Oppo Reno 4 Pro, Snapdragon 720G ile tanıtıldı!

Oppo‘nun orta sınıf Reno serisinin dördüncü nesil telefonları Oppo Reno 4 ve Pro, bazı değişikliklerle birlikte global olarak piyasaya çıkacak. Oppo Reno 4 Pro, önceki nesile göre yonga seti, kamera ve pil tarafında önemli geliştirmelere sahip. Fakat Çin‘de piyasaya çıkan Reno 4 Pro 5G ile ufak farklar bulunuyor.

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Oppo Reno 4 Pro hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Oppo Reno 4 Pro, 6.5 inçlik 1080×2400 piksel çözünürlüklü Super AMOLED bir ekran ile gelecek. Cihazın ekranı 90 Hz ekran tazeleme hızına ve 180 Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip olacak. Ekran, süper parlak bir düzeyde olup 1100 nite kadar parlaklığa çıkabiliyor. Tasarım tarafında ise cihazın kavisli bir yapısı bulunuyor. Arka tarafta 48 MP çözünürlüklü ana kamerası mevcut. Diğer üç kamera ise 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP B&W filtresi olarak sıralanıyor. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüklü tek bir selfie kamera bulunmakta.

Reno 4 Pro, Snapdragon 720G yonga setinden gücünü alacak. Snapdragon 720G, Reno 3 Pro‘da kullanılan Helio P95‘ten çok daha iyi bir yonga seti olarak değerlendiriliyor. Fakat Çin‘de satışa sunulan Reno 4 Pro‘da bulunan Snapdragon 765G yonga setinin burada kullanılmaması tepki çekecektir. Cihazın 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Telefon, 65W hızlı şarj desteği sunan 4.000 mAh değerinde bir pil ile geliyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre cihaz 36 dakikada tam şarj olabilecek.

Reno 4 Pro, Yıldızlı Gece ve İpeksi Beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek. Fiyatlandırma tarafında ise 8 GB RAM / 128 GB depolama alanı bulunan model, 34.990 INR(390€/465$) fiyatı üzerinden satışa sunulacak. Telefonun resmi satışları 5 Ağustos tarihinde başlayacak.