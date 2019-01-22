Oppo RX17 Pro kutusundan çıkıyor! (VİDEO)

Oppo RX17 Pro modeli ofisimize ulaştı. Bu videoda, cihazın kutu içeriğine ve telefonun genel özelliklerine yakından baktık. Önümüzdeki günlerde hem inceleme hem de cihazla ilgili diğer içeriklerimiz yayında olacak.

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Oppo RX17 Pro özellikleri

Kuzey Işıkları ve Zümrüt Yeşili olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen telefon, ön tarafında “damla çentik” tasarımıyla geliyor. 6.4 inç boyutlu ekranda 2340 x 1080 (Full HD+) çözünürlük sunulurken, %91.5 ekran kasa oranı bulunuyor. Ayrıca cihazda AMOLED panel tercih edildiğini de belirtelim.

Donanım bileşenleri noktasında Snapdragon 710 işlemcisinden gücünü alan Oppo RX17 Pro modelinde 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunuluyor. Kamera konusunda oldukça iddialı olan cihaz, arka tarafta F/1.5 ve F/2.4 diyafram değişimine imkan tanıyan bir yapıda. Cihazın arka bölümünde 12 MP + 20 MP + 3D stereo kamera olmak üzere üçlü bir kamera sistemi var. Ön tarafta ise 25 MP‘lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Batarya noktasında 3700 mAh kapasiteli pil ile gelen akıllı telefonda Super VOOC şarj desteği bulunuyor. Şirketin söylediğine göre bu şarj teknolojisiyle 10 dakikada %40 oranında cihazı şarj edebiliyoruz.