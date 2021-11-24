Poco X3 GT vs Xiaomi 11T Hız Testi | Dimenstiy 1100 Mü, Dimensity 1200 Mü Daha Hızlı?

Bir yanda fiyat performans oranıyla dikkat çeken POCO X3 ailesinin son üyesi POCO X3 GT, bir yanda da piyasaya yeni sürülen Xiaomi 11T. Bu iki telefonun ortak noktası var ki o da MediaTek Dimensity ailesinin en performanslı işlemcilerini kullanıyor olması. POCO X3 GT Dimensity 1100 işlemcisini, Xiaomi 11T ise Dimensity 1200 işlemcisini kullanıyor. Peki günlük hayatta bu iki işlemci arasında hangisi daha hızlı tepki veriyor? Bu farkları görmek için de iki telefona hız testi gerçekleştirdik ve bu sorunun yanıtını bu videoda vermiş olduk. İki telefonunda teknik özelliklerine değinmek gerekirse:

POCO X3 GT Teknik Özellikleri:

Boyut: 163.3 x 75.9 x 8.9 mm 193 gram

Ekran: 6,6 inç FHD+ IPS LCD HDR10 120 Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 1100

Bellek: 8 GB

Depolama: 128/256 GB

Arka Kamera: 63 MP + 8MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5000 mAh 67Watt hızlı şarj

Xiaomi 11T Teknik Özellikleri

Boyut: 164.1 x 76.9 x 8.8 mm 203 gram

Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED 1 milyar renk 10 bit HDR10+ 120 Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 1200

Bellek: 8 GB Depolama: 128/256 GB

Arka Kamera: 108 MP + 8MP + 5 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5000 mAh 67Watt hızlı şarj