habere göre ise Luxshare şirketi, Tayvanlı rakipleri Foxconn ve Pegatron Corp’tan siparişleri aldı ve iPhone 13 Pro’nun üretimine bu ay başlayacak.
Ayrıca Reuters, Foxconn’un Çinli elektronik üreticisi Luxshare’nin artan talebi karşılayabilmek için satın aldığı iki firmayla bir iş gücü kurduğunu ve şirketin diğer taleplerinin yanı sıra herhangi bir Çin devlet kurumu tarafından desteklenip desteklenmediğini araştırmak için bir birlik kurduğunu bildirdi. Bunun sebebinin deAmerika’nın ve dolayısıyla Apple’ın verilerinin Çin hükümetine sızdırılıp sızdırılamayacağını öğrenmek olduğu düşünülüyor.
Pandemi sürecinin devam etmesiyle global olarak artmaya devam eden çip krizinin Apple tarafından nasıl başa çıkılacağı ise merak konusu. Geçen ay teknoloji dünyasının önde gelen ekonomist ve analistleri küresel çip sıkıntısının Apple’a da vuracağını, iPhone üretimini etkilemeye başlayacağından ve gelir büyümesini de yavaşlatacağını tahmin ettiklerini dile getirmişlerdi.
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Akıllı Telefonlar
Google Pixel 6 Serisi, Google’ın kendi işlemcisi Tensor ile duyuruldu
Google’ın ürettiği, Android’in en saf halinin sunulduğu Pixel telefon serisinin yeni nesli duyuruldu. Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modellerinden oluşan serinin teknik detayları arasında en çok dikkat çeken kısım ise cihazların kalbinde Google’ın kendi işlemcisi olan Tensor’a yer verilmesi.
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Google’ın Tensor işlemcisini, Apple‘ın A serisi işlemcileri gibi düşünebiliriz. Yalnızca Pixel telefonlarında kullanılmak üzere özel olarak Google tarafından tasarlanan bu işlemcinin teknik detayları ise bu sonbaharda yapılacak olan tanıtım etkinliğine saklanıyor. Biz bu işlemci konusundaki birtakım söylentilere haberimizde yer vereceğiz fakat bunların Google tarafından yapılmış resmi bir açıklamadan alınmadığını belirtmeliyiz.
Samsung‘un 5nm LPE üretim teknolojisinden yararlanacağı söylenen Tensor işlemcisinin, genel bir beklenti olarak güncel en üst seviye işlemciler ile rekabet etmesi bekleniyor. Fakat Google’ın, Tensor ile daha çok yapay zeka ve makine öğrenmesi ile güçlendirilmiş bir işlemciye yönelik yol izleyeceği belirtiliyor. Tabi bu, onun düşük bir performans sunduğu anlamına gelmiyor. Bir süre önce sızıntılarda, Snapdragon 870 ile benzer seviyede performans sunacağı ortaya çıkmıştı. Yedi çekirdekli bir yapıda olması beklenen işlemci üzerinde ayrıca Titan M2 adında bir güvenlik çipi de olacak. Ayrıca Google’ın kendi işlemcisinin, ses tanıma konusunda iddialı olduğu belirtiliyor. Kim bilir, belki ses tanıma ile ekran kilidi açma gibi özellikler görürüz.
Cihazların tasarım kısmına bakacak olursak Pixel 6 ve Pixel Pro üçer renk seçeneğiyle gelecek. Üçer diyorum çünkü normal ve pro modeller, birbirlerinden ayırt edilecek şekilde farklı renklere sahipler. Pixel 6′nın gövdesi mat kaplamaya sahip metal çerçevenin tuttuğu cam arka kapaktan oluşuyor. Pixel 6 Pro‘da ise parlak kaplamalı metal çerçevenin tuttuğu cam arka kapağa sahip bir gövde bulunuyor. Cihazların arka tarafına baktığımızda ise bir kamera şeridi göze çarpıyor. Bu şerit iki modelde de ortak olmasından mütevellit aynı kameralar kullanıldığı düşünülüyor ilk bakışta. Fakat Pixel 6 Pro, normal modele ek olarak 4 kat optik yakınlaştırma yapabilen bir telefoto lense sahip.
Kameralar kısmına gelmişken onun detaylardan da bahsedelim. Pixel 6 ve Pixel 6 Pro, sırasıyla iki ve üç adet lense sahip bir kamera kurulumu taşıyor. Her iki modelde de aynı, 50 MP geniş açılı ve 12 MP ultra geniş açılı lensler bulunuyor. Az önce de dediğimiz gibi pro modelde ek olarak telefoto lens de yer alıyor. Ayrıca Tensor işlemcisi ile Pixel 6 ailesinin, fotoğrafçılık yetenekleri açısından Pixel 5’e göre fark edilir derecede daha iyi olacağı söyleniyor. Lenslere ait detaylı bilgileri ise tanıtım etkinliğinde öğreneceğiz.
Ekran kısmında ise Pixel 6‘da 90 Hz düz bir ekran tercih edilirken, Pixel 6 Pro‘da ise 120 Hz kavisli bir ekran yer alacak. Her iki cihazda da punch-hole diye tabir edilen, kamera çukuru dışında tamamen çerçevesiz bir ekran tasarımı bulunuyor. Ayrıca Pixel 6’lar, kutularından Android 12 sürümü yüklü şekilde çıkacak.
Ekim ayı gibi tanıtılması beklenen Pixel 6 ailesinin fiyatlarına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Fakat diğer markaların mevcut amiral gemisi modelleri ile benzer bir seviyeden satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca Pixel serisi, her ülkede satışı olmayan cihazlar. Şimdilik, verilen bilgiye göre ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, Avustralya, Tayvan ve Japonya‘da satılacak. İlerleyen zamanlarda başka ülkelerin de eklenmesi bekleniyor. Fakat Türkiye‘nin bu ülkeler arasında bulunmayacağına kesin gözüyle bakabiliriz.
Kaynak: GSM Arena, Google, Android Police
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