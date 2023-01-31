Şu sıralar firmalar ardı ardına amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Samsung’un Galaxy S23 serisinin tanıtıma saatler, OnePlus 11’in küresel pazar tanıtımına ise günler kaldı. Saatler önce Honor’dan gelen tanıtım haberinin sıcağı üstündeyken şimdi de OPPO cephesinden haberler geldi. OPPO cephesinin bir sonraki amiral gemisi olan OPPO Find X6 serisinin özellikleri sızdırıldı. Tanıtım yakında olabilir.

OPPO Find X6 İşlemcisiyle Üzebilir!

Samsung ve Apple’ın ardından diğer akıllı telefon üreticileri de amiral gemisi akıllı telefon serilerinin Pro modelleriyle düz modelleri arasındaki farkı iyice belirgin hale getirmek istiyor gibi görünüyor.

OPPO’nun Find X6 serisinin ortaya çıkan özellikleri de bunu doğrular nitelikte. Buna göre Find X6 ve Find X6 Pro’da farklı yonga setlerine yer verilecek. Standart Find X6’nın geçen yılın Snapdragon 8 Gen 1’ini kullanırken, Find X6 Pro’nun Snapdragon 8 Gen 2 veya MediaTek Dimensity 9200 olmak üzere iki farklı versiyona sahip olacağı söyleniyor.

Bunun bir hayal kırıklığı olduğunu söylemek mümkün. Zira, Samsung’un fabrikalarında 5nm üretim süreciyle üretilen Snapdragon 8 Gen 1, ısınma sorunuyla gündeme gelen bir işlemci ve bu işlemcinin uzun süre performansını koruyamadığı biliniyor.

Find X6 Pro ise bu konuda çok daha iyi olan işlemci seçeneklerine sahip olacak gibi duruyor. Her ne kadar bu cihazda iki farklı işlemciye sahip versiyon olacağı söylense de, Dimensity 9200 işlemcili versiyonun Çin pazarına özel olması bekleniyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Find X6’da bu işlemciye LPDDR5 bellek ve UFS 3.1 depolama birimi eşlik edecek. Gerçek amiral gemilerinde LPDDR5X ve UFS 4.0 teknolojilerini görmeye başlasak da LPDDR5 ve UFS 3.1 teknolojilerinin de güncelliğini kaybetmediğini söylemekte fayda var.

Find X6’da en yeni teknolojileri görmesek de Find X6 Pro’nun iki versiyonunda da LPDDR5X bellek teknolojisine yer verilmiş. Dimensity 9200 işlemcili Pro modelde bellek konusunda UFS 3.1 kullanılırken, Snapdragon işlemcili versiyonda UFS 4.0 kullanılmış.

Ekran yönüyle de standart modelin ve Pro modelin birbirinden ayrıldığını görüyoruz. Buna göre, Find X6’da 6.74 inç boyutlu 2K çözünürlüklü 120Hz tazeleme hızı destekli bir OLED ekran bulunacak. Find X6 Pro’da ise ekran boyutu 6.82 inçe çıkıyor.

Standart modelde 4.800 mAh büyüklüğünde bir bataryaya yer verilmiş. Bu batarya 80 Watt hızlı şarj destekliyor. Pro’da ise 5000 mAh boyutlu bir batarya bulunuyor ve bu bataryada 100 Watt hızlı şarj desteği bulunuyor.

Cihazların ortak bir noktası olaraksa kamera özellikleri örnek gösterilebilir. Buna göre iki modelde de arkada üçlü kamera olacak ve ana kameranın çözünürlüğü 50MP olacak.

Ancak cihazların farklı sensörlerle donatılacağını görüyoruz. 8 Gen 2 destekli Find X6 Pro, daha önce Xiaomi 12S Ultra ve vivo X90 Pro+ modellerinde gördüğümüz Sony’nin 1″ boyutlu sensörü IMX989 ile öne çıkacak. Dimensity 9200 işlemcili Find X6 Pro ve standart Find X6’da ise OnePlus 11’de yer alan Sony IMX890 kullanılacak.

Her üç cihazda da 3D ToF sensörüne yer verilmiş. Ayrıca kameralarda Hasselblad imzası olduğunu da görmek mümkün. Bunun yanında cihazlarda OPPO’nun görüntü işleme çipi olan MariSilicon da bulunacak. Standart Find X6 1. Nesil MariSilicon ile donatılırken, iki Pro modelde de yeni nesil MariSilicon X2 görüntü işleme çipine yer verilecek.

Görünen o ki, OPPO bu nesilde Pro modellerle standart modeli daha kesin çizgilerle ayırmayı planlıyor. Bunun Find X6 için talihsiz bir durum olduğunu söylemeliyiz. Zira cihaz OPPO’nun amiral gemisi serisinin içinde yer alsa da, orta-üst seviye özelliklerle piyasaya sürülecek gibi duruyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OPPO Find X6 serisi nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!