Oppo Watch, resmi olarak global pazara açılıyor!

Geçtiğimiz hafta Oppo, Almanya’da Oppo Watch olarak adlandırılan ilk akıllı saatini piyasaya sürdü. Akıllı saat, bugün resmi olarak globalleşti. Cihazın Çin modeli ile küresel modeli arasında ise çok az fark bulunuyor.

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Oppo Watch hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Oppo Watch, 41 mm’lik modelinde 1.91 inçlik 402×476 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED bir ekran ile geliyor. 46 mm’lik model ise 1.6 inç daha büyük olmasının yanı sıra 320×360 piksel çözünürlüklü ve AMOLED bir ekrana sahip. Oppo Watch, iki yonga setiyle birlikte çalışıyor. Bunlardan ilki Snapdragon 3100 Wear, ikincisi ise Ambiq Micro Apollo 3 olarak sıralanıyor. Birincisi Wear OS‘u çalıştırırken ikincisi düşük güç tüketim modunda aktif oluyor. İki farklı işletim sistemi çalıştırabilmeleri giyilebilir aksesuarların en çarpıcı özelliklerinden biri.

Oppo Watch, güç modunda 24 ila 36 saat arası aktif bir şekilde kullanılabiliyor. Saat, güç tasarrufu modunda ise 14 güne varan kullanım süresi sunuyor. Cihazın büyük modeli 75 dakika içinde tam şarj, 15 dakika içinde %46 şarj olabiliyor. Küçük model ise 15 dakika içinde %30 şarja ulaşıyor. Modellerin arasındaki bir diğer fark ise malzeme tarafında ortaya çıkıyor. Büyük olan saat plastik, seramik ve alüminyum alaşım kullanırken, küçük model sadece plastik malzeme kullanıyor.

Oppo‘nun yeni akıllı saati, 46 mm’lik sürümde siyah, pembe ve sisli gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip. 41 mm’lik modelin ise siyah ve parlak altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Cihaz, Avrupa‘da 249€ fiyatı ile satışa çıkacak.