İnternet
Huawei, Google alternatifi Petal Search motorunu sundu
Huawei, birkaç gün önce Petal Search arama motorunu kullanıcıyla buluşturdu. Android ve iOS üzerinden erişilebilir olan motor, bilgisayardan da farklı bir isimle kullanılabiliyor.
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Şirket bilgisayarda arama yapabilmek için iki adres gösterdi. Bunlardan birisi şu anda erişilebilen gopetal.com iken diğeri ise www.petalsearch.com ismine sahip olacak.
Daha çok telefonlar için düşünülmüş olan Petal Search arama motorunda alışılageldik arama yapan “Tümü” seçeneğinin dışında; “Uygulamalar”, “Alışveriş”, “Resimler”, “Haberler” türünden başlıkları da bulabiliyoruz.
Son zamanlarda arama motorunu gittikçe karmaşıklaştıran Google, kullanımda da belirginliği biraz azaltmıştı. Petal Search için ise ilk bakışta daha sade ve direkt gözükse de yine oldukça fazla seçeneğe ve karmaşıklığa sahip. Ancak bu konuda çok da bir şey söylememek gerek çünkü Google alternatifi her arama motorunda benzer bir durum görülebiliyor.
Genelde arama motorlarında, Google dahil, aranan şeylerde en alakalı içeriklerin gösterilmesinin yanında farklı türden içeriklerin de kullanıcılara sunulması yoluna gidiliyor. Petal Search için de aynı şeyi söyleyebiliyoruz. Bu versiyonu için Huawei, haberler ve resimler gibi farklı seçenekleri arama motorunun girişinde kullanmayı tercih etmiş. Yine gündem başlıkları da ilk olarak görülebilenlerin arasında yer alıyorlar. Ancak yine de henüz bilgisayarda sabit bir versiyonunun olmadığını hatırlatmak fayda var. Dolayısıyla biraz daha bekleyip net değerlendirmeyi öyle yapmak en sağlıklısı gibi.
Huawei Petal Search arama motorunun gelecek olan geri bildirimlerle beraber nasıl bir gelişim sağlayacağını ise bekleyip görmemiz gerekecek.
Genel
Google, geçen haftaki kesintiyle ne kadar kaybetti?
Geçen hafta Google hizmetlerinde yaşanan kesintiden dolayı Gmail ile beraber Youtube, Drive, Meet ve Docs gibi hizmetlere erişim sağlanamıyordu. Hatta Android işletim sistemindeki bazı özellikler bile bu durumdan etkilenmişti ve Fotoğraflar ve Haritalar gibi işlevler kullanılamıyordu.
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Yaklaşık bir saat civarında süren kesinti, bizlerin her alanda tek bir firmanın ürünlerine olan güvenimizi nihayet sorgulatmaya başlatmıştı. Ancak kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratmanın yanında, bu durum Google’a milyonlara mal olmuş gibi duruyor. Özellikle Youtube reklamları üzerinden Google’ın kaybettiği gelir oldukça yüksek.
2019 yılı için Alphabet earnings raporunda yıl boyunca Youtube’un 15.15 milyar, saatlik ise 1.73 milyon dolarlık bir geliri Google’a sağladığını görebiliyoruz. Ancak TechRadar Pro sitesine bazı analistler tarafından gelen bilgilere göre bu rakamda 2020 yılı için %30-40 civarında bir artış bekleniyor. Bu yılın üçüncü çeyreği verileri ve diğer öngörüler göze alındığında bu yıl Google için saatlik 2.3 milyon dolarlık bir geliri bu alanda görmemiz muhtemel. Kesintiden etkilenen diğer hizmetlerin ise ücretsiz veya tek seferlik ödeme içeren hizmetler olmalarından dolayı direkt bir kayıp sağlamadıkları söylenebilir.
Ancak bu rakamın dışında, söylediğimiz gibi tek bir hizmete fazla bağlı kalındığını anlayan kullanıcılar ve işyerleri; bu alanlarda çeşitlilik arayabilir veya sağlayıcı değişikliğine gidebilirler. Ayrıca bu kesinti zamanında, bu hizmetler ile iş yapılamamasından dolayı Google’a dava açılması da ihtimaller arasında.
Her ne kadar Google’ın kaybettiği bu rakam, kazandığı kavranması güç milyarlar arasında oldukça küçük gibi görünse de; bu kesinti tek bir hizmet sağlayıcıya bağlılık konusundaki tartışmaları daha da ateşleyebilecek gibi duruyor. Öte yandan yine de bu durumun Google özelinde bütün hizmet sağlayıcılarının kendini geliştirmesi ve güven kazanması için bir fırsat olduğunu da söyleyebiliriz.
Chrome ve Edge için tehlike teşkil eden uzantılar
Kısa bir zaman önce güvenlik firması Avast tarafından belirtilenlere göre; üç milyondan fazla kullanıcı tam yirmi sekiz tane zararlı olabilecek uzantıları indirdi.
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Bunlardan on beşi Chrome, on üçü ise Edge için olan uzantıların zararlı kodlar barındırdıkları ve bazı zararlı işlemlerde kullanılabilecekleri belirtildi. Avast’ın bulduğu kodlar içerisinde şunlar var:
- Kullanıcıyı reklamlara yönlendirme
- Kullanıcıyı dolandırıcı sitelere yönlendirme
- Kişisel bilgi toplama
- Tarayıcı geçmişi toplama
- Cihazlara zararlı yazılım indirme
Bütün bu kodlara karşın Avast, buradaki asıl amacın kazanç sağlamak için kullanıcı trafiği kullanımının yapılması olduğunun altını çiziyor. Çünkü kullanıcıların üçüncü parti bir alana yönlendirildikleri her seferde siber suçlulara bir pay gidiyor.
Avast, bu uzantıları geçen ay bulduklarını belirtirken; bazılarının 2018 Aralık ayından beri aktif halde olduğunu ve kullanıcılardan o zamanlardan gelen bazı şikayetlerin bunun kanıtı olduğunu söylüyor.
Şirketin Kötü Amaçlı Yazılım Araştırmacısı Jan Rubín, bu eklentilerin baştan beri mi bu kodlara sahip olduklarını, yoksa belli bir kullanım seviyesine geldikten sonra güncellemeyle mi yerleştirildiklerini tespit edemediklerini söyledi. Ki eklentilerin bazıları gerçekten de on binler tarafından indirilmiş durumda.
Avast bulgularını Google ve Microsoft ile paylaşırken, Google tarafından araştırmayla ilgili henüz net bir yanıt almadı. Microsoft ise araştırmalarının sürdüğünü belirtti.
Avast’ın bu raporunu paylaşmasının ertesi gününde Google Chrome’daki eklentilerin sadece üç tanesi silinirken, Edge eklentileri hala ulaşılabilir durumda. Şimdi ise Chrome’daki silinen uygulama sayısının arttığını söyleyebiliriz. Konuyla alakalı ZDNet’e gelen bilgiler, Microsoft’un ise Avast’ın raporunun üzerinde çalıştığı yönünde.
Google ve Microsoft tarafından yapılacak araştırmalar sonuçlanana kadar Avast, kullanıcılara aşağıdaki kötü yazılım bulunan eklentileri tarayıcılarından kaldırmalarını öneriyor:
Chrome için kötü yazılım içeren eklentiler
- Direct Message for Instagram
- DM for Instagram
- Invisible mode for Instagram Direct Message
- Downloader for Instagram
- App Phone for Instagram
- Stories for Instagram
- Universal Video Downloader
- Video Downloader for FaceBook™
- Vimeo™ Video Downloader
- Zoomer for Instagram and FaceBook
- VK UnBlock. Works fast.
- Odnoklassniki UnBlock. Works quickly.
- Upload photo to Instagram™
- Spotify Music Downloader
- The New York Times News
Edge için kötü yazılım bulunan eklentiler
- Direct Message for Instagram™
- Instagram Download Video & Image
- App Phone for Instagram
- Universal Video Downloader
- Video Downloader for FaceBook™
- Vimeo™ Video Downloader
- Volume Controller
- Stories for Instagram
- Upload photo to Instagram™
- Pretty Kitty, The Cat Pet
- Video Downloader for YouTube
- SoundCloud Music Downloader
- Instagram App with Direct Message DM
İnternet
Çin kökenli eski Zoom çalışanı görevini kötüye kullanmakla suçlanıyor
Pandemi döneminin başlamasıyla birlikte uzaktan çalışma ve uzaktan eğitimin vazgeçilmez bir parçası haline gelen görüntülü konuşma uygulaması Zoom, bu defa Amerika Birleşik Devletleri’nde bir soruşturmayla gündemde. Çin kökenli eski bir Zoom çalışanı olan Julien Jin, 1989 yılında yaşanan Tiananmen Olayları‘nın anısına yapılan görüntülü görüntülü konuşmaları engellediği iddiası ile suçlanıyor. Brooklyn fedaral savcıları, Julien Jin’a bir dava açtılar. Firma, Çin doğumlu Eric Yuan tarafından San Jose, Kalifornia’da kurulmuştu.
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Zoom firmasına yöneltilen suçlamaların içeriğine daha detaylı bakalım
Suçlamalara göre Jin, Zoom ile Çin kolluk kuvvetleri ve istihbarat servisleri arasında bağlantı görevi görüyordu. Pozisyonunu Çin Halk Cumhuriyeti’nin içinde ve dışındaki muhaliflerini hedef almak için kullandı, hesap bilgilerini topladı ve toplantıları aksattı. Belirlediği kullanıcıların hesaplarını Zoom’un hizmet şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle yasakladı. Bunlara ek olarak etkinlik odalarına sızdı ve bazı bazı görüşmeleri uygunsuz içerikler barındırdıkları gerekçesiyle engelledi.
İddialara göre Zoom’da güvenlik teknik lideri olarak çalışan Julian Jin, Tiananmen Protestolarının yıldönümü yaklaşırken, anma planlayan muhaliflerin hesap bilgilerini diğer çalışanlardan talep etti. Bu bilgilere dayanarak Çinli yetkililer ülkelerinde bazı tutuklamalar gerçekleştirdiler.
Zoom, bu yılın başlarında bazı halka açık anma etkinliklerini ve bu etkinliklerin düzenleyicilerinin hesaplarını sonlandırdığı için özür dilemişti. Firma, Adalet Bakanlığı ile işbirliği içinde olduklarını belirtmişti. Ayrıca adı geçen çalışanın işten çıkarıldığını ve konuyla ilgili diğer bazı Zoom çalışanının soruşturma tamamlanana kadar idari izne çıkarıldığını eklemişti.
Jin, Zoom kullanıcılarının kimliğine büründüğü ve eyaletler arası kimlik aktarımına yönelik bir komplo kurmakla suçlanıyor ve kendisi için maksimum 10 yıllık hapis cezası öngörülüyor. Bu dava sayesinde ABD ile Çin arasında Huawei ile başlayan ve uzun zamana yayılan gerginlik yeni bir boyut kazanmış oldu. Davanın ne şekilde sonuçlanacağını ve iki ülke ilişkilerine yansımalarını hep birlikte göreceğiz.
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