Çinli teknoloji dei OPPO, Reno 8 serisinin bir parçası olan OPPO Reno 8T 4G ve Reno 8T 5G‘yi resmen tanıttı. Orta segmenti karıştıracak olan bu telefonlar şimdilik belli başlı pazarlarda satışa sunulacak. Türkiye pazarını pas geçmesi beklenen bu telefonların özelliklerine gelin yakından göz atalım.

OPPO Reno 8T 4G neler sunuyor?

OPPO Reno 8T’nin 4G’li sürümü , sekiz çekirdekli CPU ve çift çekirdekli GPU’ya sahip MediaTek Helio G99 yonga setine sahip. Telefon 8GB RAM ve 128GB/256GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Ekran tarafında ise FHD+ çözünürlüğe, 90Hz yenileme hızına ve 6.43 inç büyüklüğünde AMOLED panel yer alıyor.

Telefonda 32MP ön kamera ve 2MP mikroskop kamera ve 2MP derinlik sensörüne sahip 100MP arka kamera var. Telefonun diğer özellikleri arasında 33W hızlı şarjlı 5000mAh kapasiteli batarya, ekran içi parmak izi sensörü, USB-C bağlantı noktasına ve kulaklık jakı yer alıyor. Android 13 tabanlı ColorOS 13’te çalışan bu telefon Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11ac ve NFC desteğine sahip.

OPPO Reno 8T 5G’ye yakından bakalım

OPPO Reno 8T 5G, sekiz çekirdekli CPU ve Adreno 619 GPU’ya sahip Qualcomm Snapdragon 695 yonga setine sahip. Bu model de 8GB RAM ve 128GB/256GB depolama ile birlikte geliyor. AGC DT-Star2 cam, 10-bit renk derinliği, 120Hz yenileme hızı ve 500 nit tipik parlaklığa sahip 6.7 inç büyüklüğünde AMOLED ekranı sınırları zorluyor diyebiliriz.

Telefonda 32MP ön kamera ve 2MP mikroskop kamera ve 2MP derinlik sensörü ile 108MP arka kamera var. 67W hızlı şarjlı 4800mAh pil, ekran içi parmak izi sensörü ve USB-C bağlantı noktası ve çift stereo hoparlöre sahip. Ancak bu modelde 3.5mm kulaklık girişi yer almıyor.

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OPPO Reno8 T 5G, 8GB + 256GB varyantı için 425 dolar fiyat isteniyor. OPPO Reno8 T 4G, 8GB + 256GB sürümü ise 360 dolardan satışa sunulacak.