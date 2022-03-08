OPPO, Find N ile ‘Ezber Bozan Ürün İnovasyonu’ Ödülünü Kazandı

OPPO, Mobil Dünya Kongresi 2022’de düzenlenen 2022 Global Mobile (GLOMO) Ödülleri’nde ‘Ezber Bozan Ürün İnovasyonu‘ ödülünün sahibi oldu. OPPO’nun katlanabilir modeli Find N’deki Menteşe ve Ekran Entegrasyonu’yla aldığı ödül, düzenlenen sanal bir törende açıklandı ve etkinlik LinkedIn aracılığıyla dünyanın dört bir yanında canlı yayınlandı.

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Bu yılın GLOMO ödüllerinde Find N’in ‘Ezber Bozan Ürün İnovasyonu’ ödülünü almasından dolayı büyük bir gurur duyduklarını belirten OPPO Yurtdışı Satışlar ve Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Billy Zhang şu açıklamalarda bulundu: “Bu ödül, OPPO ürün ve teknolojilerinin son kullanıcılar tarafından büyük bir beğeniyle karşılandığını gösteriyor. Dört yıllık Ar-Ge ve altı nesil prototip çalışmalarının ardından sunduğumuz Find N ile OPPO’nun herkes için katlanabilir ürün ürettiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. OPPO’da attığımız her adımın merkezinde her zaman kullanıcı deneyimi yer aldı. Teknolojik inovasyonlar yoluyla insanlara nasıl fayda sunacağımızı daha fazla araştırırken odak noktamız bu olmaya devam edecek.”

GLOMO’nun Jüri Başkanı ve CCS Insight şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Shaun Collins ise şunları söyledi: “Katı kurallara tabi olan değerlendirme süreçleri, GLOMO’yu sektörün en saygın ödüllerinden biri haline getiriyor. Jüri özellikle OPPO’nun katlanabilir Find N modelindeki inovasyondan çok etkilendi. OPPO tarafından hayata geçirilen teknoloji, sunduğu dayanıklılık ve kullanım kolaylığı özellikleri jüri üyeleri tarafından övgüyle karşılandı. Jüri ayrıca OPPO’nun, pazardaki en uygun fiyatlı büyük katlanabilir telefonu sunduğunu da gözden kaçırmadı.”

CCS Insight’ın Yönetim Kurulu Başkanı Shaun Collins’in jüri başkanlığı yaptığı GLOMO Ödülleri, 200’ün üzerinde bağımsız sektörel uzman, analistler, gazeteciler, akademisyenler, mobil operatör temsilcileri ve CTO’ların değerlendirmesi sonucunda veriliyor ve mobil sektörünün en prestijli ödülü olarak tanınıyor. ‘Ezber Bozan Ürün İnovasyonu’ kategorisi, performansı artırmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek üzere geliştirilen donanım ve yazılımdaki inovasyonlardan güç alan yenilikçi teknoloji ürünlerini değerlendiriyor. Bu yılın kazananı OPPO Find N, tasarımının yanında OPPO’nun geliştirdiği menteşe mekanizmasıyla ödülü almaya hak kazandı.

Piyasaya 2021’in sonunda sürülen Find N, OPPO’nun ilk amiral gemisi katlanabilir akıllı telefonu olma özelliği taşıyor. Ergonomik tasarımıyla Find N, tek elle rahat kullanım sunarken açıldığında kullanıcıya geniş bir ekran deneyimi yaşatıyor. OPPO, diğer katlanabilir akıllı telefonlarda genel olarak görülen ekran kat iziyle ilgili sorunları gidermek için bu üründe kendi geliştirdiği Esnek Menteşe tasarımını kullanıyor. Yeni menteşe yalnızca güvenli kullanımı güçlendirmekle ve ekran kat izini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda 50 ila 120 derece arasında değişen açılarda ekranın sabit durmasını da sağlıyor. Bugüne kadar siparişi verilen Find N sayısı ise bir milyonu geçmiş durumda.