Oppo ve Sony bu kez Find X3 serisi için bir arada!

Oppo, geçtiğimiz günlerde ana vatanında düzenlediği tanıtımla Sony IMX766 görüntü sensörünü içeren amiral gemisi Reno5 Pro+ 5G modelini tanıtmıştı. Son zamanlarda iş birliği konusunda oldukça başarılı işlere imza atan Oppo ve Sony, Find X3 serisi için tekrar bir araya gelebilir. Çin’den sızdırılan haberlere göre IMX789 isimli yeni sensör ilk kez bu seride kullanılacak.

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Oppo Find X3 Pro IMX789’a sahip olacak!

Özel sensörler konusunda geçmişte de başarılı iş birliklerine sahip iki şirket, bu kez Oppo Find X3 serisi için kolları sıvayacak. Son örnek olan Reno5 Pro+ 5G’nin öncesinde Oppo Find X2 Pro’da da Sony sensör görmüştük. IMX689 isimli sensör 1/1.43 inçlik büyüklüğü, 48 MP’lik Quad Bayer filtresiyle bir akıllı telefon için oldukça üstün özellikler sunuyordu. Farklı ışık senaryolarına adapte olabilen ikili ISO’ya da sahip olan sensöre Oppo’nun kattığı f/1.7’lik diyafram açıklığı ortaya güzel bir kamera deneyimi sunmuştu. Günümüzde dahi kamerasıyla etkileyici işler çıkarabilen Oppo Find X2 Pro adeta bu iş birliğinin ne kadar başarılı olabileceğini gösteriyor.

IMX789’un isminden yola çıkarsak yukarıda bahsettiğimiz IMX689’un devamı olacak denebilir. Sensörün işleme kapasitesinin gelişmesi ve fiziksel olarak sensör sayısının artması beklenen yenilikler arasında. Her ne kadar IMX789’un Oppo Find X3 serisi için üretildiğini bilsek de hangi modellerin bu sensöre sahip olacağı henüz net değil. Oppo ve Sony ortak üretimi sensörün Find X3 Pro’da olmasına kesin gözüyle bakılırken Find X3 ya da üçüncü bir seçenek olarak Find X3 Pro+’ın ne tür bir kamera sistemiyle sunulacağı ise bilinmiyor.