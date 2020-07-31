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Oppo Watch, resmi olarak global pazara açılıyor!
Geçtiğimiz hafta Oppo, Almanya’da Oppo Watch olarak adlandırılan ilk akıllı saatini piyasaya sürdü. Akıllı saat, bugün resmi olarak globalleşti. Cihazın Çin modeli ile küresel modeli arasında ise çok az fark bulunuyor.
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Oppo Watch hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Oppo Watch, 41 mm’lik modelinde 1.91 inçlik 402×476 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED bir ekran ile geliyor. 46 mm’lik model ise 1.6 inç daha büyük olmasının yanı sıra 320×360 piksel çözünürlüklü ve AMOLED bir ekrana sahip. Oppo Watch, iki yonga setiyle birlikte çalışıyor. Bunlardan ilki Snapdragon 3100 Wear, ikincisi ise Ambiq Micro Apollo 3 olarak sıralanıyor. Birincisi Wear OS‘u çalıştırırken ikincisi düşük güç tüketim modunda aktif oluyor. İki farklı işletim sistemi çalıştırabilmeleri giyilebilir aksesuarların en çarpıcı özelliklerinden biri.
Oppo Watch, güç modunda 24 ila 36 saat arası aktif bir şekilde kullanılabiliyor. Saat, güç tasarrufu modunda ise 14 güne varan kullanım süresi sunuyor. Cihazın büyük modeli 75 dakika içinde tam şarj, 15 dakika içinde %46 şarj olabiliyor. Küçük model ise 15 dakika içinde %30 şarja ulaşıyor. Modellerin arasındaki bir diğer fark ise malzeme tarafında ortaya çıkıyor. Büyük olan saat plastik, seramik ve alüminyum alaşım kullanırken, küçük model sadece plastik malzeme kullanıyor.
Oppo‘nun yeni akıllı saati, 46 mm’lik sürümde siyah, pembe ve sisli gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip. 41 mm’lik modelin ise siyah ve parlak altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Cihaz, Avrupa‘da 249€ fiyatı ile satışa çıkacak.
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Huawei, Children Watch 4X “çocuk akıllı saati” modelini tanıttı
Huawei, bugün Çin’de MatePad 10.8, MateBook D Laptop, Huawei Talkband B6 gibi birçok yeni ürün tanıttı. Bu ürünler arasında en çok dikkat çekenlerden biri ise, Children Watch 4X modelleri oldu.
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Huawei Children Watch 4X ile ilgili neler biliyoruz
Adından da anlaşılacağı üzere Children Watch 4X, çocukları baz alınarak üretilmiş bir akıllı saat modeli. Bu akıllı saatin tasarımı, çocukları cezbedebilecek şekilde yapılmış ve birçok yenilikle donatılmış. Örneğin Watch 4X modelinde 2 adet kamera mevcut. Bunlardan bir tanesi, ekranın hemen üst tarafında bulunan 5 Mp çözünürlüğe sahip bir kamera. Diğeri ise, saatin arka üst tarafına konumlandırılmış olan 8 Mp çözünürlüğe sahip kamera. Ön kamera ile, HD çözünürlüklü görüntülü görüşmeler yapabilmek mümkün iken, arka kamera ile de fotoğraf çekebilmek mümkün. Ayrıca arka kamerada, 4X’e varan yakınlaştırma yapabilmek mümkün. Huawei tarafından cihazın, 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı olduğu da belirtilmiş durumda. 1.41 inç boyutta bir ekrana sahip olan cihaz, 320 x 360 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED bir panel kullanıyor. Kirin işlemci ile desteklenen saatin, 1 Gb Ram ve 16 Gb dahili depolama hafızasına sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Ayrıca, saat üzerinde GPS de mevcut; çocuklar için tasarlanmış bir akıllı saatte bu özelliğin çok önemli olduğu da su götürmez bir gerçek.
Mavi, beyaz ve pembe olmak üzere 3 ayrı renk seçeneğiyle satışa sunulan Huawei Children Watch 4X modelinin fiyatı ise, 1,398 Yuan, yani yaklaşık olarak 200 Dolar olarak belirlenmiş durumda. Siz çocuklar için tasarlanan bu akıllı saat modeli için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
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Huawei Band B6, resmi olarak tanıtıldı!
Huawei, yeni nesil akıllı yaşam ürünlerini sunduğu bir konferans düzenledi. Bu konferansta şirketin yeni akıllı bilekliği Huawei Band B6 tanıtıldı. Bilindiği üzere Huawei Band B serisi sadece sağlıklı yaşamı destekleyen bir bileklik serisi değil. Bu bileklikler temel işlevinin dışında Bluetooth destekli bir kulaklığa da dönüşebiliyor.
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Huawei Band B6 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Huawei Band B6, tasarım tarafında “bileklik ve kulaklık bir arada” anlayışını devam ettiriyor. Cihazın 1.53 inçlik 3D esnek ve renkli bir ekranı bulunuyor. Önceki nesile göre %50 civarında bir ekran boyutu artışı söz konusu. Ekran, 326 PPi piksel yoğunluğuna ve ayarlanabilir parlaklığa sahip olacak. Donanım tarafında ise Band B6, Huawei tarafından bağımsız bir şekilde geliştirilen Kirin A1 çipinden gücünü alıyor. Ve şu an piyasada bulunan en yeni Bluetooth teknolojisi olan Bluetooth 5.2 cihazın donanımında bulunmakta.
Band B6, şirketin kendi geliştirdiği ses optimizasyon algoritması ile desteklenen gürültü azaltma özelliğine sahip. Bu sayede yapılan aramalar daha net ve anlaşılır bir şekilde gerçekleşecek. Cihaz ayrıca çift cihaz bağlantısını destekliyor ve sesli asistan ile arama yapılabiliyor. Huawei‘ye göre cihaz, 8 saat boyunca konuşma yapabilmeyi sağlıyor. Ayrıca şarj tarafında 10 dakikalık bir şarj ile 4 saat daha konuşma süresi elde edilebiliyor. Band B6, kalp atış hızı, uyku, stres, kan oksijen oranı ve döngü izleme gibi pek çok farklı ölçüm yapabiliyor.
Huawei Band B6, herhangi bir olumsuz ve değerlerdeki dengesizlik durumunda kullanıcıyı uyaran bir sisteme sahip. Spor aktivitesi tarafında ise 9 farklı spor modunu destekleyecek. Cihaz, kısa mesajları ve gelen aramaları görüntüleme, hava durumun kontrol etme, çalan müziği değiştirebilme ve QR kodlarını tarayabilme gibi pek çok özellik barındırıyor. Ayrıca bileklik sayesinde uzaktan telefon ile fotoğraf çekilebiliyor.
Band B6, obsidyen siyahı, mercan kırmızısı, titanyum grisi, kamelya kahvesi ve mocha kahvesi olmak üzere beş farklı renk seçeneği ile gelecek. Ön satışlar bugün başlayacak fakat resmi olarak 6 Ağustos’ta satışa sunulacak.
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Xiaomi yeni şarj adaptörü Mi Charger 33W’ı tanıttı!
Akıllı telefonların gelişen teknik özellikleri ve bataryaları ile birlikte hızlı şarj teknolojileri de giderek hayatımızın bir parçası haline gelmeye başladı. Xiaomi, Mi Charger adını verdiği 33W destekli şarj aletini tanıttı.
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Xiaomi yeni şarj adaptörü Mi Charger 33W’ı tanıttı!
Çinli üretim devi Xiaomi akıllı telefon pazarında son yıllarda oldukça iyi gidiyor. Şirket sadece bir akıllı telefon üreticisi değil aynı zamanda çok faklı alanlarda da ürünleri bulunmakta. Geniş bir ürün yelpazesine sahip Xiaomi’nin çok çeşitli bir aksesuar ürün gamı da mevcut. Son olarak şirket Mi Charger 33W adını verdiği yeni şarj aletini tanıttı. Bu şarj cihazı 11V/3A/33W gücünde ve PD çıkışını da desteklemekte. Şarj aleti üzerinde USB-A arayüzüne sahip.
Yüksek güçlü bir şarj cihazının kullanıcılara en önemli getirisi telefonunuzu mümkün olan en kısa sürede tam olarak şarj edebilmeleridir. Ancak bu şarj cihazı tabii ki tüm akıllı telefonlar için 33W’da çalışmaz. Tam kapasitesi ile çalışabilmesi için telefonunuzun 33W’a kadar hızlı şarj desteğine sahip olması gerekmektedir. Yine Xiaomi ekosisteminde yer alan Xiami Mi 10, Redmi K30 Pro ve Redmi 10x Pro gibi modeller bu şarj aletinin 33W performansından yararlanabilecek örnek cihazlar olarak gösterilebilir. Şirketin açıkladığı verilere göre 4700mAh pile sahip olan Redmi K30 Pro tanıtılan şarj aleti ile birlikte yarım saat içerisinde %64 şarj olabilmekte. Tam şarj olması ise yaklaşık 63 dakika sürüyor.
Şarj cihazı 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.25A, 20V 1.35A şarj özelliklerini desteklemekte. Akıllı sıcaklık kontrolü desteği ile birlikte kullanıcılara sunulmakta. Ayrıca bu şarj cihazı AC100-240V uyumlu yani farklı ülke standartları ile uyumlu çalışabilmektedir. Şarj cihazı aynı zamanda PD protokollerini de desteklemekte. Örneğin USB PD 3.0 protokolü ile uyumlu cihazlar için kablonuz varsa iPad, MacBook ve Xiaomi Notebook Air gibi cihazları da şarj edebilirsiniz. Şarj aleti yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzeme ile üretilmiş ve 55.4×46.8x28mm ölçülerine sahip. Xiaomi 33W hızlı şarj cihazı şu anda Mi.com üzerinden satılmakta ve sadece 10 dolar fiyatı ile oldukça dikkat çekici. Şu an cihaz sadece Çin üzerinden satışa sunulmuş olsa da çok kısa sürede dünya genelinde raflarda yerini almasını bekleyebiliriz.