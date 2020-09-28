Oppo Reno 4 serisi, 3 farklı modelle satışa sunulacak

Oppo, yeni Reno 4 serisinin ülkemizde de satışa sunulacağını duyurdu. Reno 4 serisi, 3 farklı modelle satışa sunulacak.

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Oppo Reno 4 modelleri, bizlere neler sunacak

Reno 4 serisi, ilk kez portföyünü genişleterek Reno 4 Pro, Reno 4 ve Reno 4 Lite olmak üzere üç farklı modelle kullanıcılara sunulacak. Bu üç model, birçok ortak özelliğe sahip olacak. Serinin öne çıkan modeli Reno 4 Pro ise, dikkat çekici birçok özelliğe sahip. Örneğin akıcı ekran deneyimi ve gelişmiş bir hızlı şarj desteği sunan bir cep telefonu arıyorsanız; 90 Hz yenileme hızına sahip ekranı ve 65 W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj desteğiyle Reno 4 Pro modeli sizin için iyi bir seçenek olabilir. Oppo’nun vaadine göre, 65 W SuperVOOC 2.0 desteği sayesinde Reno 4 Pro modelini 36 dakikada tam şarja ulaştırabilmeniz mümkün.

Oppo Reno 4 Serisi, fotoğraf ve video çekimlerinde üstün bir başarı göstermeyi hedefliyor. Kaliteli kameraya sahip bir akıllı telefona sahip olmak isteyen kullanıcıları hedefleyen Reno serisi, Reno 4 Lite modelinin kamerasıyla da iddialı.

Reno 4 serisi, Ekim ayı içerisinde ülkemizdeki kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!