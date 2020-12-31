Akıllı Telefonlar
Oppo, Reno5 4G modelini sessiz sedasız tanıttı!
Aralık ayı başında tanıtılan Reno5 ve Reno5 Pro haricinde Oppo kanadından seri için bir model daha tanıtması bekleniyordu. Şirket, sessiz sedasız yaptığı duyuruyla Reno5 4G versiyonunu piyasaya sürmüş oldu.
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Tasarım ve bileşen özellikleriyle bir hayli göz dolduran Reno5 serisi modellerinin ardından Çinli şirket, sessiz sedasız bir ekleme daha gerçekleştirdi. Oppo, Reno5 serisine eklediği yeni modelde tasarımsal bütünlüğü korumuş olsa da 5G modem eksikliği haricinde bazı diğer bileşen farklılıkları da söz konusu.
Reno5 4G, Snapdragon 720G platformundan güç alıyor
Birkaç ay önce tanıtılan selef modeli iyileştirme yoluna giden Oppo, Reno5 4G modelinde de Reno4’te olduğu gibi gücünü Snapdragon 720G platformundan alıyor. Ekran tarafında ise FHD+ tercihinde bulunan şirket, 6,4” büyüklüğündeki AMOLED panelde 90Hz tazeleme hızı ile gelirken dokunmatik ekran için 180Hz tarama hızı sunuyor. Ekran tarafında sunduğu deneyimi iyileştirme hedefinde olan Oppo, panelde sRGB renk gamutunu %100 destekliyor. DCI-P3 tarafında ise destekleme oranı yüzde 93 seviyesinde kalıyor. Cihazda Netflix ve Amazon Prime gibi HDR içerik sunan platformlarda aktif olarak çalışan renk gamutu desteği haricinde Dolby Atmos ile ses iyileştirmesi de yapıldığını belirtelim.
44MP’lik ön kamera ile öz çekimler daha detaylı
Oppo, cihazın kamera tarafını da oldukça verimli bir şekilde doldurmuş görünüyor. Şirketin cihazın ana kamerası olarak konumlandırdığı 64MP değerindeki sensör 1.7 diyafram açıklığıyla geliyor. Ön kamera tarafında ise megapiksel değerini bir hayli yukarı çeken Çinli şirket, 44MP değerindeki sensörü ekranın sol üst tarafında yer alan çentiğe yerleştirmiş durumda. Arka kamera kompartımanında yer alan diğer sensörler ise 8MP+2MP+2MP şeklinde sıralanıyor. Cihazda yer lan 2MP değerindeki kameralardan biri, Huawei’den alışık olduğumuz Monochrome sensörle geliyor. Yazılım tarafında da Gece Çekim, Canlı HDR ve bölünmüş ekranda çift pozlama gibi modlarla desteklenen kamera tarafı Reno5 4G modeli için oldukça dolu bir paket ortaya koyuyor.
50W hızlı şarj ile tam dolum süresi 48 dakikaya iniyor
Apple’ın başlatmış olduğu kutudan şarj cihazını çıkartma trendine Oppo henüz katılmamış görünüyor. Reno5 4G’nin kutusundan çıkan adaptör üst modellerdeki gibi 65W destekli olsa da cihaz 50W hızlı şarj desteği sunuyor. Bu adaptör ile birlikte cihazda yer alan 4300 mAh kapasiteli batarya yalnızca 48 dakikada tam şarj oluyor.
Reno5 4G, SD kart desteği ve 3,5mm jack girişiyle geliyor
Artık birçok firma tarafından cihazlardan çıkartılan SD kart slotu ve 3.5mm jack girişi, Reno5 4G modelinde korunmaya devam ediyor. Çift SIM kart desteği bulunan cihazda bir slot SD kart için kullanılabilirken şirket, halihazırda bulunan 3,5mm kulaklığınızı da cihazla beraber kullanmanıza da imkan tanıyor.
Android 11 tabanlı ColorOS 11 ile kutudan çıkan cihaz 128GB depolama ve 8GB RAM seçeneğiyle geliyor. GSMArena’da yer alan habere göre şimdilik yalnızca Vietnam’da satışa çıkan model için şirketin talep ettiği fiyat ise 375$. Ocak ayının 9’unda başlayacak olan sevkiyat süreciyle beraber tüketiciler, Reno5 4G modeline kavuşmuş olacak.
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Akıllı Telefonlar
OxygenOS yeni özellikler kazanıyor!
OnePlus, 2021 yılında kullanıcılardan gelen yorumları dikkate alarak OxygenOS deneyenini geliştirecek. Şirket geliştirmeler üzerine çalışıyor.
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2020 zorluklara rağmen yılı OnePlus için oldukça yoğun geçti. Şirket ilk olarak amiral gemisi telefonu olan OnePlus 8 modelini, hemen ardından da daha uygun fiyatlı telefon isteyen kullanıcıları hedefleyen OnePlus Nord telefonları piyasaya sürdü. Şirket daha yoğun bir 2021 yılı için hazırlanıyor. İlk olarak Leica iş birliği ile kamera tecrübesine odaklanan Çinli üretici, OxygenOS üzerine yapacağı geliştirmeler ile de kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi planlıyor. Kullanıcılar ile daima çok iyi ilişkiler kuran OnePlus, forumlarından aldığı geri bildirimleri dikkate alıyor.
OxygenOS gelişiyor
OxygenOS deneyimini 2021 yılında zenginleştirecek olan OnePlus, Kamera, Ses & aksesuar ve oyun deneyimi konusunda geliştirmelere hazırlanıyor. Kamera konusunda yapılacak geliştirmeler; Lens ve AWB arasındaki optimizasyon arttırılacak, HDR portre modunda geliştirmeler yapılacak, çocuk çekimlerinde gelecek olan akıllı yakalama modu. Ses & aksesuar konusundaki geliştirmeler; Ses ayarı konusundaki optimizasyonlar, Aktif ses azaltma geliştiriliyor. Oyun deneyimi konusunda yapılacak olan geliştirmeler; Oyun esnasında FPS ve diğer özelliklerin ölçüleceği bir oyun modu, Oyun deneyimini geliştirecek ekstra uygulamalar, oyun esnasında tazeleme hızıyla senkronize çalışacak haptic özellikler üzerine de çalışılıyor. OxygenOS için gelecek özellikler şimdiden merak uyandırıyor.
Yeni geliştirmeler yolda
OnePlus’ın, OxygenOS için planladığı geliştirmeler bunlarla kısıtlı değil. Gelen raporlara göre şirket çok daha fazla geliştirme ve özellik üzerinde çalışıyor. Aynı zamanda 2021 yılında akıllı bir saat üzerinde çalışan Çinli akıllı telefon üreticisi, kullanıcıların beklediği OnePlus Watch’ı nihayet çıkaracak. Şirketin yeni akıllı telefonları da OnePlus 9 serisi de yolda. Yeni yılın ilk aylarında yapılacak bir etkinlikte tanıtılacak. Gelişmeler için takipte kalın…
Akıllı Telefonlar
MediaTek Dimensity 800U chipsetli Redmi Note 9T, Geekbench’de göründü
Redmi Note 9T, Twitter’da Abhishek Yadav adlı hesabın paylaşımında Geekbench skorları ile birlikte görüntülendi. Cihaz, Redmi Note 9 5G gibi MediaTek Dimensity 800U chipset ile geliyor. Geekbench’e göre global versiyon Android 10 sürümüyle gelebilir. Daha önce Geekbench üzerinde M2007J22G model numaralı bir cihaz görüntülenmişti. Aynı model numaralı bir cihaz, Malezya’nın SIRIM ve Tayland’ın NBTC sertifikalarını almıştı. NBTC, cihazın Redmi Note 9T 5G olduğunu açık etti.
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Redmi Note 9T kullanıcılara neler sunuyor
MediaTek Dimensity 800U chipset ve ARM MT6853T işlemci ile piyasaya çıkacak cihaz 4GB RAM ve 5G desteğiyle gelecek. Daha önce Qualcomm Snapdragon 662 chipset ve 8GB’a kadar RAM’e sahip olacağı tahmin ediliyordu. Ayrıca görseller, global versiyonun Redmi Note9 5G gibi Android 10 işletim sistemi ile geleceğini gösteriyor. Cihazın Geekbench-5 skorları ise tek çekirdekte 598 ve çok çekirdekte 1760 olarak görünüyor.
Twitter’da paylaşılan görsele göre Redmi Note 9T, tıpkı Redmi Note 9 5G gibi dairesel yapıdaki üçlü arka kameraya ve sol üst köşede bulunan delikli yapıdaki bir adet ön kameraya sahip olacak. Ayrıca sağ tarafında ses açma kapama tuşları ve parmak izi okuyucu bulunacak. Tasarım, Redmi Note 9 5G‘den pek farlı görünmüyor. Note 9T 5G’nin 6.53-inch FHD+ LCD ekranı ve dairesel arka kamera grubunda ise, 48MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı ve 2MP’lik üçüncü bir kamerayı barındırması bekleniyor. Bunlara ek olarak cihazın 5000 mAh batarya, 22.5w hızlı şarj desteği de sunacağı tahmin ediliyor.
Redmi Note 9T‘nin resmi olarak ne zaman duyurulacağı ve satış fiyatı ise henüz belli değil.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro’nun satışa çıkacağı ülkeler belli oldu
MIUI ROM kodlarında ortaya çıkan bilgiye göre, Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro’nun satışa çıkacağı ülkeler belli oldu. Listede Türkiye de var.
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Xiaomi Mi 11, geçtiğimiz günlerde yapılan bir lansman ile duyuruldu. Şirketin şu ana kadar çıkardığı en gelişmiş model olan telefon, Qualcomm Snapdragon 888 işlemci, 8GB LPDDR5 RAM, 6,81 inç 515 PPI QHD+ 120Hz AMOLED ekran ve çift hoparlör gibi özelliklerle geliyor. Her anlamda amiral gemisi özellikleri barındıran telefon, kullanıcıların hayallerini süslüyor. Yakın zamanda çıkışını yapacak olan telefonun hangi ülkelerde satışa çıkacağı ise merak konusuydu. MIUI ROM kodlarında ortaya çıkan detaylarda, telefonun hangi ülkelerde satışa çıkacağı ortaya çıktı.
Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro hangi ülkelerde satışa çıkacak
MIUI ROM kodlarında ortaya çıkan bilgiye göre, Xiaomi’nin yeni telefonunun satışa çıkacağı ülkeler belli oldu. Genel anlamda global bir çıkış gerçekleştirecek olan Xiaomi Mi 11’in, buna ek olarak Avrupa Ekonomik Alanı (European Economic Area), Türkiye, Rusya, Hindistan, Endonezya ve Tayvan’da satışa çıkacak. Yaklaşık 600 dolar başlangıç etiketine sahip telefonun, nasıl bir satış başarısı yakalayacağı ise merak konusu.
Xiaomi için tepe modeller önemli
Hayatımıza girdiği andan itibaren fiyat, performans kelimesinin anlamını değiştiren Çinli akıllı telefon üreticisi çok sayıda akıllı telefon satsa da bunların çoğu uygun fiyatıyla dikkat çeken giriş ve orta seviye modeller. Bu satışlar önemli olsa bile, akıllı telefon üreticileri için asıl önemli olan Xiaomi Mi 11, iPhone 11 ve Samsung Galaxy S20 gibi amiral gemisi satışları. Çünkü şirketlerin asıl kazancı bu modellerden geliyor.
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