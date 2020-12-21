Huawei, Google alternatifi Petal Search motorunu sundu

Huawei, birkaç gün önce Petal Search arama motorunu kullanıcıyla buluşturdu. Android ve iOS üzerinden erişilebilir olan motor, bilgisayardan da farklı bir isimle kullanılabiliyor.

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Şirket bilgisayarda arama yapabilmek için iki adres gösterdi. Bunlardan birisi şu anda erişilebilen gopetal.com iken diğeri ise www.petalsearch.com ismine sahip olacak.

Daha çok telefonlar için düşünülmüş olan Petal Search arama motorunda alışılageldik arama yapan “Tümü” seçeneğinin dışında; “Uygulamalar”, “Alışveriş”, “Resimler”, “Haberler” türünden başlıkları da bulabiliyoruz.

Son zamanlarda arama motorunu gittikçe karmaşıklaştıran Google, kullanımda da belirginliği biraz azaltmıştı. Petal Search için ise ilk bakışta daha sade ve direkt gözükse de yine oldukça fazla seçeneğe ve karmaşıklığa sahip. Ancak bu konuda çok da bir şey söylememek gerek çünkü Google alternatifi her arama motorunda benzer bir durum görülebiliyor.

Genelde arama motorlarında, Google dahil, aranan şeylerde en alakalı içeriklerin gösterilmesinin yanında farklı türden içeriklerin de kullanıcılara sunulması yoluna gidiliyor. Petal Search için de aynı şeyi söyleyebiliyoruz. Bu versiyonu için Huawei, haberler ve resimler gibi farklı seçenekleri arama motorunun girişinde kullanmayı tercih etmiş. Yine gündem başlıkları da ilk olarak görülebilenlerin arasında yer alıyorlar. Ancak yine de henüz bilgisayarda sabit bir versiyonunun olmadığını hatırlatmak fayda var. Dolayısıyla biraz daha bekleyip net değerlendirmeyi öyle yapmak en sağlıklısı gibi.

Huawei Petal Search arama motorunun gelecek olan geri bildirimlerle beraber nasıl bir gelişim sağlayacağını ise bekleyip görmemiz gerekecek.