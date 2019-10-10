Oppo Reno Ace resmen tanıtıldı!

Android’in babası olarak bilinen Andy Rubin’in kurucusu olduğu Essential Phone, 2017 yılında ilk modelini duyurmasının ardından uzun süre sessiz kaldı. Bir süredir yeni bir akıllı telefon üzerine çalıştığı iddia edilen marka, bugün yaptığı paylaşım ile “GEM” adlı yeni cihazını duyurdu.

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Essential Phone’dan kumanda formunda telefon: Project GEM!

2017 yılında duyurulan Essential PH-1, dönemine göre başarılı özellikleri ve modüler aksesuarları ile dikkat çekmişti. Ancak telefon bu yüksek ilgiyi satış başarısına dönüştüremedi ve marka uzun bir bekleme sürecine girdi. Kullanıcılarına hala Android güncellemesi vermeye devam eden marka, bugün duyurduğu Project GEM adlı yeni modeliyle akıllı telefon deneyimini değiştirmeyi amaçlıyor.

Uzun ve ince bir formda olan Essential Project GEM, bu yönüyle geleneksel akıllı telefonlardan hemen ayrışıyor. Android işletim sistemine sahip telefondaki uygulamalar, kullanım deneyimini geliştirmek açısından kare şeklinde sıralanıyor. Ön bölümdeki ekran deliğine yerleştirilen kamera da genele bakıldığında fazla yer kaplamıyor.

Cihazın arka tasarımı ise diğer akıllı telefonlara kıyasla çok farklı görünüyor. Tek arka kamerası ve onun altına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu bulunan Project GEM, özel bir renk oyunu barındırıyor. Andy Rubin’in Colorshift olarak adlandırdığı bu özellik, özel cam materyal ile birleşince ortaya müthiş bir görsel şölen çıkarıyor.

GEM Colorshift material pic.twitter.com/QJStoiDleH — Andy Rubin (@Arubin) October 8, 2019

Project GEM ile ilgili önümüzdeki günlerde daha fazla detay paylaşacaklarını belirten Essential, cihazın teknik özelliklerini sır gibi saklıyor. Telefonun uzun ve ince ekranının video oynatma ve oyun oynama gibi işlemleri nasıl gerçekleştireceği ise merak ediliyor.