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OPPO, Reno Serisinin En Yenisi Reno5’i Türkiye’de Satışa Sundu!
OPPO, Reno serisinin en yeni modeli Reno5’i Türkiye’de satışa sunduğunu duyurdu. Performans özellikleri, ince ve hafif tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Reno5, dikkat çeken video özellikleriyle kullanıcılara kendi filmini çekme konusunda ilham verecek bir model olarak öne çıkıyor. Reno5 sektörde Yapay Zeka Vurgu Videosu özelliğine sahip ilk ürün olurken, 50W hızlı şarj, 90Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran gibi dikkat çeken teknolojilerin yanı sıra, şık ve hafif tasarımı Reno5’i ön plana çıkarıyor.
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Yapay zekalı portre kamera özelliği!
Reno5 tamamen yeni bir kamera sistemiyle karşılıyor kullanıcıları. Bu sistemde 64MP arka dörtlü kamera düzeneği ve 44MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alırken kameralar OPPO’nun FDF Portre Video Sistemi ile destekleniyor. Yüksek kaliteli portre video efektleri yaratmak için tasarlanan bu sistem geri planda çalışan Kalite Artırma Motoru ve Portre Algı Motorundan oluşuyor. Kalite Artırma Motoru az ışıkta veya arkadan aydınlatmalı sahnelerde, hareket halinde veya sabit pozisyonda, kısacası her koşulda sağlıklı video çekimi yapmanıza yardımcı oluyor. Portre Algı Motoru ise portre efektleri için ayrıntılara önem veren özellikler sunarak kişi ve geri plan çekimlerinde doğal sonuçlar alınmasına yardım ediyor. İkisi bir araya geldiğinde sistem geleneksel merceklerle yakalanan ayrıntıları optimize eden yüksek kaliteli portre videoları çekilmesine imkan sağlıyor.
Reno5 bir ilke imza attığını duyurdu!
FDF Portre Video Sistemi’ne sahip olan Reno5, Yapay Zeka Vurgu Videosu ile portre video kalitesini bir üst düzeye yükselttiğini duyuruyor. Bu teknoloji sektörde bir ilke imza atarak ortamdaki ışığı tespit ediyor; OPPO’nun , Ultra Gece Video Algoritmaları ve Canlı HDR Algoritmalarını uygulayarak video kalitesini yükseltiyor. Karanlık ortamlarda Ultra Gece Video Algoritmaları otomatik olarak devreye girerek sahneyi aydınlatıyor. Arkadan aydınlatma bulunan durumlarda ise Canlı HDR Algoritmaları fazla ışık alan bölgelerdeki ışığı azaltıyor. Bu iki fonksiyon sayesinde videoların ışığı ve parlaklığı daha kaliteli oluyor ve video modundayken ‘yapay zeka’ tuşuna tıklandığında temiz ve doğal renkler elde edilmesine olanak sağlıyor.
Yaratıcı Video Özellikleri
Reno5, kullanıcılara bir dizi yaratıcı video özelliği sunuyor . Yeni Çift-Görüntülü Video (Dual View Video) ile öyküler eşzamanlı olarak hem ön hem de arka kameralardan çekilebiliyor. Bu çift perspektifli kayıt fonksiyonu sizi ve çektiğiniz objeyi zahmetsizce aynı video karesi içinde birbirine bağlıyor. Bununla birlikte her zaman hareket halinde olmak isteyen vloggerlar için de çözüm sunuyor. Reno5, Ultra Video Sabitleme 3.0 gibi videografik özelliklere de sahip. Bu teknoloji kullanıcıların hareketliliklerinden ödün vermeden istikrarlı ve yüksek kaliteli videolar çekmelerini sağlıyor. Tek adımda video düzenlemelerinizi yapabileceğiniz SoLoop uygulamasına da artık Reno5’in kamera arayüzünden erişebilirsiniz.
Fotoğraf özelliklerine baktığımızda, OPPO Görüntü Temizleme Modu Reno5’in portre fotoğraflarındaki performansına güçlü bir katkı sağlıyor. Sistem düzeyindeki bu optimizasyon sayesinde kullanıcılar hareket eden kişilerin fotoğraflarını çekebiliyor veya unutulmaz anları, gerçekleştikleri sırada yakalayabiliyor. Akıllı telefon aynı zamanda Yapay Zeka Sahne Geliştirme özelliğine sahip. Bu özellik sayesinde kediler, metinler, havai fişek gösterileri, gün doğumu ve batımı gibi toplam 22 farklı sahnede renk, satürasyon ve parlaklık açısından ihtiyaç duyulan optimizasyonu gerçekleştirdiğini belirtiyor. Ayrıca 108MP görüntü ile Reno5 kullanıcıları gün ışığında kaliteli portreler çekme imkanı sağlıyor. Gece Portresi özelliği ile de sinematik gece portreleri elde etmenize olanak sağlayacak.
Performans Detayları!
Reno5’in performans özellikleri arasında ultra hızlı 50W hızlı şarjı kullanıcının akıllı telefon alışkanlıklarını değiştirecek bir özellik olarak dikkat çekiyor. 50W hızlı şarj Reno5’in %80’ini 31 dakikada, %100’ünü ise sadece 48 dakikada şarj ettiğini iddia ediyor. Ayrıca kullanıcıya 8GB bellek ve 128GB depolama alanı sağlayan akıllı telefon aynı zamanda Qualcomm Snapdragon 720G mobil platformla birlikte dengeli bir enerji tüketimi ile hızlı performans sunduğunu belirtiyor.
Yapay zeka ile güçlendirilmiş Algılama Algoritması pek çok özellik sunuyor. Akıllı Gözetleme Önleme özelliği sayesinde başka birinin o anda telefona bakıp bakmadığını tespit ederek bakılması durumunda mesajı gizleme özelliğine sahip. Akıllı Temassız Kontrol özelliği ise dokunmadan el hareketleri yaparak gelen çağrıyı yanıtlama veya sessize almanızı, uygulamaları aşağı ve yukarı kaydırmanızı mümkün kılıyor. Özelleştirilebilir Her Zaman Açık Ekran özelliği siz telefonu kullanırken ekranın kararmasını veya kapanmasını önlüyor.
Reno5, OPPO’nun ColorOS 11.1 arayüzüyle birlikte geliyor. ColorOS11.1’de kullanılan kişisel bilgilerinizin güvenli bir şekilde korunmasını ve aktarılmasını sağlayan şifreleme yöntemleri ISO, ePrivacy ve TrustArc gibi üçüncü taraf kuruluşlar tarafından belgelendirildi. Akıllı telefon Android 11 özelliklerini korurken, kullanıcı arayüzünü kendi ihtiyaçlarınıza göre istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.
Akıllı telefondaki Flexdrop ve Google iş birliğiyle gerçekleşen Üç Parmak Çeviri özelliği verimliliği önemli ölçüde artırıyor. Aynı zamanda Oyun Kısayol Modu, Oyuncu Modu, Maddeli Ekran Mesajları ve Ayarlanabilir Oyun Dokunuşu gibi özelliklerle Oppo Reno5 ön plana çıkıyor.
Tasarım Detayları!
Reno5, parlak gümüş ve ışıltılı siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut. Sadece 171 gr ağırlığında ve 7,8 mm’den daha az kalınlıkta olan parlak gümüş renginde ileri düzeyde COF paketleme teknolojisi sayesinde alt kenar genişliği Reno4’e kıyasla %28 azalarak 3,98 mm’ye iniyor. Reno4’te %90,7 olan ekranın gövdeye oranı da %91,7’ye çıkıyor. Böylece uçtan uca bir ekran deneyimi yaşama imkanına sahipsiniz.
Ek olarak, verilerinizi güvenlikte tutarken istediğiniz takdirde anında kilidi açmak üzere Gizli Parmak izi Kilit Açma özelliği ekranın altına entegre edilmiş şekilde gelen özellikler arasında. Reno5, Netflix HD ve Amazon Prime Video HD sertifikalarına da sahip. Ayrıca, test edilmiş, doğrulanmış ve belgelenmiş düşük mavi ışıklı ekran uzun kullanımlarda kullanıcının gözlerini koruyacak şekilde tasarlandı.
Reno5 Teknik Özellikleri
|Reno5
|Ekran
|6.4 inç, AMOLED
|Ekran Çözünürlüğü
|2400 x 1080
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 720G
|Bellek
|8 GB
|Dahili Depolama
|128 GB (256 GB’a kadar microSD)
|Kamera
|64 MP Ana Kamera
8 MP Geniş Açılı Kamera
2 MP Makro Kamera
2 MP Mono Kamera
|Ön Kamera
|44 MP
|Pil
|4310 mAh, 50W hızlı şarj
|İşletim Sistemi
|Android 11 ColorOS 11.1
|Boy x En x Kalınlık
|159.1 mm x 73.3 mm x 7.7 mm (Starry Black)
159.1 mm x 73.3 mm x 7.8 mm (Fantasy Silver)
|Ağırlık
|171g
|Renk
|Işıltılı Siyah, Parlak Gümüş
|Tavsiye Edilen Satış Fiyatı
|KDV dahil 4.999 TL
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Genel
Netflix, yeni Türk dizisi Fatma’yı yayınladı
Dünyanın en popüler online dizi ve film platformlarından biri olan Netflix, yeni Türk yapımı dizisi Fatma’yı yayınladı. Oyuncu kadrosu ve senaryosuyla dikkat çeken yeni dizinin ilk sezonu 6 bölümden oluşuyor.
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Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix platformunun nisan ayında yayınlayacağı içeriklerden bir tanesi, bir Türk dizisi olan Fatma’ydı. Diziye ismini veren Fatma isimli bir kadının hikayesine odaklanan dizi 27 Nisan tarihi itibariyle yayına girdi.
Fatma; Özgür Önürme’nin kaleme aldığı ve Özer Feyzioğlu ile yönetmen koltuğunu paylaştığı psikolojik bir drama dizisi. Fatma dizisinin başrollerinde Burcu Biricik, Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Mustafa Tonak, Şehsuvar Aktaş, Umut Kurt, Sabahattin Yakut, Ecem Uzun yer alıyor.
Netflix yapımı Fatma dizisinin konusu nedir?
Temizlikçi olarak çalışan Fatma’nın hayatı, bir süre önce hapishaneden çıkan kocası Zafer’in aniden ortadan kaybolmasıyla bambaşka bir hal alır. Kocasını aramaya başlayan Fatma, kendisini beklenmedik bir anda bir cinayet işlerken bulur.
Bu cinayetten kocasının karanlık bağlantılarının haberdar olması ise Fatma’nın hayatı için büyük tehlike oluşturur. Fatma’nın hayatta kalabilmek için can almaya devam etmekten başka çaresi yoktur. Öldürmeye devam ettikçe bu durumu hayatta yaşadıklarından intikam alma ritüeline dönüştüren Fatma, bir yandan temizlikçi kadın sıfatına gizlenerek cinayet işlemeye devam ederken bir yandan da kocasını bulmaya çalışır.
Netflix Türkiye’nin bazı diğer yapımları
50 Metrekare
Başrolünü Engin Öztürk’ün oynayacağı 50 metrekare dizisinde, yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir var. Senarist ise Burak Aksak. Dizide Engin Öztürk; “Gölge” isimli bir karakteri canlandıracak. Çocukluğuna dair hiçbir şey hatırlamayan Gölge, ailesi olarak bildiği tek kişi olan Servet Nadir’in karanlık işlerini yapıyor. Zaman içerisinde geçmişiyle ilgili sırları öğrenmek isteyen Gölge, hayatının yalan üzerine kurulu olduğunu anlıyor. Gölge’nin hayatı, 27 Ocak 2021’de Netflix’te seyirciyle buluşuyor.
Mücadele Çıkmazı
Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Atiye gibi yapımların da arkasındaki şirket olan OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği Mücadele Çıkmazı filminin başrolünde, Çağatay Ulusoy ve Emir Ali Doğrul yer alacak. Ercan Mehmet Erdem tarafından kaleme alınacak olan filmin yönetmen koltuğunda ise Can Ulkay oturacak.
9 Kere Leyla
Başrolde Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy’un yer aldığı Ezel Akay imzalı bir orijinal Netflix filmi olan 9 Kere Leyla, 4 Aralık 2020’de tüm dünyadaki Netflix abonelerinin beğenisine sunuldu.
Azizler
8 Ocak 2021 itibarıyla Türkiye ve tüm dünyadaki Netflix abonelerinin beğenisine sunulmuş olan yepyeni bir Taylan Biraderler filmi Azizler’in başrollerinde Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman ve İrem Sak gibi isimler yer alıyor.
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Akıllı Telefonlar
Vivo V21 serisi resmen tanıtıldı!
Vivo V21 serisi ile akıllı telefon dünyasına merhaba dedi. Üç model ile kullanıcılarını karşılayan akıllı telefon serisinin, teknik özellikleri de kesinleşti. Orta seviye akıllı telefon rekabetinde önemli bir oyuncu olmak isteyen akıllı telefon serisi, tasarım detayları bakımından da önemli özelliklere sahip. Ayrıca akıllı telefon serisi, özellikle ön kamera konusunda da piyasadaki en iddialı cihazlar arasına girme ihtimaline sahip.
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Vivo V21 serisi üç adet cihaz ile akıllı telefon dünyasına giriş yaptı!
Vivo akıllı telefon dünyasına getirdiği ürün sayısını arttırmaya devam ediyor. Firma merakla beklenen V21 serisini resmen tanıttı. Geçtiğimiz günlerde seri ile alakalı bazı görseller paylaşan akıllı telefon üreticisi, üç modelden oluşan orta seviye akıllı telefonlarını piyasaya gösterdi. V21e, V21 ve V21 5G olmak üzere üç modele sahip olan seride, teknik özellikler de modelden modele değişebilmekte. Özellikle rekabetin arttığı şu günlerde seri kendi içerisinde oldukça önemli özelliklere sahip. Ayrıca serinin baz ve 5G’li modelleri ise hemen hemen aynı teknik özellikler ile dikkat çekiyor. V21 ve V21 5G modelleri güçlerini Dimensity 800U işlemcisinden alacaklar. Bununla birlikte firmanın neden 5G ve baz model diye iki farklı telefon çıkardığı tam olarak belli değil. İlk gelen yorumlara göre 5G özellikli model indirme hızı bakımından baz modele göre daha performanslı. Ayrıca bazı kaynaklardan gelen bilgilere göre, 5G özellikli akıllı telefon, her pazarda rekabete dahil olmayacak. Bu yüzden firma bu eksikliği aynı özellikli baz modelle kapatmak istiyor.
Serinin bir diğer üyesi olan Vivo V21e modeli ise, görece daha düşük teknik özelliklere sahip olacak. Akıllı telefon Qualcomm yapımı Snapdragon 720G işlemcisi ile piyasaya çıkacak. 5G özelliği olmayan cihazın daha bütçe dostu olacağı öğrenildi. Serinin üç üyesi de 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı kapasiteleri ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte seri sahibi kullanıcılar, sanal RAM özelliğinden de faydalanma imkanına sahip olacaklar. Firma sanal RAM uygulaması ile cihazın RAM kapasitesini 11 GB‘a kadar çıkarmayı hedefliyor. Bu sayede kullanıcılar, özellikle oyun performansı bakımından güçlü bir deneyime sahip olacaklar. Öte yandan akıllı telefon serisindeki modeller 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacaklar. Bu pil de 33W‘lık hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sunacak. Tasarımsal detayları da belli olan akıllı telefon serisi, özellikle ön kamera konusunda oldukça iddialı.
Vivo V21 serisi 44 MP ön kamera ile geliyor!
Vivo V21 serisindeki bütün cihazlar 6.44 inçlik AMOLED ekran ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonlarda damla çentik tasarımı ve 90 Hz ekran yenileme hızı bulunuyor. Ancak ekran konusunda V21 ve V21 5G HDR 10+ desteği ile gelirken, V21e modeli HDR 10 ile kullanıcılarını karşılayacak. Ayrıca serideki bütün modeller 44 MP‘lik ön kameraya sahip olacaklar. Buradaki fark ise, optik görüntü sabitleyicisi. Zira V21 ve V21 5G modellerinde OIS desteği yer alacak. Ancak V21e modeli otomatik odaklama teknolojisi ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Serinin arka kamera özellikleri ise üç cihaz için de aynı. Akıllı telefonlarda, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro lens yer alıyor. Firma arka kamera konusunda farklı bir tasarım tercih etmemiş. Ancak özellikle ön kamera konusunda firmanın iddialı olduğunu unutmamak gerek.
Vivo V21 ve V21 5G modellerinde ilginç bir yenilik daha yer alıyor. Akıllı telefonların ön tarafında çerçeve içerisinde iki adet LED flaş yer almakta. Bu sayede özçekim yapan kullanıcıların daha iyi ışığa sahip olmaları amaçlanıyor. Bununla birlikte bu özellik V21e modelinde yer almıyor. Tanıtımı gerçekleşen akıllı telefon serisi, ilk gün için sadece Malezya‘da satışta. Küresel pazara da çıkacak olan serinin, fiyatı henüz netlik kazanmadı. Bakalım firma, yeni serisi ile beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Vivo V21 teknik özellikleri;
- Ekran : 6.44 inç AMOLED
- İşlemci: Dimensity 800U
- RAM: 8 GB
- Ön kamera: 44 MP OIS
- Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Depolama alanı: 128 GB
- Batarya: 4000 mAh
- Şarj teknolojisi: 33W
- İşletim sistemi: Android 11
- Port: USB-C
Vivo V21 5G teknik özellikleri;
- Ekran : 6.44 inç AMOLED
- İşlemci: Dimensity 800U
- RAM: 8 GB
- Ön kamera: 44 MP OIS
- Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Depolama alanı: 128 GB
- Batarya: 4000 mAh
- Şarj teknolojisi: 33W
- İşletim sistemi: Android 11
- Port: USB-C
Vivo V21e teknik özellikleri;
- Ekran : 6.44 inç AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 720G
- RAM: 8 GB
- Ön kamera: 44 MP (otomatik odak)
- Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Depolama alanı: 128 GB
- Batarya: 4000 mAh
- Şarj teknolojisi: 33W
- İşletim sistemi: Android 11
- Port: USB-C
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Konu dışı
Kripto para borsalarının sonu nasıl olacak? | Thodex, Vebitcoin, Goldexco.in kapandı
Ülkemizde ilk olarak Thodex’in arkasında binlerce mağdur bırakmasıyla başlayan sürecin devamında, Vebitcoin ve Goldexco.in de benzer bir sona ulaştı. Bu kripto para borsaları arkasında o kadar çok mağdur ve o kadar çok soru işareti bıraktı ki; son bir haftadır pandemiden bile daha çok gündem konusu oldular. Peki diğer kripto para borsaları için durum ne? Gelecekte bizleri kripto para dünyasında neler bekliyor olabilir?
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Kripto para borsaları riskli mi?
Son bir haftadır belki de en çok duyduğumuz şey kripto para borsalarının arkasında bıraktığı binlerce mağdur. Kripto para yatırımı yapmak için aracı borsalar kullanmak her ne kadar en mantıklı seçenek olmasa da; birçok insan bu platformlar pratik bir kullanım sağladığı için bu borsalar üzerinden kripto para yatırımlarını gerçekleştirmeyi tercih ediyor. Peki yatırımınızı kripto para borsalarına emanet edebilmek hangi riskleri barındırıyor?
Şu bir gerçek ki, tamamen kusursuz ve aşılamaz güvenliğe sahip bir sistem inşa edebilmek günümüz dünyasında imkansız denilebilecek kadar zor. Bu yüzden, hangi kripto para borsası üzerinden yatırım yaparsanız yapın; olası bir siber saldırı ihtimali, yatırımınız için de risk oluşturabilir. Bu gerçekle yaşamayı öğrenmemiz ve kripto para yatırımımızı güvence altında tutabilmek için önlemlerimizi de bu gerçeği hesaba katarak almamız gerekiyor.
Soğuk cüzdan çoğu kişi için iyi bir çözüm olsa da; tek başına yeterli değil
Soğuk cüzdan kullanmak, birçok kripto para yatırımcısı için iyi bir seçenek olarak gözükse de; soğuk cüzdanların fiziksel varlığı da her zaman için risk altında. Kaybolma, çalınma veya bozulma gibi olasılıklar her zaman için mevcut. O yüzden, soğuk cüzdan kullanmak da başlı başına bir çözüm değil gibi görünüyor. Peki başka neler yapabilirsiniz? Tahmin ettiğiniz üzere riski olabildiğince farklı noktalara dağıtmak; olası bir siber saldırı veya dolandırıcılık durumunda karşılaşabileceğiniz zararı da minimize etmenize yardımcı olabilir. Örneğin 1.000 TL tutarında bir yatırım yapmayı düşünen bir kripto para yatırımcısı, 4 farklı borsa üzerinden 250 TL’lik yatırım yaparsa; bu borsalardan herhangi birinin çökmesi veya siber saldırıya uğraması durumunda %75 daha az zarar etmiş olacak. O yüzden elinizdeki yumurtaları tek bir sepete atmak değil de; birçok sepete dağıtmak faydalı olabilir. Uzun vadeli olarak planladığınız kripto para yatırımınızı da soğuk cüzdanda saklamak; platformlara yapılacak siber saldırı gibi durumlara karşı da önlem olacaktır.
Diğer kripto para borsaları, Thodex, Vebitcoin ve Goldexco.in gibi şirketlerin yaptıklarından negatif olarak etkilendi mi?
Paribu’nun sahibi Yasin Oral, Hürriyet Gazetesi’ne verdiği demeçte “Thodex için açıklanan rakamlar teknik olarak mümkün değil. Çok büyük bir para götürmüş olma ihtimali düşük olabilir. Kaçmanın mantıklı bir sebebi olmalı. Güzel kazançlar elde edilen sistemde kaçmak mantıksız olur. Kaçmak için teknik olarak müşteri varlıklarını çaldırmış olmanız, güvenlik açığınızın olması ya da kullanıcıya varlıklarını veremeyecek halde olmanız gerekiyor. Kullanıcıların taleplerine cevap veremediği için diğer coinleri almış gitmiş olabilir ama yorum yapmak için çok erken” dedi.
Yasin Oral, Türkiye’de kripto para borsalarına olan güven sarsılması ve şüpheli yaklaşımdan sonra; kullanıcıların cüzdanlarını yurt dışı kaynaklı kripto para borsalarına taşıdığı iddialarına yönelik olarak “Paribu’dan ani çıkış olmadı. Thodex ve VeBitcoin olayından önce durum neyse aynen devam ediyor.” şeklinde yorum yaptı.
Yasin Oral’ın Hürriyet’e yaptığı açıklamalara bakarsak; Paribu için şimdilik olumsuz bir hava yaşanmadığını söyleyebiliriz.
Ülkemizdeki diğer büyük kripto para borsalarından BTC Türk’te durum ne
Kripto para borsası BTC Türk’ün kurucusu ve CEO’su Özgür Güneri son yaşanan Thodex ve VeBitcoin olaylarına ilişkin olarak Hürriyet’e yaptığı açıklamada; “Soruşturma ilerledikçe bilgiler ortaya çıkacak. İşin doğası tam anlamıyla anlaşılmadı. Sektör adına çıkıp konuşanlar, farklı disiplinden gelenler Thodex’i yorumluyor. Bu işi yapmak için teknoloji, finans ve riskten çok iyi anlamanız gerekiyor. Eğer anlamazsanız riskleri potansiyel olarak başınıza getirir. Kullanıcılar paralarını istediği için Thodex’in sahibi Özer’in kaçtığı yorumunda bulunuluyor. Bu yanlış bir algı. Bizim yaptığımız iş aracılık. 1.000 lira yatırdınız diyelim, 1.000 lira bankada saklanıyor. Diğer taraf da 1.000 liralık Bitcoin koydu diyelim. Onu da cüzdanda saklıyoruz. Burada bizim yaptığımız alıcı ve satıcıyı bir araya getirip ticaretlerini yapmaları. 2 milyar dolar çok fazla bir rakam. Rakamlara hakim olduğum için söyleyebilirim ki öyle bir para yok. Kripto para borsalarını döviz bürosu gibi düşünüyorlar. Sanki Bitcoin’i biz satıyormuşuz gibi anlaşılıyor ama işin aslı öyle değil. Almak istediğinde de biz alıyoruz gibi anlaşılıyor. Thodex’in hacimleri yalan. Dışarıdan bile eğitimli biri baktığında görebilir. İşlem hacminin finansal bir karşılığı yoktur. Büyük bir ekosistem Türkiye’de yok. Büyük hareket olsa biz görürdük” dedi.
Yine de Thodex, Vebitcoin, Goldexco.in gibi girişimlerin bugün geldikleri nokta, en azından kısa ve orta vadede insanların kripto para borsalarına daha temkinli yaklaşmalarına neden olacak. Bu durum da, bu piyasadaki hareketin kısa bir süreliğine de olsa yavaşlaması anlamına gelebilir. Fakat uzun vadede neler olacağını ve nelerle karşılaşacağımızı hiçbirimiz kestiremiyoruz.
Peki ya mağdurlar ne olacak?
Mağdurların akıbeti henüz belli olmazken; hepimizin dileği zor durumda kalan insanların en kısa süre içinde zararlarının giderilmesi. Böyle durumlara düşmemek için de yatırımlarınızı gerçekleştirirken; mevcut riski iyi analiz etmenizi ve önlemlerinizi ona göre almanızı tavsiye ederiz. Hatta kaybedeceğiniz zaman size büyük yıkımlar yaşatabilecek miktarlarla kripto para yatırımı yapmamanız da faydanıza olabilir.
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OPPO, Reno Serisinin En Yenisi Reno5’i Türkiye’de Satışa Sundu!
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Kripto para borsalarının sonu nasıl olacak? | Thodex, Vebitcoin, Goldexco.in kapandı
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