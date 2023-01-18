Ünlü akıllı telefon üreticisi OPPO, 2023 yılında çıkaracağı ilk amiral gemisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Qualcoom’un en yeni işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 2 yongasını kullanacak telefon, teknoloji severler tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda canlı görüntüleri ile çokça konuşulan OPPO Find X6, şimdi de ekran özellikleri ile karşımıza çıkıyor.

Son birkaç aydır sızdırılan bilgiler doğrultusunda yeni serinin ana modeli hakkında birçok bilgi internete düştü. Cihaz, canlı görüntüleri ile gündeme düştükten hemen sonra ekran özellikleri ile ilgili bir raporla tekrardan haberlere konu oldu. Dev kamera modülüne sahip olacak yeni Find X6, işlemcisine ve tasarımına yakışır bir panel ile de bizleri büyüleyecek.

İçindekiler OPPO Find X6 Ekran Özellikeri İle Heyecanlandırıyor

OPPO Find X6 Ekran Özellikeri İle Heyecanlandırıyor

Yayınlanan son raporlara göre şirketin yeni akıllı telefonu, 6,7 inç boyutunda, 2772 x 1240 piksel ile 1.5K çözünürlük sunan bir ekrana sahip olacak. Esnek AMOLED özellikli bu panel, 120Hz yenileme hızı ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Dev ekran ayrıca 2160Hz değerinde bir PWM karartma özelliğini de taşıyacak.

Yeni sızıntılar söz konusu ekranın sadece özelliklerini hakkında değil tasarımı hakkında da birçok fikir veriyor. Son raporlara göre yeni amiral gemisinin kullanacağı panel, ortalanmış bir kamera deliği ile beraber gelecek. Mevcut ekran bununla beraber kavisli kenarlara ev sahipliği yapacak.

İlginizi çekebilir: OPPO Reno 8T 5G Özellikleri ile Karşımızda

OPPO’nun yeni üst düzey telefonu bu büyüleyici ekranın yanı sıra, oldukça büyük bir kamera modülü ile de beraber geliyor. Cihaz, LED Flaş destekli üçlü bir arka kamera taşıyacak. Periskop zoom teknolojisini beraberinde getiren mevcut kamera sisteminde “Powered by MariSilicon” imzası da yer alıyor.