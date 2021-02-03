Akıllı Telefonlar
OPPO Reno 5 Marvel Edition geliyor
OPPO, özel sürüm Reno 5 Marvel Edition modeli için yeni bir sertifika aldı. Görünüşe göre şirket, Reno 5 serisini güçlendirmeye devam ediyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Nokia Professional P3600 kulaklığını duyurdu
Oppo, yeni çıkaracağı modelleriyle akıllı telefon pazarına oldukça iddialı girmeye hazırlanıyor. Bilindiği üzere firma geçtiğimiz yılın Aralık ayında Reno5 4G veya 5G olmak üzere iki yeni versiyonlu akıllı telefonunu tanıtmıştı. Aradan geçen kısa bir zaman sonra şirket, Tayland’ın NBTC sertifikasını alan yeni Reno5 Marvel Edition özel sürümüyle karşımıza çıkıyor.
Türkiye’de de satılması beklenen Reno5 serisinin yeni üyesi OPPO Reno 5 Marvel Edition modelinin tasarımsal olarak nasıl olacağı konusunda henüz bir bilgi yok. Fakat akıllı telefon, farklı bir tasarımı yerine kutu içeriği ile göz alması beklentiler arasında.
OPPO Reno 5 Marvel Edition modelinin muhtemel teknik özellikleri
- Ekran: 6,4 inç, 90 Hz, Full HD+, AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 720 G
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera; 64 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açı + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel monokrom
- Ön Kamera: 44 Megapiksel
- Batarya: 4,310 mAh (50 watt hızlı şarj desteği)
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.11
OPPO’nun Marvel ile yapacağı bu ortaklığı bir ilk değil. İki şirket daha önce OPPO F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition isimli bir özel seri ile kullanıcılar tarafından büyük ilgi görmüş ve Avengers serisi için sevindirmişti.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Akıllı Telefonlar
Vivo S7t 5G Çin’de ortaya çıktı!
Vivo S7t 5G Çinli bir telekomünikasyon firmasının resmi sitesinde ortaya çıktı. Orta seviye akıllı telefonun teknik özellikleri de belli oldu.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Apple M1 Mac cihazları Edge için resmi desteği sonunda aldı
Vivo S7t 5G Dimensity 820 ile piyasaya çıkacak!
Vivo akıllı telefon dünyasına yeni bir model daha getirmeyi hedefliyor. Akıllı telefon üreticisi 2021 yılında daha fazla kullanıcıya ulaşabilmek için kolları sıvadı. S7t 5G modelini geliştiren firma, böylelikle orta seviyedeki alternatif sayısını arttıracak. Resmi duyurusu yapılmayan akıllı telefon, Çinli bir telekomünikasyon firmasının resmi internet sitesinde ortaya çıktı. Teknik özellikleri belli olan akıllı telefon ile alakalı iki adet de görsel ortaya çıktı.
Orta seviyede kullanıcılarını karşılayacak Vivo S7t 5G, Dimensity 820 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihaz 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. 6.44 inçlik OLED ekranla piyasaya çıkacak akıllı telefonun parmak izi sensörü ekran altında yer alacak. İki adet ön kameranın yer aldığı akıllı telefonda 44 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açıdan oluşan bir kurulum bizleri karşılıyor. Ayrıca cihazın arka tarafında üç adet kamera yer almakta. Bunlar sırasıyla 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü olacak. Firmanın henüz tanıtmadığı akıllı telefon böylelikle resmi olarak ortaya çıktı. Bakalım cihaz orta seviyede beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
14 Şubat’ın yaklaşması ile birlikte sizi hediyesiz bırakmayacak akıllı saat ve bileklik listelerimize, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Akıllı Telefonlar
Nokia 1.4 uygun fiyatıyla duyuruldu.
Nokia’nın özellikle giriş seviyesindeki yeni temsilcisi Nokia 1.4, uygun fiyatı ve Android Go işletim sistemiyle duyuruldu. Snapdragon 215 ile gelen telefonun, fiyatı 99 Euro.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun Android telefonları, özellikle Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız.
Bir dönemin efsane telefon markası Nokia, akıllı telefonların yükselişiyle beraber sorunlar yaşamış ve piasadaki hakimiyetini kaybetmişti. Finli teknoloji markası, bundan birkaç yıl önce telefon departmanını HMD Global isimli bir şirkete satarak bu çatı altında ürünler çıkarmaya başladı. HMD ile oldukça başarılı işlere imza atan Nokia, şimdi de giriş seviyesi için yeni bir modelle geliyor. Nokia 1.4, akıllı telefonlardan çok fazla bir beklentisi olmayan kullanıcılar için uygun fiyatı ve makul özellikleri ile geliyor.
Nokia 1.4
Telefon, şirketin özellikle fiyatı önemseyen kullanıcılar için Android Go işletim sistemiyle piyasaya sürdüğü bir model. Android Go, düşük performanslı cihazların, sorunsuz bir deneyim yaşaması için tasarlanmış bir işletim sistemi. Bu işletim sistemi sayesinde kullanıcılar telefonlarında daha hafif bir yazılım kullanarak, daha verimli kullanabiliyor. Özellikle Nokia 1.4 gibi zayıf modeller için bu durum oldukça önemli. Bunun dışında 6,5 inç HD+ çentikli bir tasarım ile gelen telefon; Qualcomm Snapdragon 215 işlemci kullanıyor. 16 GB, 32 GB, ve 64 GB şeklindeki üç depolama seçeneğine 1 GB, 2 GB ve 3 GB RAM eşlik ediyor. 8 MP + 2 MP arka kamera, 5 MP ön kamera bulunan model, 4G bağlantı destekliyor ve kutudan Android 10 Go ile çıkıyor. Batarya tarafında ise 4,000 mAh büyüklüğünde 5W şarj desteğine sahip. Batarya kapasitesi her ne kadar oldukça ideal olsa bile; 5W şarj yavaş kalacağından telefonu uzun süre şarjda bekletmeniz gerekebilir. Özellikle konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…
Özellikle göz atmak isteyebilirsiniz: Motorola Edge S iki dakika içinde tükendi
Tüm Özellikleri
|Nokia 1.4
|İşletim sistemi: Android 10 Go
|İşlemci:
Qualcomm Snapdragon 215
Adreno Grafik
|Ekran
6.51 inç HD+ IPS LCD
|Arka Kamera
8MP + 2MP
Ön Kamera
5 MP
|5.000 mAh 5W (sözde) hızlı şarj
|1 / 2 / 3 GB RAM 16/ 32 / 64 GB depolama
Akıllı Telefonlar
OPPO Reno5 Lite 5G detayları TENAA üzerinde ortaya çıktı
OPPO Reno5 Lite 5G modeli üzerinde çalışmalar olduğu daha önce ortaya çıkmıştı. Şimdi ise cihaz Çin’in sertifikasyon kurumu TENAA’dan sertifika aldı. PELM00 model numarasına sahip olan cihazın bazı teknik özellikleri görmek mümkün hale geldi.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Oppo Reno5 Pro Plus global lansmanı yaklaşıyor
OPPO Reno5 Lite 5G teknik özelliklerinin bir kısmı belli oldu
OPPO Reno5 Lite 5G modeline ait telefonun ön ve arka yüzünü gösteren görseller ortaya çıktı. Akıllı telefon 160.1 x 73.4 x 7.8 mm boyutlarında olacak. Görsellere göre cihazın sol tarafında ses ayar tuşları, sağ tarafında ise açma kapama tuşu mevcut. Telefonun ön yüzü net belli değil. Bu nedenle telefonun su damlası çentikli mi yoksa delikli yapıda mı bir ön kameraya sahip olacağı belli değil. Arka tarafta ise 3 veya 4 adet kameraya sahip olacak gibi. Ayrıca parmak izi sensörünün cihazın arka tarafında ya da power tuşunda olmama olasılığı yüksek. Parmak izi sensörünün telefonun ekranına gömülü olacağı düşünülüyor.
Reno5 Lite 5G’nin hangi chip setten gücünü alacağı, depolama ve bellek kapasitesinin ne olacağı bilgisi mevcut değil. Ancak TENAA üzerindeki sertifikasyon bilgilerine göre akıllı telefon 6,43 inç boyutunda bir ekrana sahip olacak ve Android 11 işletim sistemi ile çalışacak.
OPPO Reno5 Lite 5G, enerjisini 30 W hızlı şarjı destekleyen 4.220 mAh kapasiteli pilden alacak. Telefon TENAA ve 3C sertifikalarını aldığı için bu ayın sonunda piyasaya çıkması olasılığı yüksek. Piyasaya çıktığında merak konusu olan diğer teknik özelliklerini ve satış fiyatını da öğrenmiş olacağız.
Hepsiburada.com akıllı telefon alışveriş listemize buradan bakabilirsiniz.
Trendyol.com alışveriş listemize buradan göz atabilirsiniz.
Forumdan Son Mesajlar
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: Metin Murat, 1 hafta önce
-
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
-
Pi Network mobil uygulaması nedir ve nasıl kripto para kazanılır?
Yazan: dnzsfk, 2 hafta önce
-
COVİD-19 SALGININDA VE AŞILAMADA SON DURUM
Yazan: Mehmet Katı, 2 hafta önce
OPPO Reno 5 Marvel Edition geliyor
Vivo S7t 5G Çin’de ortaya çıktı!
Spotify aktif üye sayısını açıkladı
MediaMarkt’ta aşık olunacak çeşit çeşit teknolojik hediyeler!
Gearbox büyük bir yayıncı ile birleşiyor
Xiaomi Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 ve Mi 10T Pro video karşılaştırma
POCO X3 NFC İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #2
Mİ 11 TELEFON İSE BU UÇAK! | Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesi
iPhone 12 mini Kullanıcı Deneyimi (Bedran Kahraman)
Biz de işin içinden çıkamadık! | Poco M3, TCL 10 Plus, Oppo A73 Kıyaslama!
Xiaomi Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 ve Mi 10T Pro video karşılaştırma
POCO X3 NFC İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #2
Mİ 11 TELEFON İSE BU UÇAK! | Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesi
iPhone 12 mini Kullanıcı Deneyimi (Bedran Kahraman)
Biz de işin içinden çıkamadık! | Poco M3, TCL 10 Plus, Oppo A73 Kıyaslama!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.