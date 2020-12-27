Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 sızıntıları, kablosuz şarj ve pil özelliklerini açığa vurdu
OnePlus 9 akıllı telefonunun resmi çıkışı için hala aylar olmasına rağmen cihaz hakkında sızıntılar devam ediyor. Yakın zamanda telefonun prototipinin e-bay sitesinde sızdırılmasından sonra yeni gelen bilgiler de pil ve şarj alanında bazı geliştirmeleri haber veriyor.
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91mobiles sitesinin “güvenli kaynak” diye nitelendirdiği bir yerden aldığı bilgilere göre cihaz, daha önce OncePlus 8 serisinin sadece Pro modelinde gözüken 30W kablosuz şarjı ve ters kablosuz şarjı destekleyecek. Pil kapasitesi ise 4500mAh olacak olan telefon OnePlus 8’in 4300mAh’lik pilinden bir adım ileri giderken, 8 Pro (4500) ve 8T (4510) ile oldukça benzerlik gösteriyor. OnePlus 9, aynı zamanda ilk defa OnePlus 8T ile Kasım’da tanıtılan 65W hızlı şarj desteğine de sahip olacak gibi duruyor.
OnePlus 9 telefonundan ilk görüntüler geldi
Telefon hakkında aynı kaynaktan gelen görüntülerse yazılımı ve düz ekranı gibi cihazın sahip olması beklenen bazı özelliklerini ortaya koyuyor. Ön tarafında bir kamera çentiği de görülebilen telefon, ince kenarlarıyla da dikkat çekerken diğer tasarım detayları fazla görülmüyor.
Görülebildiği üzere OnePlus 9’a önceki serideki 8 Pro ve 8T modellerinde kullanılan özellikler dahil ediliyor. Dolayısıyla yeni seri piyasaya sürüldüğünde Pro modelinin bunun üstüne ne koyabileceği de doğal olarak merak ediliyor.
Telefonların 2021 Mart veya Nisan aylarında kullanıcıyla buluşması beklenirken; bu iki cihazın yanında bir de Snapdragon 865 ile geleceği konuşulan Lite modelinin çıkabileceği düşünülüyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo X, tasarım detaylarıyla görüntülendi!
Son zamanlarda Oppo, pek çok farklı konsept ile ilgili çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların ardından cihazların tasarımları patentleniyor. Bu sayede yeni konseptlerin sızdırılmış halleri görüntüleniyor. Şirketin geliştirdiği konseptlerin en popüler olanlarından kaydırılabilir akıllı telefon olarak çıkması beklenen Oppo X, tasarım detaylarıyla görüntülendi.
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Oppo X, nasıl bir akıllı telefon tasarımına sahip olacak?
Oppo‘nun yeni konsept tasarımı olan Oppo X, LetsGoDigital tarafından tasarımıyla birlikte sızdırıldı. Sızıntı kaynağına göre şirket gerçekten bu konseptte kaydırılabilir bir telefon piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu yeni nesil tasarımın Tom Ford ile birlikte geliştirildiği de söylentiler arasında. Cihazın tasarımına baktığımızda, katlandığında içinde ekran bulunan oldukça kompakt bir akıllı telefon olduğu görülüyor. Ekran eski haline getirildiğinde ise normal büyüklükte bir telefon haline geliyor. Cihazın arka kapağı deri malzemeden yapılmış ve arka tarafta üçlü yatay kamera dizilimi bulunuyor.
Oppo X‘in ön kamerası, ses açma kapatma tuşu ve güç düğmesi ortaya çıkan renderlarda mevcut değil. Bu yüzden cihazda ekran altı ön kamera bulunması muhtemel gözüküyor. Renderlarda sadece sağ tarafta bulunan SIM kart yuvası ve kaydırma kızağının çıkıntısı görülüyor. Akıllı telefon pazarının donanım tarafında doyum noktasına yaklaşması sebebiyle bu tarz konsept cihazları daha çok görmeye başladık. Şirketin bu telefonu prototip olarak bırakıp bırakmayacağı ise henüz bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40E modeli ortaya çıktı
Huawei’in, Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ ve Mate 40 RS Porsche Edition modellerini içeren Mate 40 serisi geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Bu seriye eklenecek olan yeni bir model olan Mate 40E‘nin özellikleri, ilk defa Wireless Power Consortium (WPC) veri tabanında görüldü. Cihazın model numarası OCE-AN00 (Mate 40’ın model numarası OCE-AN10’a yakın). Çinli sertifika kurumu TENAA, OCE-AN00 model numaralı bir Huawei akıllı telefonu birkaç ay önce onaylamıştı.
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Huawei Mate 40E modelinin özelliklerine göz atalım
Telefonun 13MP’lik tek ön kamerası, kavisli ekranın sol üstünde konumlandırılacak. Kırmızı renkteki güç tuşu ise telefonun sağ tarafında ses kontrol tuşunun altında bulunacak. Arka kamera yapısı ise Mate 40 serisine benzer formda ve üç kamera barındıracak. Bunlar, 50MP sensörlü ana kamera ve 16MP sensörlü ultra geniş ve telefoto kameralar olacak. Buna ek olarak Leica markasını ve bir de LED flaşı cihazın arka kamera yapısında görmek mümkün olacak.
Mate 40E’nin üst kısmında 3.5mm jak girişi ve kızılötesi sensörü bulunacak. Cihazın alt kısmında ise sim kart yuvası, usb type c bağlantı noktası ve hoparlör ızgarası da görülecek.
Huawei Mate 40E, 2376 x 1080 çözünürlükteki 6.5 inç’lik bir OLED ekranla gelecek. Ayrıca cihazın 3.13 GHz saat hızındaki Kirin 9000E işlemciyle gelen Mate 40 modelinin aksine 2.86GHz saat hızındaki Kirin 990E 5G veya Kirin 990 5G işlemcisiyle piyasaya çıkması bekleniyor.
Mate 40E, 128GB, 256GB ve 512GB depolama ve 6GB, 8GB ve 12 GB bellek seçenekleriyle gelecek. Cihaz ek olarak, depolama genişletme desteği, ekran içi parmak izi okuyucu ve 4100 mAh batarya ve Android 10 ile kutudan çıkacak.
Mate 40E modelinin resmi olarak ne zaman tanıtılacağı belli değil ancak Mate 40’dan daha düşük bir satış fiyatıyla piyasaya çıkması olası.
Akıllı Telefonlar
Samsung, telefon satışlarında son 9 yılın altında kalacak
COVID-19 pandemisi, pek çok sektörde olduğu gibi teknoloji ve mobil cihaz pazarını da olumsuz yönde etkiledi. Özellikle ikinci çeyrekte akıllı telefon sevkiyatları dibe vururken, Samsung bu nedenle uzun yıllar sonra 300 milyon sevkiyat hedefini tutturamayacak!
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Samsung, 9 yıl sonra 300 milyon telefon sevkiyatını tutturamadı!
Güney Kore’den gelen raporlara göre, Samsung üçüncü çeyrek sonunda toplam 189.6 milyon adet telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. Yılın son çeyreğinde sektörün güçlü bir toparlanma yaşayacağı tahmin edilirken, Samsung’un da 270 milyon cihaz sevkiyatına ulaşacağı öngörülüyor. Böylece marka, bu yılı 2013’de gerçekleştirdiği 313 milyon telefon satış rakamının da altında bir sayı ile kapatacak.
Öte yandan, Samsung’un önümüzdeki yıl farklı segment telefonlara odaklanarak toparlanma sürecine gireceği belirtiliyor. Koreli marka, 2021 için toplam 307 milyon telefon üretimi gerçekleştirmeyi hedefliyor. Üretim hedefinin yaklaşık 50 milyon adetini Galaxy S21 serisi ve katlanabilir cihazlar oluştururken, 30 milyon da tuşlu/bar tipi telefon üretimi planlanıyor. Kalan cihaz planlaması ise Galaxy A ve Galaxy M serisinin 5G ağırlıklı modelleri üzerinde yoğunlaşacak.
Görünüşe göre önümüzdeki yıl akıllı telefon sektörü için oldukça hareketli geçecek. Huawei faktöründen dolayı yeniden şekillenecek pazar payından pay kapmak için Samsung, Xiaomi ve Oppo gibi devlerin büyük bir mücadele vereceği düşünülüyor. Zira sürpriz bir tedarik gelişmesi yaşanmazsa Huawei’nin pazar payının da 2021 yılında %4-5 seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor. 2020’de kan kaybeden akıllı telefon sektörü, bakalım önümüzdeki yıl hasarı azaltmak için nasıl bir performans sergileyecek?
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