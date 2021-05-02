Xiaomi Mi 11 Ultra Sonunda Avrupa’da Satışa Sunuluyor!

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Xiaomi‘nin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi Mi 11 Ultra sonunda Avrupa’ya geliyor. İşte Mi 11 Ultra’nın Avrupa satış tarihi ve cihazın detayları.

Son dönemde Mi 11 Serisi ile oldukça fazla konuşulan Xiaomi, bir süre önce yeni modellerini tanıttı. Mi 11 Serisi ile yoğun ilgi gören şirket, modellerini satışa sundu bile. Serinin yüksek özelliklere sahip modeli Mi 11 Ultra ise sırayla birçok ülkede görülmeye başlandı. Şimdi sıra Avrupa ülkelerinde.

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Xiaomi daha önceki amiral gemisi modellerini Avrupa’da satışa sunmamıştı. Hatta Xiaomi Mi 10 Ultra bile Avrupa ülkelerinde bulunmuyor. Yanlızca Çin’e özel olarak sunulan Mi 10 Ultra’dan sonra Xiaomi‘nin politikası da değişmiş gibi gözüküyor. Çünkü Xiaomi’nin 2021 Mart ayında tanıttığı yeni modeli Xiaomi Mi 11 Ultra Avrupa’ya geliyor.

Yaklaşık 1 ay önce karşımıza çıkan Mi 11 Ultra, 11 Mayıs tarihinde Avrupa’da satışa sunulacak. Birçok ülkede görülecek Xiaomi’nin amiral gemisi modeli Mi 11 Ultra ilk olarak Hollanda‘da satışa sunulacak. Sonra sırayla birçok ülkede satışta olacak. Tabiki Avrupa‘da satışa sunulması nedeniyle cihazın Türkiye’de de satılması planlanılıyor. Şimdi gelin cihazın Türkiye fiyatına ve özelliklerine göz atalım.

Xiaomi Mi 11 Ultra’nın özellikleri!

Xiaomi‘nin yeni amiral gemisi ünvanını Qualcomm‘un Snapdragon 888 yonga setinden alıyor. Grafik işlemci tarafında Adreno 660‘ı kullanan cihaz, işlemcisi nedeniyle 5G desteği de sunuyor. Tüm bu birimleri 8GB ve 12GB RAM bellek ile destekleyen cihaz performans tarafında gerçekten doyurucu bir kullanım sunuyor.

6.81 inç büyüklüğünde 3200 X 1440 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran ile birlikte gelen Xiaomi Mi 11 Ultra, 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Yine ön tarafında 20MP’lik bir selfie kamerası taşıyan Mi 11 Ultra, arka tarafında canavar gibi üç adet kamera taşıyor. 50MP‘lik ana kamera ile gelen cihaz, 48MP‘lik telefoto sensörü ve 48MP‘lik geniş açılı sensörü de üzerinde taşıyor.

256GB ve 512GB depolama seçenekleri ile birlikte gelen Mi 11 Ultra, elektriksel anlamda gücünü 5000mAh‘lik pilinden alıyor. 67W kablolu ve kablosuz hızlı şarj desteği sunan cihaz, işletim sistemi tarafında Android 11 destekli MIUI 12‘yi kullanıyor. Şimdi gelin IP68 toza ve suya karşı dayanıklılık sertifikasına sahip olan Mi 11 Ultra’nın fiyatına da göz atalım.

Xiaomi Mi 11 Ultra’nın fiyatı!

Xiaomi’nin Avrupa‘da satışa sunulacak olan yeni amiral gemisi modeli Xiaomi Mi 11 Ultra‘nın Avrupa satış fiyatı da belli. Mi 11 Ultra en baz modelinde 1199 Euro (12000 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Bu fiyatlar seçtiğiniz versiyonun RAM ve depolama özelliklerine göre artacak.

Xiaomi Mi 11 Ultra‘nın fiyatına baktığımızda ülkemizde 12000TL civarında olacağını görüyoruz. Cihaz eğer ülkemizde bu fiyatla satışa sunulursa satış rakamlarının düşük olacağını tahmin ediyoruz. Keza ülkemizde fiyat/performans modelleri ile bilinen Xiaomi‘nin 12 bin TL civarında fiyat etiketine sahip bir model ile karşımıza çıkması tartışma konusu olacaktır. Bakalım Mi 11 Ultra ülkemize gelecek mi? Sizce Mi 11 Ultra’nın Türkiye satış fiyatı ne kadar olur?