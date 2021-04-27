OPPO, Reno Serisinin En Yenisi Reno5’i Türkiye’de Satışa Sundu!

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OPPO, Reno serisinin en yeni modeli Reno5’i Türkiye’de satışa sunduğunu duyurdu. Performans özellikleri, ince ve hafif tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Reno5, dikkat çeken video özellikleriyle kullanıcılara kendi filmini çekme konusunda ilham verecek bir model olarak öne çıkıyor. Reno5 sektörde Yapay Zeka Vurgu Videosu özelliğine sahip ilk ürün olurken, 50W hızlı şarj, 90Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran gibi dikkat çeken teknolojilerin yanı sıra, şık ve hafif tasarımı Reno5’i ön plana çıkarıyor.

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Yapay zekalı portre kamera özelliği!

Reno5 tamamen yeni bir kamera sistemiyle karşılıyor kullanıcıları. Bu sistemde 64MP arka dörtlü kamera düzeneği ve 44MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alırken kameralar OPPO’nun FDF Portre Video Sistemi ile destekleniyor. Yüksek kaliteli portre video efektleri yaratmak için tasarlanan bu sistem geri planda çalışan Kalite Artırma Motoru ve Portre Algı Motorundan oluşuyor. Kalite Artırma Motoru az ışıkta veya arkadan aydınlatmalı sahnelerde, hareket halinde veya sabit pozisyonda, kısacası her koşulda sağlıklı video çekimi yapmanıza yardımcı oluyor. Portre Algı Motoru ise portre efektleri için ayrıntılara önem veren özellikler sunarak kişi ve geri plan çekimlerinde doğal sonuçlar alınmasına yardım ediyor. İkisi bir araya geldiğinde sistem geleneksel merceklerle yakalanan ayrıntıları optimize eden yüksek kaliteli portre videoları çekilmesine imkan sağlıyor.

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Reno5 bir ilke imza attığını duyurdu!

FDF Portre Video Sistemi’ne sahip olan Reno5, Yapay Zeka Vurgu Videosu ile portre video kalitesini bir üst düzeye yükselttiğini duyuruyor. Bu teknoloji sektörde bir ilke imza atarak ortamdaki ışığı tespit ediyor; OPPO’nun , Ultra Gece Video Algoritmaları ve Canlı HDR Algoritmalarını uygulayarak video kalitesini yükseltiyor. Karanlık ortamlarda Ultra Gece Video Algoritmaları otomatik olarak devreye girerek sahneyi aydınlatıyor. Arkadan aydınlatma bulunan durumlarda ise Canlı HDR Algoritmaları fazla ışık alan bölgelerdeki ışığı azaltıyor. Bu iki fonksiyon sayesinde videoların ışığı ve parlaklığı daha kaliteli oluyor ve video modundayken ‘yapay zeka’ tuşuna tıklandığında temiz ve doğal renkler elde edilmesine olanak sağlıyor.

Yaratıcı Video Özellikleri

Reno5, kullanıcılara bir dizi yaratıcı video özelliği sunuyor . Yeni Çift-Görüntülü Video (Dual View Video) ile öyküler eşzamanlı olarak hem ön hem de arka kameralardan çekilebiliyor. Bu çift perspektifli kayıt fonksiyonu sizi ve çektiğiniz objeyi zahmetsizce aynı video karesi içinde birbirine bağlıyor. Bununla birlikte her zaman hareket halinde olmak isteyen vloggerlar için de çözüm sunuyor. Reno5, Ultra Video Sabitleme 3.0 gibi videografik özelliklere de sahip. Bu teknoloji kullanıcıların hareketliliklerinden ödün vermeden istikrarlı ve yüksek kaliteli videolar çekmelerini sağlıyor. Tek adımda video düzenlemelerinizi yapabileceğiniz SoLoop uygulamasına da artık Reno5’in kamera arayüzünden erişebilirsiniz.

Fotoğraf özelliklerine baktığımızda, OPPO Görüntü Temizleme Modu Reno5’in portre fotoğraflarındaki performansına güçlü bir katkı sağlıyor. Sistem düzeyindeki bu optimizasyon sayesinde kullanıcılar hareket eden kişilerin fotoğraflarını çekebiliyor veya unutulmaz anları, gerçekleştikleri sırada yakalayabiliyor. Akıllı telefon aynı zamanda Yapay Zeka Sahne Geliştirme özelliğine sahip. Bu özellik sayesinde kediler, metinler, havai fişek gösterileri, gün doğumu ve batımı gibi toplam 22 farklı sahnede renk, satürasyon ve parlaklık açısından ihtiyaç duyulan optimizasyonu gerçekleştirdiğini belirtiyor. Ayrıca 108MP görüntü ile Reno5 kullanıcıları gün ışığında kaliteli portreler çekme imkanı sağlıyor. Gece Portresi özelliği ile de sinematik gece portreleri elde etmenize olanak sağlayacak.

Performans Detayları!

Reno5’in performans özellikleri arasında ultra hızlı 50W hızlı şarjı kullanıcının akıllı telefon alışkanlıklarını değiştirecek bir özellik olarak dikkat çekiyor. 50W hızlı şarj Reno5’in %80’ini 31 dakikada, %100’ünü ise sadece 48 dakikada şarj ettiğini iddia ediyor. Ayrıca kullanıcıya 8GB bellek ve 128GB depolama alanı sağlayan akıllı telefon aynı zamanda Qualcomm Snapdragon 720G mobil platformla birlikte dengeli bir enerji tüketimi ile hızlı performans sunduğunu belirtiyor.

Yapay zeka ile güçlendirilmiş Algılama Algoritması pek çok özellik sunuyor. Akıllı Gözetleme Önleme özelliği sayesinde başka birinin o anda telefona bakıp bakmadığını tespit ederek bakılması durumunda mesajı gizleme özelliğine sahip. Akıllı Temassız Kontrol özelliği ise dokunmadan el hareketleri yaparak gelen çağrıyı yanıtlama veya sessize almanızı, uygulamaları aşağı ve yukarı kaydırmanızı mümkün kılıyor. Özelleştirilebilir Her Zaman Açık Ekran özelliği siz telefonu kullanırken ekranın kararmasını veya kapanmasını önlüyor.

Reno5, OPPO’nun ColorOS 11.1 arayüzüyle birlikte geliyor. ColorOS11.1’de kullanılan kişisel bilgilerinizin güvenli bir şekilde korunmasını ve aktarılmasını sağlayan şifreleme yöntemleri ISO, ePrivacy ve TrustArc gibi üçüncü taraf kuruluşlar tarafından belgelendirildi. Akıllı telefon Android 11 özelliklerini korurken, kullanıcı arayüzünü kendi ihtiyaçlarınıza göre istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

Akıllı telefondaki Flexdrop ve Google iş birliğiyle gerçekleşen Üç Parmak Çeviri özelliği verimliliği önemli ölçüde artırıyor. Aynı zamanda Oyun Kısayol Modu, Oyuncu Modu, Maddeli Ekran Mesajları ve Ayarlanabilir Oyun Dokunuşu gibi özelliklerle Oppo Reno5 ön plana çıkıyor.

Tasarım Detayları!

Reno5, parlak gümüş ve ışıltılı siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut. Sadece 171 gr ağırlığında ve 7,8 mm’den daha az kalınlıkta olan parlak gümüş renginde ileri düzeyde COF paketleme teknolojisi sayesinde alt kenar genişliği Reno4’e kıyasla %28 azalarak 3,98 mm’ye iniyor. Reno4’te %90,7 olan ekranın gövdeye oranı da %91,7’ye çıkıyor. Böylece uçtan uca bir ekran deneyimi yaşama imkanına sahipsiniz.

Ek olarak, verilerinizi güvenlikte tutarken istediğiniz takdirde anında kilidi açmak üzere Gizli Parmak izi Kilit Açma özelliği ekranın altına entegre edilmiş şekilde gelen özellikler arasında. Reno5, Netflix HD ve Amazon Prime Video HD sertifikalarına da sahip. Ayrıca, test edilmiş, doğrulanmış ve belgelenmiş düşük mavi ışıklı ekran uzun kullanımlarda kullanıcının gözlerini koruyacak şekilde tasarlandı.

Reno5 Teknik Özellikleri