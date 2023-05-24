OPPO, düzenlediği lansman ile beraber Reno10, Reno10 Pro ve Reno10 Pro+ akıllı telefonlarını içeren Reno10 serisini duyurdu.

Reno10 Pro+, 6.7 inç FHD+ çözünürlüğünde 1.5K kavisli OLED ekrana sahip. 120Hz yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan ekran, 1400 nit maksimum parlaklık değerine ulaşabiliyor. Reno10 Pro+’da Qualcomm’un en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 1+ işlemci bulunuyor. 8 çekirdekli 3GHz Snapdragon 8 Gen 1+ işlemci, Adreno 730 GPU ile güçlendirilmiş. Telefonun 16GB LPDDR5 RAM ve 512GB depolama ile beraber geliyor.

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Reno10 Pro+, dörtlü kamera sistemine sahip. Ana kamera 1/1.56 inç Sony IMX890 sensörü ve 50MP çözünürlüğe sahip. Ayrıca 8MP ultra geniş açılı, 64MP telefoto ve 32MP ön kameraları bulunuyor. 4600mAh pil kapasitesine sahip olan telefon, 100W SuperVOOC hızlı şarj desteği sayesinde hızlı şarj olabiliyor.

Reno10 Pro+ ,Android 13 ile çalışan ColorOS 13 arayüzüne sahip ve IP68 sertifikalı suya ve toza dayanıklı. 162.9x74x8.28mm boyutlarında ve 194 gram ağırlığında.

OPPO Reno10 Pro+ teknik özellikleri

6,7 inç FHD+ (2772 × 1240 piksel) 1,5K kavisli OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, 1400 nit’e kadar en yüksek parlaklık

Adreno 730 GPU ile 3GHz’e Kadar Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 1+ 4nm Mobil Platform

256GB / 512GB UFS 3.1 depolama alanına sahip 16GB LPDDR5 RAM

256GB / 512GB UFS 3.1 depolama alanına sahip 16GB LPDDR5 RAM ColorOS 13.1 ile Android 13

1/1.56″ Sony IMX890 sensörlü 50MP ana kamera, ƒ/1.8 diyafram açıklığı, OIS, ƒ/2.2 diyafram açıklığına sahip 8MP ultra geniş kamera, Omnivision OV64B sensörlü 64MP periskop telefoto kamera, ƒ/2.5 diyafram açıklığı, 3x optik zoom ve 120x dijital zoom, LED flaş, MariSilicon X NPU

IMX709 sensörlü 32MP RGBW ön kamera, ƒ/2.4 diyafram açıklığı

Boyutlar:162.9x74x8.28mm; Ağırlık:194g

Ekran içi parmak izi sensörü, kızılötesi sensör

5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC

100W SuperVOOC hızlı şarj ile 4600mAh (Reno10 Pro) / 4700mAh (Reno10 Pro+) pil