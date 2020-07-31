Oppo Reno 4, global olarak piyasaya çıkıyor!

Oppo, geçtiğimiz gün taban model Reno 4‘ü global olarak tanıttı. Şirketin bugün içinde Oppo Reno 4 Pro‘yu da resmi olarak tanıtması bekleniyor. Haziran ayında 5G’li modelleri piyasaya çıkan seri, yakın zaman içinde 4G destekli modelleri ile karşımıza çıkacak.

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Oppo Reno 4 hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Oppo Reno 4, Snapdragon 720G yonga setinden gücünü alıyor. Arka tarafta ise Reno 4 5G modeline çok benzeyen dörtlü kamera dizilimi ile geliyor. Cihaz, 6.4 inçlik Full HD+ çözünürlüklü bir ekrana sahip. Ön tarafta çift nokta delik tasarımlı, 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 2 MP derinlik sensörü mevcut. Arka taraftaki kamera kurulumuna geldiğimizde ise 48 MP çözünürlüklü ana kamera karşımıza çıkıyor. Diğer üç kamera ise 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak sıralanıyor.

Reno 4 5G ile taban model arasında kamera tarafındaki tek fark lazer AF’nin derinlik sensörü ile değiştirilmesi. Hangi dizilimin daha iyi olacağını incelemelerde göreceğiz. Telefon, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geliyor. Telefonun microSD ve iki adet SIM yuvası bulunuyor. Batarya tarafında ise Type-C üzerinden 30W hızlı şarj desteği sunan 4.015 mAh pil mevcut.

Reno 4, şu an ön sipariş için hazır durumda ve 5 Ağustos’ta raflarda yerini alacak. Galaktik Mavi ve Uzay Siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunacak. Fiyatlandırma olarak ise 11.990 THB (385$/325€) fiyatıyla piyasaya sürülecek.