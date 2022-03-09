OPPO Telefonlara İlginç Bir Özellik Geliyor!

OPPO, kendi akıllı telefonlarında kullandığı Color OS işletim sistemine yeni özellikler ekleyerek bu işletim sistemini işlevsellik bakımından en güçlü mobil işletim sistemleri arasına sokmayı hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen firmanın yeni amiral gemisi modelleri olan Find X5 serisinin lansmanı ile dikkatleri üzerine çeken OPPO, ilk etapta bu telefonlarda erişime açacağı yeni bir özelliği test ediyor. Gelen bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla, bu özellik sayesinde kullanıcılar bulundukları ortamdaki gizli kameraları tespit edebilecek.

Yeni Sürümde Gizlilik Vurgusu Var!

Önceden de belirttiğimiz gibi bu özelliği kullanmak isteyen kullanıcıların OPPO Find X5 serisinden bir cihaza ihtiyaçları var. Zira bu özellik ilk olarak Find X5 ve Find X5 Pro’da sunulacak. Ancak OPPO’nun ilerleyen tarihlerde bu özelliği bütün cihazlarına getireceğini de söyleyelim.

Color OS 12.1 ile gelecek olan bu özelliği kullanmak için “Gizli Kamera Tespiti” adı verilen bir uygulamanın OPPO’nun kendi uygulama mağazasından indirilmesi gerekiyor. Bu uygulama, kullanıcılardan çevredeki ışıkları açıp kapatmalarını istiyor. Bu isteğin sebebi ise, gece görüşü için kullanılan kızılötesi kameraların doğru şekilde tespit edilebilmesi. Ayrıca, bu uygulama çevredeki zayıf güvenlikli Wi-Fi ağlarını da tespit edebiliyor.

Eğer bir gizli kamera tespit edilirse, cihazlar kullanıcılarını gizli kameranın muhtemel saklanma yerine doğru yönlendiriyor. Ekranda beliren göstergeler sayesinde belirli bir alan işaretleniyor ve kullanıcılar gizli kameraları nerede aramaları gerektiğini biliyor. Bu sistem henüz genel kullanıcılar için erişime açılmış değil. Bu nedenle uygulamanın çevredeki gizli kameraları tespit etmede etkili olup olmadığı hakkında bir şey söylemek için henüz erken.

OPPO’nun bu özelliği sunmadaki amacı ise kişisel güvenliğin sağlanması. Firma, meraklı kişilerin kullanıcılar farkında olmadan telefon ekranını görmesini engelleyen bir özelliği de Color OS’te sunuyor. Özellikle güvenlik konusunda endişelerin tavan yaptığı bir dönemde OPPO’nun bu hamlesi, marka için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Bu özellik, sürekli seyahat eden ve farklı yerlerde kısa süreli konaklama yapan kullanıcılar için faydalı olacaktır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? OPPO’nun güvenlik konusundaki bu hamlesini nasıl karşılıyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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