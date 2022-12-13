Birçok Android akıllı telefon üreticisi, telefon modellerinin özel üretim versiyonlarını da kullanıcılarla buluşturuyor. Bunu daha önce OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition ve Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition gibi modellerde görmüştük.

Daha önce birçok özel üretim cihazı kullanıcılarla buluşturan OPPO da, yeni bir özel üretim akıllı telefon modeliyle gündeme bomba gibi düştü. Firma, üst seviye akıllı telefon modeli olan OPPO Reno 8 Pro’nun oldukça popüler olan ve HBO’da yayınlanan House of the Dragon dizisine özel üretilmiş versiyonunu satışa sundu!

Cihazın Tasarımı ve Kutu İçeriği Dikkat Çekiyor!

Özel üretim cihazın kutusu da, normal cihazdan farklı bir içeriğe sahip. Siyah renkli kutudan, altın renkli bir ejderha yumurtası dekoru, Targaryen Hanedanı amblemini taşıyan bir anahtarlık ve ejderha amblemli bir telefon tutucu çıkıyor.

Donanım özellikleri olarak normal modelle aynı özellikleri taşıyan cihaz, tasarım yönüyle normal modelden ayrılmış. Deri bir arka kapağa sahip olan cihazın kapağındaki Targaryen Hanedanı işlemesi dikkat çekiyor. Siyah rengin cihazın tamamına hakim olduğu bu tasarımın oldukça şık göründüğünü söylemeliyiz.

Cihazın Satışı Başladı!

OPPO Reno 8 Pro House of the Dragon Özel Serisi, kısa bir süre önce satışa sunuldu. Şimdilik yalnızca Hindistan pazarı için satışta olan cihaz, 45,999 Hint rupisi fiyat etiketine sahip. Bunun yaklaşık olarak 520 dolara karşılık geldiğini söylemek mümkün.

12 GB bellek ve 256 GB dahili depolama kapasitesine sahip olan ve Dimensity 8100 Max işlemcisiyle herkesi kendine hayran bırakan cihazın satışları Flipkart üzerinden gerçekleşecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorrsunuz? OPPO Reno 8 Pro’nun House of the Dragon özel üretim versiyonunu nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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