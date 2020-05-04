İpuçları
Eski telefondan Oppo telefona nasıl geçilir? (Oppo Find X2)
“Nasıl Yapılır?” serimizde Oppo Find X2’yi ve dolayısıyla da Oppo ve Realme telefonlara geçiş sağlayan OPPO Clone Phone uygulamasına göz atıyoruz.
İlginizi çekebilir; OPPO Find X2 derinlemesine inceleme | Türkiye’ye gelen en iyi telefon mu?
Söz konusu OPPO Clone Phone yöntemi ile Android ve iOS cihazlardan kolayca tüm verilerinizi kolayca yeni Oppo ve Realme telefonunuza taşıyabilirsiniz.
*OPPO Clone Phone İndir: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coloros.backuprestore&hl=tr İyi seyirler..
Akıllı Telefon
Realme 6 Pro incelemesi | Toplam 6 kamera ve muhteşem tasarım!
Realme 6 Pro incelemesi ile karşınızdayız. Realme 6 ailesinin en güçlü ve en donanımlı üyesi olan altı kameralı telefonun detayları bu videomuzda.
İlginizi çekebilir; Realme 6i inceleme – Tüm artı ve eksileriyle anlattık!
Realme 6 ailesinin en güçlü modeli olan Realme 6 Pro, üstün özellikleri ile dikkat çeken modellerden biri. Orta seviyede yüksek performans ortaya koyan Realme 6 Pro, sunduğu ufak detaylar ile üst seviye cihazların özelliklerine sahip.
Özellikle tasarımıyla dikkat çeken cihazın Yıldırım Mavisi ve Yıldırım Kırmızısı adında iki renk seçeneği mevcut. UV-curing gradyan ofset baskı teknolojisi ile üretilen ve 7 katmandan oluşan bu arka tasarım cihazın arkasına düşen ışık şiddeti ve açısına göre yıldırım efekti oluşturuyor. Bu da telefonu oldukça farklı ve masada en dikkat çekecek telefonlardan biri haline getiriyor.
Realme 6 Pro özellikleri
Teknik özellik tarafında 90 Hz tazeleme hızı sunan Full HD+ IPS bir ekran ile gelen telefonda 6,6 inç büyüklük ve %90’ı aşan bir ekran boyut oranı dikkat çekiyor. Delikli çift ön kamerasını sol üste konumlandırılmasıyla yatay kullanımlarda daha rahat bir kullanım vadeddiğini söyleyebiliriz.
Gücünü dünyada ilk defa Realme 6 Pro’da kullanılan Qualcomm Snapdragon 720G’den alan cihaz, Adreno 618 ile oyunlarda üstün performans sergiliyor. Snapdragon 730G’nin işlemci performansı arttırılmış ve aynı zamanda daha verimli çalışan versiyonu olan 720G, her oyunda en üst ayarlarda sorunsuz bir deneyim sağlıyor.
Ayrıca 8 GB bellek ve 128 GB depolama gibi üst seviye özellikler içeren cihaz, çoklu uygulama kullanımları ve uygulamaları geri çağırma gibi detaylarda da kusursuzca çalışıyor. Micro SD kart desteği de bulunan cihazın depolama alanını oldukça arttırmak da mümkün.
Realme 6 Pro kamera özellikleri
6 Pro’nun kamera detaylarına geldiğimizde 4 arka 2 ön kamera ile 6 adet kameraya yer verildiğini görmekteyiz. 64 MP ana kamerasında Samsung GW1 sensörünü kullanan cihaz, ayrıca 12 MP telefoto, 8 MP 119 derecelik geniş açılı lens ve 2 MP değerinde 4cm mesafeden çekim yapabilen makro kamera ile geliyor. Cihazın ön tarafında ise Sony IMX471 sensörünü barındıran 16 MP değerinde ana ve 8 MP değerinde 105 derecelik geniş açılı çekimler yapabilen bir de geniş açılı kamera mevcut.
Realme 6 Pro batarya performansı
Cihazın bataryası 4.300 mAh değerinde ve VOOC 4.0 şarj desteği ile 1 saatte %100 doluluk sağlayabiliyor. 30 Watt değerindeki bu şarj gücü ile cihaz anlık gereksinimlerde de hızlıca şarj olabilme kapasitesine sahip.
Akıllı Telefonlar
GOOD LOCK 2020 neler sunuyor? | Samsung telefonlara yeni özellikler!
Samsung Galaxy S ve Note ailesine birçok yeni özellik getiren Good Lock serimiz Good Lock 2020 ile devam ediyor!
İlginizi çekebilir; Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro+ resmen tanıtıldı!
Good Lock 2020 ile Galaxy S10 modellerinde değişen ve geliştirilen tüm özelliklere beraber göz atıyoruz. Aşağıdaki bağlantıdan sözü geçen uygulamaları indirip ZIP dosyasından çıkararak kurulum yapabilirsiniz.
- Good Lock 2020 uygulamaları indir; https://hwp.to/GL2020
- Nice Lock İndir; https://hwp.to/2VYkGtU
- HWP Ailesine KATIL’mak için; https://www.youtube.com/channel/UCyZR2GDbjO7-iBxdTH4V_IQ/join
- HWP Muhabbet Facebook Grubu; https://www.facebook.com/groups/HWPMuhabbet/
- HWP Facebook; https://www.facebook.com/HWPtr
- HWP Instagram; https://www.instagram.com/hwptr/
- HWP Twitter; https://twitter.com/Hwptr
İpuçları
Xiaomi Mi Band 4 ipuçları (VIDEO)
Xiaomi Mi Band 4 ipuçları videomuzda, akıllı bilekliğin pek bilinmeyen güzel ayarlarına değindik. Bakalım Mi Band 4 ve yardımcı uygulama sayesinde ne gibi özelliklerden faydalanabiliyoruz?
Mi Band 4, bileklik kilidi nasıl aktifleştirilir?
Xiaomi’nin giyilebilir akıllı cihazında bulunan ilk özelliğimiz resmi uygulamasının sahip olduğu bir fonksiyon. Bu fonksiyon aracılığıyla akıllı bilekliğinizi dış etmenlerden koruyabilmeniz mümkün hale geliyor. Bu özellikten yararlanabilmek için öncelikle Mi Fit uygulamasına giriş yapıyoruz. Daha sonra Profil sekmesiden cihazlar bölümünde bulunan Mi Band 4’e tıklayıp ayarlar sekmemize giriş yapmış oluyoruz. Biraz aşağı kaydırdığımız takdirde karşımıza “Lab” adlı sekme çıkıyor.
Xiaomi, bu sekme içerisinden kullanıcılara deneysel olarak sunduğu birtakım özellikleri bulunduruyor. Karşımıza Bileklik Kilidi adlı seçenek çıkıyor. İsteğiniz dahilinde, dört haneli bir güvenlik parolası oluşturabiliyorsunuz. Böylece bilekliğinizi kolunuzdan çıkardığınız esnadan itibaren kilit devreye girmiş oluyor. Dış tehlikelere karşı daha korunaklı bir cihaz elde etmiş oluyorsunuz.
Saat arayüzüne nasıl fotoğraf yerleştirilir?
Yine Mi Fit uygulaması içerisinden edinebileceğiniz bir özellikle devam etmek istiyorum. Cihazınızın ayarlar sekmesi üzerinde yer alan “Çevrimiçi Bileklik Arayüzleri” kısmına giriş yapıyoruz. Burada iki seçenek bizi karşılıyor. Birisi Çevrimiçi Saat Arayüzleri bir diğeri ise Özel kısmı. Özel kısmında, kişiselleştirilebilir üç ayrı saat tipi görmekteyiz. Bunlardan herhangi birini seçerek saatte yer alan fonksiyonların dizilimini değiştirebilirsiniz.
Harita uygulamasını, akıllı bilekliğinizden kontrol edin!
Üçüncü parti uygulamalar vasıtasıyla edinebileceğiniz bu seçeneğe hep birlikte göz atalım. Play Store üzerinde Notify uygulamasını cihazınıza indiriyorsunuz. Daha sonra cihazın belli başlı bağlantıları ve izinlerini yaptıktan sonra asıl konumuza giriş yapıyoruz. Üst tarafta bulunan panelden mektup sekmesine dokunup devam etmemiz gerekiyor. Buradan Haritalar seçeneğine geliyoruz. Resim kısmında bizi Harita fonksiyonumuz karşılıyor. Videoda’da önerdiğim üzere Simple Direction seçeneği size daha cazip gelecektir. Çünkü gideceğiniz yolun tarifini size yazılı olarak yapıyor ve oldukça da hızlı geri dönüşler alabiliyorsunuz.
Mi Band 4 ile nasıl fotoğraf çekilir?
Oldukça hayat kurtarıcı bir ipucuna geldi sıra. Bildiğiniz üzere Xiaomi’nin bilekliğinde bir müzik çalar kısmı bulunuyor. Bunun üzerinden telefonunuzdaki şarkıları veya herhangi bir videonun kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Play Store’dan indirebileceğiniz Band Selfie uygulamasıyla birlikte bahsetmiş olduğum sekmeyi uzaktan kendi fotoğraflarınızı çekmek için de kullanılabilir hale getirmiş oluyorsunuz. Yazılım içerisinden connect tuşuna bastığınız esnada bilekliğinize sürekli bildirim gönderen uygulama ardı ardına fotoğraflarınızı çekmenize olanak sağlayabiliyor.
Üçüncü parti uygulamalarla saat arayüzünü renklendirin!
MiBand 4 Watchfaces uygulaması sayesinde üretici firmanın biz kullanıcılara sunmuş olduğu saat yüzleriyle yetinmekten kurtuluyorsunuz. Yine, Android cihazınızdaki marketten erişebileceğiniz yazılım bedava ve her gün yenileri eklenen binlerce çeşit saat arayüzüne sahip. Geçtiğimiz günlerde, Cadılar bayramı temalı yüzlerin eklendiği uygulamaya buradan erişim sağlayıp indirebilirsiniz.