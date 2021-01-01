OPPO Türkiye fabrikası görüntülendi; üretim zamanı belli oldu

OPPO Türkiye fabrikası hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde “OPPO Türkiye’de fabrika kuracak” söylentilerini resmi açıklamayla doğrulayan şirketin, söz konusu fabrikayı Tuzla’da hayata geçireceği kesinleşti.

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Çinli akıllı telefon devi OPPO tarafından Türkiye’nin üretim altyapısına 50 milyon dolarlık yatırım yapılacağını geçtiğimiz günlerde sizlere aktarmıştık. Haberi paylaşmamızın ardından OPPO Türkiye yetkililerinin de resmi olarak doğruladığı yatırım kararı neticesinde şirket, Türkiye’de fabrika kuracağını açıklamıştı. Kurmuş olduğu bu fabrikada Şubat 2021’den itibaren üretim yapmaya başlayacak olan OPPO’nun Tuzla’da kiraladığı fabrika kanlı canlı görüntülendi.

OPPO Türkiye fabrikası, Tuzla’da bulunuyor

Dünya Gazetesi tarafından aktarılan bilgilere göre, Türkiye sınırları içerisinde akıllı telefon üretimi yapabilmek adına 50 milyon dolarlık bütçeyi gözden çıkaran OPPO, bu bütçesini Tuzla’daki bir üretim tesisiyle değerlendirecek. Kapalı alanı da dahil toplam 6 bin 405 metrekare büyüklüğünde olan fabrika, İstasyon Mahallesi’ndeki Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı’nın yanında bulunuyor.

OPPO Türkiye fabrikası sıfırdan inşa edilmeyecek. Aktarılan bilgilere göre OPPO, daha önce kuruyemiş markası Tadım tarafından kullanılan Tuzla’daki bir üretim tesisini kiralamış durumda. Resmi olarak İstanbul sınırları içerisinde olan ancak Kocaeliye de yakın olan Tuzla’daki bu üretim fabrikası artık OPPO Türkiye tarafından kullanılacak. Bu arada OPPO’nun Şubat 2021’de Türkiye’de üretime resmen başlayacağı, hatta şimdiden tüm üretim ağını rayına oturtmak adına çalışmalara başladığı bildiriliyor.

OPPO yetkililerinin, Türkiye fabrikası için aklımıza gelebilecek her alanda personel arayışına girdiği bildiriliyor. Bu bağlamda şirket güvenlik görevlisinden mühendise, temizlik personeline varana kadar birçok alanda personel alımına başladı. Personel alımları tamamlandıktan ve üretim ağı tamamıyla kurulduktan sonra OPPO Türkiye fabrikası bünyesinde tamı tamına 1000 kişiye istihdam olanağı sağlanacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Üretim yapma kararı almasının hemen ardından gerekli tüm yasal süreçleri de tamamlayan OPPO, Türkiye sınırları içerisinde üreteceği bazı modelleri başta Avrupa pazarı olmak üzere Dünya’nın dört bir yanındaki ülkelere de ulaştıracak. Bu anlamda Türkiye, önümüzdeki dönemlerde OPPO’nun Avrupa’ya açılan bir kapısı olabilir.

Konuyla alakalı olarak OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, şu açıklamalarda bulundu:

“OPPO, yerli topluma vermiş olduğu sözün bir parçası olarak bir süredir Türkiye’ye daha fazla yatırım yapmayı düşünüyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra, yatırım kararımızla ilgili yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı‘na da gösterdikleri çaba ve olumlu destekleri için teşekkür ederiz.”

OPPO, fiyat/performansın yanı sıra üst düzey akıllı telefonlarıyla tanınıyor

Türkiye pazarına resmi girişini yapar yapmaz her geçen gün hızla büyüyen OPPO, Türkiye’nin yanı sıra diğer ülkelerde de pazar payını gittikçe artırıyor. Şirket bu başarısını ise ürettiği fiyat/performans odaklı akıllı telefonlarına borçlu. Fiyat/performansın yanı sıra amiral gemisi diyebileceğimiz telefonları da bulunan şirket, kullanıcılarına verdiği satış sonrası hizmet kalitesiyle de adından sıkça söz ettiriyor.

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