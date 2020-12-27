OnePlus 9 sızıntıları, kablosuz şarj ve pil özelliklerini açığa vurdu

OnePlus 9 akıllı telefonunun resmi çıkışı için hala aylar olmasına rağmen cihaz hakkında sızıntılar devam ediyor. Yakın zamanda telefonun prototipinin e-bay sitesinde sızdırılmasından sonra yeni gelen bilgiler de pil ve şarj alanında bazı geliştirmeleri haber veriyor.

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91mobiles sitesinin “güvenli kaynak” diye nitelendirdiği bir yerden aldığı bilgilere göre cihaz, daha önce OncePlus 8 serisinin sadece Pro modelinde gözüken 30W kablosuz şarjı ve ters kablosuz şarjı destekleyecek. Pil kapasitesi ise 4500mAh olacak olan telefon OnePlus 8’in 4300mAh’lik pilinden bir adım ileri giderken, 8 Pro (4500) ve 8T (4510) ile oldukça benzerlik gösteriyor. OnePlus 9, aynı zamanda ilk defa OnePlus 8T ile Kasım’da tanıtılan 65W hızlı şarj desteğine de sahip olacak gibi duruyor.

OnePlus 9 telefonundan ilk görüntüler geldi

Telefon hakkında aynı kaynaktan gelen görüntülerse yazılımı ve düz ekranı gibi cihazın sahip olması beklenen bazı özelliklerini ortaya koyuyor. Ön tarafında bir kamera çentiği de görülebilen telefon, ince kenarlarıyla da dikkat çekerken diğer tasarım detayları fazla görülmüyor.

Görülebildiği üzere OnePlus 9’a önceki serideki 8 Pro ve 8T modellerinde kullanılan özellikler dahil ediliyor. Dolayısıyla yeni seri piyasaya sürüldüğünde Pro modelinin bunun üstüne ne koyabileceği de doğal olarak merak ediliyor.

Telefonların 2021 Mart veya Nisan aylarında kullanıcıyla buluşması beklenirken; bu iki cihazın yanında bir de Snapdragon 865 ile geleceği konuşulan Lite modelinin çıkabileceği düşünülüyor.