Nokia Professional P3600 kulaklığını duyurdu

Nokia aktif gürültü engelleme özelliğine sahip Professional P3600 kulaklığını tanıttı. Şirketin yeni kablosuz kulaklığı özellikleriyle ve kompakt tasarımıyla dikkat çekti.

Göz atmak isteyebilirsiniz: AirPods, kablosuz kulaklık pazarını domine ediyor!

reklam

Finlandiya merkezli teknoloji üreticisi Nokia, Professional True Wireless Earphones P3600 isimli yeni kablosuz kulaklığını duyurdu. Şirketin resmi internet sitesinde listelenen ürün heyecan uyandırdı. Ancak Nokia Professional P3600 kulaklığının çıkış tarihini ve fiyatını henüz açıklamadı.

Nokia’nın yeni kulaklığı ses donanımları lisans sahibi RichGo tarafından tasarlandı ve üretildi. Bunanla birlikte Nokia Professional True Wireless Earphones P3600, kulaklık başına yalnızca 4,6 gram hafifliğe sahip. Buna rağmen kulaklıklar, sahip olduğu bataryalar ile 6 saat kesintisiz müzik deneyimi sunabiliyor.

Nokia Professional P3600, 10W ses çıkış gücüyle kullanıcılarına yüksek bir ses sunuyor. Ayrıca cihaz, Bluetooth 5.2 gibi yeni bir bağlantı teknolojisini bünyesinde barındırmasıyla da bağlantı kopması riskini aza indiriyor. Kompakt ve şık tasarımıyla dikkat çeken alüminyum şarj kutusunda ise 400 mAh boyutunda bir batarya kapasitesine sahip. Bu batarya kullanıcılara 18 saat pil ömrü vaadediyor.

Aktif gürültü önleme özelliği ile kulaklık, yalnızca dinlediğiniz müziğe odaklanabilmenizi sağlıyor. Ayrıca P3600, Ambiyans Modu ile ise çevredeki seslerden haberdar olabilmenizi sağlıyor. Çift ses sürücüsüyle gelen Nokia Professional P3600, Clear Voice Capture teknolojisi ile görüşme seslerini daha net hale getiriyor.

Sonuç olarak Nokia Professional P3600; önceki modellerden farklı olarak aktif gürültü engelleme ve çevre seslerini dinleme gibi özellikler sunuyor. Ancak bu yeni özelliklere rağmen yeni cihaz, IPX7 suya karşı koruma sertifikasından yoksun olarak karşımıza çıkıyor.

Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!