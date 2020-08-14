Akıllı Telefonlar
Oppo tarafında, 5G destekli yeni bir amiral gemisi yolda!
Çin’in en önemli akıllı telefon üreticilerinden Oppo, yakın zamanda yeni bir amiral gemisi modeli ile karşımıza çıkabilir. TENAA’da görüntülenen PEAM00 \ PEAT00 kod adlı cihaza göz attığımız zaman; yeni bir amiral gemisi modelinin karşımıza çıkmak üzere olduğunu söylemek ise zor değil. Ayrıca geçtiğimi günlerde Oppo’nun, yeni cihazın sertifikasyon işlemlerini tamamladığı da ortaya çıktı. Görünen o ki, bu yeni amiral gemisi modeli, bu ay içinde satışa sunulabilir.
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Yeni Oppo amiral gemisi ile ilgili neler biliyoruz
Oppo PEAM00 / PEAT00 kod adı ile görüntülenen cihaz, 160.5 x 73.9 mm’lik ölçülere sahip. Oppo’nun yeni amiral gemisi, ince, hafif bir yapıya sahip ve ağırlığı da, sadece 169 gram. Cihazın ekran paneline baktığımız zaman ise, bizleri 6.43 inç boyuta sahip AMOLED bir panel karşılıyor. Ayrıca bu panel, bizlere Full HD+ çözünürlük sunuyor. TENAA’da gördüğümüz görsellere göre, cihazın sol üst köşesinde de bir kamera deliği mevcut. Parmak izi okuyucu ise, ekrana gömülü olarak yer alıyor.
Cihazla ilgili birçok detay ortaya çıkmış olsa da; cihazda hangi işlemcinin bulunduğuna dair henüz hiçbir bilgi yok. Bu konuda elimizdeki tek veri, TENAA üzerinde görüntülenen 2.0 GHz’lik işlemci hızı. 8 GB Ram bulunması beklenen cihazda, 256 GB dahili depolama hafızası da bulunacak. Muhtemel işletim sistemi de büyük ihtimalle Android 10 olarak karşımıza çıkacak. Kamera tarafında ise, ana kamera 48 MP, geniş açı kamera 8 Mp ve 2 Mp de henüz ne amaçla kullanılacağı açıklanmamış bir kamera mevcut. Ön taraftaki özçekim kamerası ise, 32 Mp olarak karşımıza çıkıyor. Cihazla ilgili dikkat çeken en önemli detay ise, tek bir batarya yerine; 2100 mAh kapasiteye sahip 2 adet batarya kullanacak olması. Bu tercihin, Oppo tarafından 65 W hızlı şarj teknolojisini daha stabil bir şekilde sunabilmek adına gerçekleştirdiği düşünülüyor.
Yeni cihazın ismi, bu büyük bir olasılık olmasa da Oppo Ace 3 olabilir diye tahmin ediyoruz. Cihazın, yeni A serisi üyesi olabilmesi de ayrı bir olasılık. Peki ya siz Oppo’nun muhtemel yeni amiral gemisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Realme C12, 6.000 mAh bataryasıyla tanıtıldı!
Geçtiğimiz haftalarda yeni bütçe telefonu C15’i tanıtan Realme, bugün yaptığı duyuru ile serinin farklı bir modelini daha duyurdu. Realme C12, 6.000 mAh bataryası ve uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor!
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Realme C12 tanıtıldı: 6.000 mAh batarya, üçlü arka kamera ve dahası!
C serisinin daha uygun fiyatlı versiyonu olan Realme C12, geçen ay duyurulan Realme C15’e kıyasla pek çok noktada benzerlikler taşıyor. Tasarım, ekran, işlemci ve batarya gibi noktaları ortak olan iki telefonu ayıran nokta ise kameraları oluyor. Realme’nin C15 modeli dörtlü arka kamera kurulumu taşırken, C12 modelinde ise üçlü arka kamera tercih edilmiş.
Realme C12, plastik gövdesini tamamlayan 6.5 inç boyutunda HD+ IPS bir ekran taşıyor. Bu ekran Corning Gorilla Glass ile korunurken, damla çentik formu ise çerçeveleri olabildiğince inceltiyor. Gücünü MediaTek Helio G35 işlemciden alan telefonun 3 GB RAM ve 32 GB depolama şeklinde tek versiyonu bulunuyor. Ayrıca depolama alanı microSD kart desteği sayesinde genişletilebiliyor.
Telefonun üçlü arka kamera kurulumunda 13 megapiksel çözünürlüklü ana kameraya 2 megapiksellik yardımcı sensörler eşlik ediyor. Arka kamera paketinde derinlik sensörünün yanı sıra gece çekimlerini iyileştiren monokrom sensör dikkat çekiyor. Ön kamera ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir sensör barındırıyor.
6.000 mAh gücünde bataryaya sahip Realme C12, böylece oldukça uzun süreli kullanım ömrü sunuyor. Hızlı şarj kapasitesi 10W ile sınırlandırılırken, telefonu powerbank gibi kullanabileceğiniz kablolu ters şarj özelliği de unutulmamış. Kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkan C12’nin Endonezya pazarındaki önerilen satış fiyatı ise 128 dolar olarak açıklandı. Son olarak telefonun Avrupa pazarında satılıp satılmayacağının henüz kesinleşmediğini belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Apple, popüler servisleri için yeni paketler sunacak!
2018’den beri Apple, satış stratejisini çevrim içi servislere odakladı. Geçen yıl piyasaya sürülen iPhone 11 serisi başarılı bir iş çıkardı. Bu başarının arkasında artık daha uygun fiyatlı iPhone modellerinin satışa sunulması olduğu düşünülüyor. Şirket telefon satışlarından elde ettiği geliri azaltıp sunduğu hizmetlerden bu açığı kapatmak için çalışıyor.
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Apple yeni paketler ile neyi hedefliyor?
Apple, bu yıl yeni iPhone 12 serisi ile geçen seneki başarısını sürdürmeyi planlıyor. Aynı zamanda şirket kendi servislerini başarılı bir şekilde yürütmek ve daha fazla kullanıcıya yaymak istiyor. Bunun için de hız kesmeden bu servislere yatırım yapmayı sürdürüyor. Şimdi ise şirket, her geçen gün daha fazla kullanıcının ulaştığı popüler servisleri paketler halinde kullanıcılara sunacak. Bu, iPhone 12 serisi ile ekosisteme katılacak kullanıcıları kendine çekme hamlesi olarak değerlendiriliyor.
Bloomberg‘in son raporuna göre şirket, “Apple One” adı altında yepyeni bir fitness abonelik hizmeti sunacak. Bunun yanı sıra müzik, TV, Arcade, haberler ve iCloud için özel paketler hazırlayacaklar. Bu isim şimdilik sadece bir kod adı olarak geçiyor. Adının ileriki dönemde değişmesi muhtemel gözüküyor. Şirketin sunmayı planladığı başlıca paket TV+ ve Müzik servislerinin bulunduğu paket olacak. Buna ek olarak Arcade ve iCloud isteğe bağlı olarak eklenebilecek. En pahalı pakette ise bütün servislerin bulunduğu özel bir teklif olacak.
Akıllı Telefonlar
General Mobile GM 20 Pro ve GM 20 modelleri tanıtıldı!
General Mobile GM 20 Pro ve GM 20 modelleri Twitter üzerinden yapılan çevrimiçi bir lansman ile resmen tanıtıldı. Yerli üretici General Mobile’ın en yeni iki telefonunun detayları haberimizde!
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Geçtiğimiz günlerde General Mobile GM 10 modelini internet sitesinden satışa sunan marka, bugün yaptığı lansman ile beklenenin aksine GM 20 Pro ve GM 20 adını alan cihazları ile karşımıza çıktı.
General Mobile GM 20 Pro özellikleri
General Mobile GM 20 Pro, yerli markanın bu seneki tepe modeli olacak. Teknik özellikler bakımından fiyat-performans odağında olan cihazda 6,3 inç boyutunda Full HD+ ekran yer alıyor. Ekran boyut oranı %90 seviyelerine çekilen modelde damla çentik kullanıldığını görüyoruz.
Bu seneki modellerinde tercihini MediaTek tarafından kullanan General Mobile, GM 20 Pro modelinde MediaTek Helio P70 yonga setine yer veriyor. Aynı zamanda 6 GB bellek ve 128 GB depolama alanı sunan cihazda 512 GB’a kadar MicroSD kart desteği de mevcut. Arkada üçlü bir kamera dizilimine yer veren General Mobile, 48 MP değerinde bir ana kamera ve buna ek olarak geniş açı ve portre modu için yardımcı bir lense daha yer vermiş. Ana kamera 108 MP değerinde fotoğraf çekebildiği de bilirtiliyor. Önde ise 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.
Android 10 işletim sistemiyle gelen telefonda artık Google ile ortak olarak yapılan Android One programında yer almadığını görüyoruz. Bir diğer yandan 4.050 mAh batarya kapasitesiyle ve GM Turbo Şarj adını alan hızlı şarj desteği ile gelen telefon yüz tanıma ve arkadaa yer alan parmak izi okuyucusu da bulunuyor. Üç farklı renk seçeneği ile gelen telefon İnci Siyahı, Lotus Mavisi ve İnci Beyazı tasarımlarına sahip.
General Mobile GM 20 özellikleri
General Mobile GM 20, firmanın daha uygun fiyatlı bir modeli olacak. 6,088 inç boyutunda HD+ bir ekrana yer verilen telefonda GM 20 Pro’da olduğu gibi damla çentik ile bir ön kamera konumlandırması yapılmış. Üçlü arka kamera ile gelen ve kameraların ortada flaş ile kare şeklinde konumlandırıldığı GM 20’de MP değerleri verilmedi. Ancak yapay zeka ile 52 MP değerinde ve 6240 x 8320 piksel çözünürlüğünde Super Pixel bir fotoğraf elde edinilebilecek. Öndeki kamera ise 8 MP çözünürlüğe sahip.
Donanım tarafına geldiğimizde MediaTek Helio A25‘e yer verilen telefonda 4 GB bellek ve 64 GB büyüklüğünde Micro SD kart desteği bulunan depolamaya yer verildiğini görüyoruz. Ayrıca batarya kanadında ise 4.000 mAh değerinde bir batarya kullanılmış. GM 20’de tıpkı GM 20 Pro’da olduğu gibi yüz tanıma ve arka tarafa konumlandırılmış fiziksel bir parmak izi okuyucu da bulunuyor. Cihazda Yeşim Yelişi, Parlak Siyah ve Okyanus Mavisi renk seçenekleri bulunuyor.
GM 20 Pro ve GM 20 fiyatı
GM 20 Pro ve GM 20 modelleri 21 Ağustos itibarıyla tüm satış kanallarında olacağı belirtildi. GM 20 Pro 2.299 TL, GM 20 ise 1.799 TL fiyatlandırma ile satın alınabilecek.