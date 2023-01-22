Oppo, Reno serisi ile dünya çapında oldukça fazla satan bir marka. Çinli firma bu seriye yeni bir üye daha kazandırmaya çalışıyor. Oppo Reno 8T 4G. İsminden de anlaşılabileceği gibi model 5G teknolojisini desteklemiyor. Bu da cihazın nispeten daha uygun fiyatlı olacağının habercisi.

Akıllı telefon Paras Guglani namı diğer Passionategeekz tarafından Twitter üzerinde sızdırıldı. Oppo Reno 8T 4G, görselde turuncu ve siyah olmak üzere iki farklı renkte gözüküyor.

Görsele dikkatli bakıldığında bizleri arka tarafta ikili bir kamera adası karşılıyor. Ancak küçük bir detay var. Kamera adasının üst kısmında tek kamera bulunurken alt kısmında iki adet kamera ve bir adet flaş gözüküyor. Yani Oppo Reno 8T üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip.

Görselde ekran tasarımı da gözler önüne serilmiş. Rakiplerine kıyasla nispeten kalın bir alt çerçeve biraz göze çarpıyor. Bunun yanı sıra ekranın sol üst köşesine de selfieler ve görüntülü aramalar için bir adet ön kamera yerleştirilmiş.

Görselde çerçevelere bakacak olursak güç tuşunun sağ çerçeveye ses tuşlarının ise sol çerçeveye yerleştirildiğini görebiliriz. Ses tuşu tek parça halinde değil, ses açma ve ses kısma için ayrı tuşlar kullanılmış. Bunların haricinde çok dikkatli bakarsanız sol çerçevede SIM tepsisini de göreceksiniz.

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Oppo’nun yeni orta segment akıllı telefonu olacak olan Oppo Reno 8T hakkında bunların haricinde herhangi bir bilgi maalesef şimdilik bulunmuyor. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. Güncellemeler için takipte kalın.