Genel
Nokia Professional P3600 kulaklığını duyurdu
Nokia aktif gürültü engelleme özelliğine sahip Professional P3600 kulaklığını tanıttı. Şirketin yeni kablosuz kulaklığı özellikleriyle ve kompakt tasarımıyla dikkat çekti.
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Finlandiya merkezli teknoloji üreticisi Nokia, Professional True Wireless Earphones P3600 isimli yeni kablosuz kulaklığını duyurdu. Şirketin resmi internet sitesinde listelenen ürün heyecan uyandırdı. Ancak Nokia Professional P3600 kulaklığının çıkış tarihini ve fiyatını henüz açıklamadı.
Nokia’nın yeni kulaklığı ses donanımları lisans sahibi RichGo tarafından tasarlandı ve üretildi. Bunanla birlikte Nokia Professional True Wireless Earphones P3600, kulaklık başına yalnızca 4,6 gram hafifliğe sahip. Buna rağmen kulaklıklar, sahip olduğu bataryalar ile 6 saat kesintisiz müzik deneyimi sunabiliyor.
Nokia Professional P3600, 10W ses çıkış gücüyle kullanıcılarına yüksek bir ses sunuyor. Ayrıca cihaz, Bluetooth 5.2 gibi yeni bir bağlantı teknolojisini bünyesinde barındırmasıyla da bağlantı kopması riskini aza indiriyor. Kompakt ve şık tasarımıyla dikkat çeken alüminyum şarj kutusunda ise 400 mAh boyutunda bir batarya kapasitesine sahip. Bu batarya kullanıcılara 18 saat pil ömrü vaadediyor.
Aktif gürültü önleme özelliği ile kulaklık, yalnızca dinlediğiniz müziğe odaklanabilmenizi sağlıyor. Ayrıca P3600, Ambiyans Modu ile ise çevredeki seslerden haberdar olabilmenizi sağlıyor. Çift ses sürücüsüyle gelen Nokia Professional P3600, Clear Voice Capture teknolojisi ile görüşme seslerini daha net hale getiriyor.
Sonuç olarak Nokia Professional P3600; önceki modellerden farklı olarak aktif gürültü engelleme ve çevre seslerini dinleme gibi özellikler sunuyor. Ancak bu yeni özelliklere rağmen yeni cihaz, IPX7 suya karşı koruma sertifikasından yoksun olarak karşımıza çıkıyor.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10T Pro vs Poco F2 Pro | Hangisini almalı? #2
Xiaomi Türkiye, Poco F2 Pro’yu ülkemizde 128Gb’lik versiyonunu 6500Tl’ye, 256GB’lik versiyonunu ise 8500TL fiyatla satışa sunmuştu. Geçtiğimiz zamanda Poco F2 Pro’nun fiyatında ciddi bir indirim yaptı. Biz de sizler için Poco F2 Pro’yu yeni fiyatıyla mercek altına aldık.
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Hangisini almalı?
Xiaomi Türkiye’nin yaptığı indirimle şuanda Poco F2 Pro fiyat/performans olarak en tercih edilebilir modellerin başında geliyor. Kendi ailesinden rakibi olarakta Mi 10T Pro ile fiyat farkı çok az. Ayrıca Mi 10T Pro’nun stokta olmaması sebebiyle kafadaki “Acaba Poco F2 Pro tercih etmeli miyim?” sorusunu akıllara getiriyor. Özellik olarak birbirlerine çok yakın olan bu iki cihazda farklılıkları ise çok az.
Bir noktadan sonra kişisel tercihler öne çıkıyor ve önemli farklar tercih sebebini fazlasıyla etkiliyor. Hangisini almalı sorusunun cevabını sevgili Aydoğan’la kendimize göre verdik ve bu farklılıkları dile getirdik.
Genel
Elon Musk Twitter kullanmayı bırakıyor
Dünyanın en zengin ikinci insanı Elon Musk, Twitter kullanmayı bıraktığını açıkladı. Ünlü milyarder, sosyal medyaya bir süre ara veriyor.
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Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Twitter ve sosyal medyayı aktif kullanan insanlardan biri. Dünyaca ünlü milyarder buradan fikirlerini, yeni duyurularını ve şirketleriyle ilgili gelişmeleri paylaşıyor. Oldukça efektif şekilde sosyal medyayı kullanan Musk, platform üzerinden zaman zaman başını belaya sokmayı da başarmıştı. Özellikle 2019 yılında kahraman bir dalgıçla ilgili yaptığı pedofili iddiasından sonra dava edilmiş ve özür dilemek zorunda bırakılmıştı. Musk, zaman zaman Twitter üzerinden şirketleri yerinden oynatıp insanlara inanılmaz paralar kazandırmayı da başardı. Attığı bir tweet, Signal adlı bir şirketin inanılmaz değerler kazanmasını da sağladı. Son olarak şaşırtıcı bir açıklama yapan Elon Musk, Twitter kullanmayı geçici olarak bıraktığını açıkladı.
Off Twitter for a while
— Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2021
Elon Musk, Twitter kullanmaya Twitter üzerinden ara verdi
Ünlü milyarder Elon Musk, Twitter kullanmaya ara verdiğini duyurdu. Yaklaşık 45 milyon takipçisi bulunan milyarder, bunu “ bir süreliğine Twitter’da yokum” şeklinde attığı bir tweet ile duyurdu. Elon Musk’ın neden böyle bir karar aldığı ise merak konusu. Son dönemlerde Musk, özellikle Bitcoin ve GameStop olaylarının ardından oldukça gündemdeydi. Musk’ın destek verdiği bir Reddit olayı, GameStop hisselerinin uçmasına ve devasa bir yatırım şirketinin iflas etmesine neden olmuştu. Musk’ın son dönemlerde bu problemler sebebiyle ABD hükümeti ve bankalarıyla ciddi sorunlar yaşadığı gündemde olan bir iddiaydı. Ancak bu ilk değil. Elon Musk, Twitter’ı daha önce de bıraktığını açıklamış ve kısa süre içerisinde geri dönmüştü. Tesla yönetim kurulu içerisindeki bir grubun da Musk’ın Twitter kullanmasından oldukça rahatsız olduğu gündem olmuştu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Genel
PlayStation 5 Dijital Sürüm Türkiye fiyatı belli oldu!
PlayStation 5 Dijital Sürüm Türkiye’ye geliyor. Merakla beklenen oyun konsolunun ülkemizde uygulanacak satış fiyatı belli oldu.
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PlayStation 5 Dijital Sürüm 5999 TL satış fiyatı ile ülkemize geliyor!
Oyun dünyasının en önemli gündemlerinden biri kuşkusuz oyun konsolları. Sony, Microsoft ve Nintendo‘nun kıyasıya rekabette olduğu bu piyasada yeni nesil oyun kavramı da yine gündemi meşgul ediyor. Sony‘nin Kasım 2020‘de dünya genelinde satışa çıkardığı PlayStation 5, dijital versiyonu ile ülkemize giriş yapıyor. 399 dolarlık fiyat etiketine sahip olan yeni nesil oyun konsolunun Türkiye fiyatı belli oldu. Şubat 2021 içerisinde oyun konsolu ülkemize giriş yapacak. Bununla birlikte konsolun tavsiye edilen satış fiyatının 5999 TL olacağını PlayStation Türkiye açıkladı.
Dijital sürüm genel yapı itibariyle standart PlayStation 5‘ten biraz farklı. Herhangi bir fiziksel medya oynatıcısı bulunmayan oyun konsolu, daha ince yapısı ile hayranlarını karşılayacak. Bununla birlikte dijital sürüm, yeni nesil olarak standart sürümden herhangi bir performans eksikliğine sahip değil. Tavsiye edilen satış fiyatı olarak 5999 TL ile ülkemize girecek konsolun, geliş tarihi ortaya çıkmadı. Ayrıca oyun konsolunun stok sorunu yaşayıp yaşamayacağı da merak konusu. Bakalım dijital sürüm, fiyatların uçtuğu şu dönemde ülkemizde beklenen ilgiyi görecek mi merakla takip edeceğiz.
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