Oppo Reno Ace 2, renderlarıyla ortaya çıktı!

Oppo Reno Ace 2, 13 Nisan‘da resmi olarak duyurulacak. Ortaya çıkan TENAA listesi ile birlikte cihazın özelliklerinin birçoğunu biliyoruz. Reno Ace 2, tıpkı Reno Ace modeli gibi 65W hızlı şarj ile gelecek. Fakat bu sefer farklı olarak 40W kablosuz şarja olanak sağlayacak.

İlginizi çekebilir: Oppo Reno Ace 2, TENAA’da görüntülendi!

Oppo Reno Ace 2, nasıl bir tasarıma sahip olacak?

Reno Ace 2, bugün JD.com‘da listelendi. Çinli perakendeci tarafından yayınlanan listede, telefonun resmi görüntüleri ortaya çıktı. Cihazın en az iki farklı renk ve üç farklı bellek seçeneğinin olacağı bu liste ile kesinleşmiş oldu. Reno Ace 2, 5G bir modem eşliğinde Snapdragon 865 SoC yonga seti ile geliyor olacak. Cihazın bellek, depolama alanı seçeneklerine bakıcak olursak üç farklı seçeneğimiz bulunuyor. Bunlar, 8 GB RAM/128 GB depolama alanı, 8 GB RAM/256 GB depolama alanı ve 12 GB RAM/256 GB depolama alanı olarak listeleniyor.

Reno Ace 2‘nin kamera özellikleri hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor. Fakat, TENAA‘ya göre arkadaki ana kamera 48 MP çözünürlüğünde bir sensöre sahip olacak. 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir kameraya ilave olarak 2 adet 2 MP değerinde kamera olacağı tahmin ediliyor. Bu iki kamera ise muhtemelen derinlik sensörü ve makro kamera olacak.

Reno Ace 2 hakkında bilmediğimiz en önemli şey, telefonun fiyatı ve resmi olarak satışa çıkacağı tarih. Reno Ace, çıktığı günlerde 2,999 CNY(422$) fiyattan çıkıp daha sonrasında 3,799 CNY(534$)’ye yükselmişti. Cihazın resmi lansmanında fiyat hakkında daha çok şey öğreneceğimizi tahmin ediyoruz.