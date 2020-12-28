Oppo Reno5 Lite 5G, 30W şarj ile yolda!

Oppo hareketli bir aralık ayı geçiriyor. İlk olarak Reno5 5G ve Reno5 Pro 5G modellerini tanıtan şirket, bu tanıtımdan yaklaşık iki hafta sonra ise tepe model Reno5 Pro+’ı kullanıcılara sunmuştu. Ancak seri bu modellerle sonlanmamış olabilir. Dördüncü model olarak Reno5’in 4G destekleyen global versiyonu sızdırılırken beşinci ve son model bugün 3C tarafından sertifikalandı. Oppo Reno5 Lite 5G olarak tanıtılacağı düşünülen cihaz 30W VOOC şarjı da destekleyecek.

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Oppo Reno5 Lite 5G, namı diğer PELM00!

3C, açılımıyla China Compulsory Certification, genellikle Çinli telefon üreticilerinin tanıtımlarından önce telefonlar hakkında bize önemli bilgiler sunuyor. Bu sertifika sitesinde PELM00 kod adıyla yer alan cihazın Oppo tarafından Reno5 ailesine ekleneceği düşünülüyor. Böylece Oppo’nun dört farklı fiyat kategorisindeki ürünleriyle başarı elde etmeyi planladığı tahmin ediliyor. Oppo VOOC 4.0 teknolojisine sahip şarj aletiyle 30W şarjı da destekleyecek olan telefonun diğer özellikleri henüz bilinmiyor.

VOOC şarj teknolojisinden bahsedecek olarak bu teknoloji BBK Electronics lisanslı bir şarj sistemi. Bu şirketin altındaki tüm markalarda farklı isme sahip olan teknoloji yüksek hızlarda şarj sunabiliyor. OnePlus cihazlarda Dash Charge veya Warp Charge ve Realme cihazlarda Dart Charge olarak yer alan sistem Oppo Reno5 Lite 5G modelinde 30W desteği sunacak. Cihazın şarj adaptörü ise diğer orta seviye Oppo cihazlarda da gördüğümüz VC56HACH model numaralı şarj adaptörü.