Oppo AX7 – Sizin Yorumunuz (Murat Kostak)

Oppo AX7 kullanıcısı olan Murat Kostak, Sizin Yorumunuz serimizin en yeni konuğu oluyor. Özellikle 2000 TL altı fiyat bandında yer alan AX7 detayları videomuzda.

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6 aylık süreçte Oppo AX7 kullanan Murat, bu cihaza geçişini ise Huawei P9 Lite’tan yaptığını belirtiyor. Özellikle model olarak ülkemizde pek bilinmeyen telefon diyebileceğimiz Oppo AX7’nin detaylarını, artılarını ve eksilerini videomuzda göreiblirsiniz.