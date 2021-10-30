Oppo Reno 7 Serisi Özellikleri Lansmandan Önce Açıklandı

Oppo Reno 7, Reno 7 Pro ve Reno 7 SE modellerinin tam özellikleri, serinin piyasaya sürülmesinden önce internette ortaya çıktı. Oppo, bu yılın sonlarında Reno 7 serisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyordu. Hazırlanma aşamasında ilk sızıntı şirketin Reno 7 serisi altında iki adet akıllı telefonu piyasaya sürmesi bekleniyordu. Bunlar Reno 7 ve Reno 7 Pro dahil edilmişti ancak Reno 7 Pro Plus modeli bu cihazlar içerisinde yer almıyordu.

Ancak geçtiğimiz günlerde serinin üçüncü bir akıllı telefona da sahip olacağı keşfedildi. Keşfedilen özelliklerin doğru çıkması halinde üçüncü model ise Reno 7 SE takma adı ile birlikte gelecek. Tabii ki şirket hala serinin lansman çizelgesi hakkında tam bir açıklama yapmadığını belirtmekte fayda var. Ancak şirket tarafından seri hakkında resmiyet kazanmamasına rağmen Oppo Reno 7, Reno 7 Pro ve Reno 7 SE modellerinin tüm özellikleri internette ortaya çıktı.

Oppo Reno 7 Serisi Sızdırılan Detaylar

EL Espanol tarafından yayınlanan bir gönderide, Reno 7 serisi ile ilgili yapmış olduğu önceki tahminleri doğruluyor. Gönderide, yaklaşmakta olan serinin bir SE modelini de dahil edilmesi üzerine üç yeni akıllı telefon içereceğini belirtiyor. Hem Reno 7 hem de Reno 7 Pro modelleri Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,5 inçlik OLED bir ekrana sahip olacaklar. Ayrıca normal modelinin ekranı 90 Hz ekran yenileme hızını, Pro modeli ise 120 Hz ekran yenileme hızını destekleyecek.

Ayrıca, Reno 7 ve Reno 7 Pro modelleri 65W hızlı şarj desteğini destekleyen 4.500 mAh pil kapasitesi ile birlikte gelecekler. Kamera bölümüne de bakmak gerekirse iki modelde de 32 MP selfie kamerası bulunacak. Normal modelinde 50MP Sony IMX766 kamera, 16MP ultra geniş kamera ve 2MP portre lensi dahil olmak üzere arkaya monte edilmiş üç kamera ile birlikte gelecek. Pro modelinde de aynı şekilde üçlü kamera ile birlikte gelecek. Ancak Pro modeli 64MP OmniVision OV64B ultra geniş lens ve 13MP telefoto kamera ile birleştirilmiş 50MP Samsung GN5 sensöre sahip olacak.

Cihazın içinde ise Reno 7 modelinde MediaTek Dimensity 1200 işlemci ile birlikte gelecek. Bu işlemciye 8 GB ve 12 GB Ram seçenekleriyle birlikte 256 GB’a kadar dahili depolama eşlik edecek. Pro modeli ise Snapdragon 888 işlemci ile birlikte gelecek.

Reno 7 SE Teknik Özellikleri

Yeni belirtilen bu model ise Reno 7 serisinde bulunan en düşük seviye model olacağı belirtiliyor. Normal modelde de olduğu gibi MediaTek işlemci ile birlikte gelecek. Ancak bu modelde Dimensity 920 kullanılacak. Bu işlemciye 12 GB’a kadar Ram seçenekleriyle birlikte 256 GB’a kadar dahili depolama eşlik edecek. Ayrıca 90 Hz ekran yenileme hızına sahip Full Hd+ çözünürlüğe sahip 6.43 inçlik bir ekran ile birlikte gelecek. Diğer modellerinde de olduğu gibi 65W hızlı şarj desteğini destekleyen 4.300 mAh pil kapasitesi ile birlikte gelecek.

Cihazın kamera tarafına bakacak olursak bu modelin arkasında da üç adet kamera bulunacak. Bunlar 64MP OmniVision OV64B ana kamera, 8MP Sony IMX355 kamera ve 2MP portre lensi olacak. Ön tarafında ise 32MP selfie kamerası bulunacak. Şirket, Reno 7 serisi hakkında resmi ayrıntıları henüz paylaşmadı. Ancak sızıntılara göre serinin bu yıl Kasım ayında tanıtılacağını bildiriyor.