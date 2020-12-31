Oppo, Reno5 4G modelini sessiz sedasız tanıttı!

Aralık ayı başında tanıtılan Reno5 ve Reno5 Pro haricinde Oppo kanadından seri için bir model daha tanıtması bekleniyordu. Şirket, sessiz sedasız yaptığı duyuruyla Reno5 4G versiyonunu piyasaya sürmüş oldu.

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Tasarım ve bileşen özellikleriyle bir hayli göz dolduran Reno5 serisi modellerinin ardından Çinli şirket, sessiz sedasız bir ekleme daha gerçekleştirdi. Oppo, Reno5 serisine eklediği yeni modelde tasarımsal bütünlüğü korumuş olsa da 5G modem eksikliği haricinde bazı diğer bileşen farklılıkları da söz konusu.

Reno5 4G, Snapdragon 720G platformundan güç alıyor

Birkaç ay önce tanıtılan selef modeli iyileştirme yoluna giden Oppo, Reno5 4G modelinde de Reno4’te olduğu gibi gücünü Snapdragon 720G platformundan alıyor. Ekran tarafında ise FHD+ tercihinde bulunan şirket, 6,4” büyüklüğündeki AMOLED panelde 90Hz tazeleme hızı ile gelirken dokunmatik ekran için 180Hz tarama hızı sunuyor. Ekran tarafında sunduğu deneyimi iyileştirme hedefinde olan Oppo, panelde sRGB renk gamutunu %100 destekliyor. DCI-P3 tarafında ise destekleme oranı yüzde 93 seviyesinde kalıyor. Cihazda Netflix ve Amazon Prime gibi HDR içerik sunan platformlarda aktif olarak çalışan renk gamutu desteği haricinde Dolby Atmos ile ses iyileştirmesi de yapıldığını belirtelim.

44MP’lik ön kamera ile öz çekimler daha detaylı

Oppo, cihazın kamera tarafını da oldukça verimli bir şekilde doldurmuş görünüyor. Şirketin cihazın ana kamerası olarak konumlandırdığı 64MP değerindeki sensör 1.7 diyafram açıklığıyla geliyor. Ön kamera tarafında ise megapiksel değerini bir hayli yukarı çeken Çinli şirket, 44MP değerindeki sensörü ekranın sol üst tarafında yer alan çentiğe yerleştirmiş durumda. Arka kamera kompartımanında yer alan diğer sensörler ise 8MP+2MP+2MP şeklinde sıralanıyor. Cihazda yer lan 2MP değerindeki kameralardan biri, Huawei’den alışık olduğumuz Monochrome sensörle geliyor. Yazılım tarafında da Gece Çekim, Canlı HDR ve bölünmüş ekranda çift pozlama gibi modlarla desteklenen kamera tarafı Reno5 4G modeli için oldukça dolu bir paket ortaya koyuyor.

50W hızlı şarj ile tam dolum süresi 48 dakikaya iniyor

Apple’ın başlatmış olduğu kutudan şarj cihazını çıkartma trendine Oppo henüz katılmamış görünüyor. Reno5 4G’nin kutusundan çıkan adaptör üst modellerdeki gibi 65W destekli olsa da cihaz 50W hızlı şarj desteği sunuyor. Bu adaptör ile birlikte cihazda yer alan 4300 mAh kapasiteli batarya yalnızca 48 dakikada tam şarj oluyor.

Reno5 4G, SD kart desteği ve 3,5mm jack girişiyle geliyor

Artık birçok firma tarafından cihazlardan çıkartılan SD kart slotu ve 3.5mm jack girişi, Reno5 4G modelinde korunmaya devam ediyor. Çift SIM kart desteği bulunan cihazda bir slot SD kart için kullanılabilirken şirket, halihazırda bulunan 3,5mm kulaklığınızı da cihazla beraber kullanmanıza da imkan tanıyor.

Android 11 tabanlı ColorOS 11 ile kutudan çıkan cihaz 128GB depolama ve 8GB RAM seçeneğiyle geliyor. GSMArena’da yer alan habere göre şimdilik yalnızca Vietnam’da satışa çıkan model için şirketin talep ettiği fiyat ise 375$. Ocak ayının 9’unda başlayacak olan sevkiyat süreciyle beraber tüketiciler, Reno5 4G modeline kavuşmuş olacak.