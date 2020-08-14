Oppo tarafında, 5G destekli yeni bir amiral gemisi yolda!

Çin’in en önemli akıllı telefon üreticilerinden Oppo, yakın zamanda yeni bir amiral gemisi modeli ile karşımıza çıkabilir. TENAA’da görüntülenen PEAM00 \ PEAT00 kod adlı cihaza göz attığımız zaman; yeni bir amiral gemisi modelinin karşımıza çıkmak üzere olduğunu söylemek ise zor değil. Ayrıca geçtiğimi günlerde Oppo’nun, yeni cihazın sertifikasyon işlemlerini tamamladığı da ortaya çıktı. Görünen o ki, bu yeni amiral gemisi modeli, bu ay içinde satışa sunulabilir.

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Yeni Oppo amiral gemisi ile ilgili neler biliyoruz

Oppo PEAM00 / PEAT00 kod adı ile görüntülenen cihaz, 160.5 x 73.9 mm’lik ölçülere sahip. Oppo’nun yeni amiral gemisi, ince, hafif bir yapıya sahip ve ağırlığı da, sadece 169 gram. Cihazın ekran paneline baktığımız zaman ise, bizleri 6.43 inç boyuta sahip AMOLED bir panel karşılıyor. Ayrıca bu panel, bizlere Full HD+ çözünürlük sunuyor. TENAA’da gördüğümüz görsellere göre, cihazın sol üst köşesinde de bir kamera deliği mevcut. Parmak izi okuyucu ise, ekrana gömülü olarak yer alıyor.

Cihazla ilgili birçok detay ortaya çıkmış olsa da; cihazda hangi işlemcinin bulunduğuna dair henüz hiçbir bilgi yok. Bu konuda elimizdeki tek veri, TENAA üzerinde görüntülenen 2.0 GHz’lik işlemci hızı. 8 GB Ram bulunması beklenen cihazda, 256 GB dahili depolama hafızası da bulunacak. Muhtemel işletim sistemi de büyük ihtimalle Android 10 olarak karşımıza çıkacak. Kamera tarafında ise, ana kamera 48 MP, geniş açı kamera 8 Mp ve 2 Mp de henüz ne amaçla kullanılacağı açıklanmamış bir kamera mevcut. Ön taraftaki özçekim kamerası ise, 32 Mp olarak karşımıza çıkıyor. Cihazla ilgili dikkat çeken en önemli detay ise, tek bir batarya yerine; 2100 mAh kapasiteye sahip 2 adet batarya kullanacak olması. Bu tercihin, Oppo tarafından 65 W hızlı şarj teknolojisini daha stabil bir şekilde sunabilmek adına gerçekleştirdiği düşünülüyor.

Yeni cihazın ismi, bu büyük bir olasılık olmasa da Oppo Ace 3 olabilir diye tahmin ediyoruz. Cihazın, yeni A serisi üyesi olabilmesi de ayrı bir olasılık. Peki ya siz Oppo’nun muhtemel yeni amiral gemisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!