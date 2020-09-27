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Oppo Watch vs. Apple Watch: watchOS’e karşı Wear OS neler sunuyor?
Bu videomuzda Türkiye’de yeni satışa çıkan OPPO Watch akıllı saati ile Apple Watch Series 5 modelini kıyaslıyoruz. Aynı zamanda Türkiye’de en erişilebilir Wear OS saati konumuna gelen OPPO Watch ile watchOS 7 ve Wear OS 2 kıyaslaması da yapmış oluyoruz.
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Oppo Watch vs. Apple Watch: watchOS’e karşı Wear OS neler sunuyor?
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20.000 TL’lik SİSTEMDE UNDERGROUND, VICE CITY, CRYSIS OYNADIK! | Kaç FPS veriyor?
Gigabyte Z490 AORUS Master ana kartına üst seviye sistem kurarak efsaneleşmiş bazı eski oyunları oynuyoruz. Bakalım kaç FPS verecek?
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20.000 TL’lik SİSTEMDE UNDERGROUND, VICE CITY, CRYSIS OYNADIK! | Kaç FPS veriyor?
Kullandığımız sistem;
Gigabyte Z490 AORUS Master anakart
Intel Core i7 10700 işlemci
Gigabyte GeForce RTX 2080 Super ekran kartı
XPG Spectrix D41 2 x 8 GB bellek
Gigabyte G750H 750W 80+ Gold güç kaynağı
Corsair Hydro H100i sıvı soğutma
Corsair Carbide SPEC-06 kasa
Z490 AORUS Master özellikleri
Gigabyte’ın Intel 10. nesil işlemcilere özel olarak geliştirdiği LGA 1200 soketini ve Z490 çipsetini kullanan Z490 AORUS Master, tasarımıyla ne kadar sağlam ve soğutmaya önem verdiğini ilk bakışta bizlere gösteriyor.
2 kat daha kalın bakır PCB üzerine kurulan anakartta işlemciye güç veren VRM ve MOSFET bileşenleri 8 mm kalınlığında bakır ısı borusu ve özel tasarımlı soğutma blokları ile kaplanmış. Aynı zamanda M.2 NVMe SSD yuvalarının tamamı da özel soğutma bloğu ve termal pedler ile korunuyor.
2 adet 8 pin CPU güç bağlantısı ve 24 pinlik ana güç bağlantısı solid pin yapısında daha sağlam bir şekilde ayarlanırken, metal kaplama ile ekstra sağlamlık ve soğutma sistemi de sağlanmış. Bellek tarafında XMP ile 5000 MHz’e kadar 128 GB boyutuna destek verebilen kart, 4 kat daha dayanıklı metal koruma ile de güçlü bir sağlamlık sunuyor.
Arka panelde 10 USB bağlantısı ile rahat bir kullanım vadettiğini de unutmamak gerek. 4 USB 2.0, 2 USB 3.2 Gen 1 ve 1’i Tip-C olmak üzere 4 adet de USB 3.2 Gen 2 portu barındıran kartta Clear CMOS ve Q-Flash+ sistemiyle kolay BIOS sistemi de mevcut.
Ses kanadında ESS SABRE 9118 dijitalden analog dönüştürücü ve Realtek ALC1220-VB kodek yer alıyor. Bunun yanı sıra kapasitörler de gerçek altın WIMA ve Nichicon olarak tercih edilmiş. Kartın Hi-Res Audio ve DTX Ultra sertifikası da mevcut. Meraklılarına özel RGB Fusion 2.0 desteğiyle ekran kartını istediğiniz renkte ve senkronda aydınlatmanız da mümkün.
Donanım
İSTANBUL PARK’TA 4K 144 HZ MONİTÖRLE F1 KAPIŞMASI! | ROG Strix XG27UQ
ROG Strix XG27UQ modeli ile 4K çözünürlükte Assetto Corsa oyununda Ferrari SF1000 F1 aracı ile ofiste kapıştık!
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İSTANBUL PARK’TA 4K 144 HZ MONİTÖRLE F1 KAPIŞMASI! | ROG STRIX XG27UQ
Asus’un en gelişmiş monitörlerinden biri olan ROG Strix XG27UQ ile beraberiz. Klasik bir incelemenin dışına çıkarak 4K’da 144 Hz ve 1 ms özelliklerini tecrübe ettiğimiz bu yarışmada Aydoğan, Mert, Kaan ve Eray 13-15 Kasım’da Türkiye’de yapılacak yarışa bir ön hazırlık yaptılar. Assetto Corsa oyununa İstanbul Park ve SF1000 modlarını ekleyerek 3 tur üzerinden yarıştıkları bu video oldukça eğlenceli geçti.
XG27UQ özellikleri
XG27UQ, Türkiye’de bulabileceğiniz en üst seviye monitörlerden biri konumunda. 27 inçlik IPS bir ekrana sahip olan cihaz, 4K’da 144 Hz tazeleme hızı sunuyor. Bunu tek DP üzerinden Display Stream Compression yani DSC teknolojisi sayesinde yapabiliyor. Ürün 4K’da oldukça akıcı bir deneyim sunarken, aynı zamanda 1 ms MPRT tepkime süresine de sahip.
Bunun yanı sıra HDR desteği de olan ekran tam manasıyla her şeyi bulabileceğiniz bir cihaz konumunda. Nvidia G-Sync desteğine de sahip olduğunu ayrıca belirtmek gerek. ELMB adı verilen Çok Düşük Hareket Bulanıklığı teknolojisiyle de akıcı ve görüntüdeki hareketli nesnelerde de bozulma olmadan net gösterebiliyor.
Arkasında yer alan geniş ROG logosunda Aura Sync desteği de sağlayan ROG Strix XG27UQ, altında da ROG logosu ya da kendinize göre özelleştirebileceğiniz bir alt aydınlatmaya da sahip.
Genel olarak baktığımızda XG27UQ tam performans sunan oldukça üst seviye bir monitör konumunda. Özellikle RTX 3000 serisi kartlar ile gelen 8K HDR desteğiyle bu monitör ile oyunlarınızı 4K HDR açık bir şekilde üst seviye ayarlar ile oynayabileceksiniz.
Kamera Kıyaslama
Sony Xperia 1 II vs Huawei P40 Pro kamera karşılaştırması
Sony Xperia 1 II vs Huawei P40 Pro kamera karşılaştırması videomuzda Sony’nin yeni nesil telefonunun varsayılan kamera arayüzünde yaptığı otomatik çekimleri Huawei P40 Pro ile kıyasladık.
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Sony Xperia 1 II vs Huawei P40 Pro kamera karşılaştırması
İyi seyirler…