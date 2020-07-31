Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 4, global olarak piyasaya çıkıyor!
Oppo, geçtiğimiz gün taban model Reno 4‘ü global olarak tanıttı. Şirketin bugün içinde Oppo Reno 4 Pro‘yu da resmi olarak tanıtması bekleniyor. Haziran ayında 5G’li modelleri piyasaya çıkan seri, yakın zaman içinde 4G destekli modelleri ile karşımıza çıkacak.
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Oppo Reno 4 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Oppo Reno 4, Snapdragon 720G yonga setinden gücünü alıyor. Arka tarafta ise Reno 4 5G modeline çok benzeyen dörtlü kamera dizilimi ile geliyor. Cihaz, 6.4 inçlik Full HD+ çözünürlüklü bir ekrana sahip. Ön tarafta çift nokta delik tasarımlı, 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 2 MP derinlik sensörü mevcut. Arka taraftaki kamera kurulumuna geldiğimizde ise 48 MP çözünürlüklü ana kamera karşımıza çıkıyor. Diğer üç kamera ise 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak sıralanıyor.
Reno 4 5G ile taban model arasında kamera tarafındaki tek fark lazer AF’nin derinlik sensörü ile değiştirilmesi. Hangi dizilimin daha iyi olacağını incelemelerde göreceğiz. Telefon, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geliyor. Telefonun microSD ve iki adet SIM yuvası bulunuyor. Batarya tarafında ise Type-C üzerinden 30W hızlı şarj desteği sunan 4.015 mAh pil mevcut.
Reno 4, şu an ön sipariş için hazır durumda ve 5 Ağustos’ta raflarda yerini alacak. Galaktik Mavi ve Uzay Siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunacak. Fiyatlandırma olarak ise 11.990 THB (385$/325€) fiyatıyla piyasaya sürülecek.
Akıllı Telefonlar
Nokia, IFA’da alt ve orta segment cihazlar tanıtacak
2020 yılında Covid-19 salgınının da etkileriyle beraber sessiz bir dönem geçiren Nokia, yeni cihazlarını IFA’da tanıtarak sessizliğini bozmayı planlıyor. Nokia’nın tanıtacağı yeni cihazların alt ve ortta segmentte yer alması bekleniyor. Gelin Nokia’nın IFA’da tanıtacağı muhtemel cihazlara birlikte göz atalım.
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Nokia 2.4
Tanıtılması beklenen cihazlardan biri de Nokia 2.4 modeli. 6.5 inç boyutta bir ekrana ve 4500 mAh kapasiteli bataryaya sahip olacak olan 2.4, muhtemelen giriş seviyesinde konumlanacak. Ekran çözünürlüğünün ise, FHD+ yerine HD+ olması bekleniyor. Ayrıca cihazın bünyesinde barındıracağı işlemci de muhtemelen MediaTek’in Helio P22 modeli olacak. 8 adet Cortex-A53 ile desteklenen bu işlemci, 2 GHz gibi hızları destekleyebiliyor. Android 10 işletim sistemi ile sunulacak olan 2.4, bir eksi olarak ise sadece 2 GB Ram kapasitesine sahip. Beklenen olası dahili depolama kapasitesi ise 32 GB.
Cihazın arka tarafına gelince ise bizleri 13 Mp ana kamera ve 2 Mp derinlik algılayıcı olmak üzere, LED flaş ile desteklenen ikili bir kamera modülü karşılayacak. Ön tarafta yer alan özçekim kamerasının ise 5 Mp olması bekleniyor.
Nokia 6.3 ve Nokia 7.3
Covid-19 dolayısıyla ertelenen orta segment cihazlar olan 6.3 ve 7.3 modelleri de IFA’da Nokia tarafından tanıtılabilir. Nokia’nın hakkındaki birçok bilgiyi sakladığı bu 2 model ile ilgili kısıtlı bilgiye sahibiz; fakat bildiğimiz kadarıyla Nokia 7.3, Qualcomm’un Snapdragon 765G işlemcisi ile sunulacak. 6.3 ise, Qualcomm’un Snapdragon 670 veya 675 işlemcisi ile sunulacak. Nokia 7.3 5G modelinin, 5G destekli cihaz piyasasındaki uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlardan biri olması bekleniyor. Ayrıca bu modellerde, kamera tarafında ZEISS markası ile iş birliği içine girilmiş durumda.
Gamora Plus
Gamora Plus modeli, şuanda kafalarda soru işareti olarak yerini koruyor. Snapdragon veya MediaTek işlemci kullanılmayacağı belirtile bu modelde, Unisoc adında ve Helio P22 işlemcisine denk bir işlemci kullanılması bekleniyor. GeekBench üzerinde 2 GB Ram’e sahip olduğu gözüken cihaz, TENAA’da ise 3 GB Ram ile görüntülenmiş idi. Bilgimizin kısıtlı olduğu bu model ile ilgili yayınlanacak detayları da sizlerle paylaşıyor olacağız. Peki ya siz henüz tanıtılmayan yeni Nokia cihazlar ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M31s, resmi olarak tanıtıldı!
Samsung, uzun zamandır çokça sızıntı ve söylentiye konu olan Galaxy M31s isimli akıllı telefonunu bugün nihayet resmi olarak tanıttı. İlk olarak Hindistan pazarına sürülen cihaz, 25W değerinde hızlı şarja sahip olacak. Samsung, M serisi bir telefonuna ilk kez 25W hızlı şarj desteği sağlıyor. Bunun haricinde bazı premium telefon özelliklerini de bu cihazda görüyoruz.
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Samsung Galaxy M31s hangi teknik özelliklere sahip?
Samsung Galaxy M31s, 6.5 inçlik Full HD+ çözünürlüklü Super AMOLED bir ekran ile geliyor. Ekranın Gorilla Glass 3 koruması bulunuyor. Cihaz, Exynos 9611 yonga setinden gücünü alıyor. Arka tarafta Samsung’un tipik olarak kullandığı kamera dizilimi tasarımı mevcut. Telefonun 64 MP çözünürlüklü Sony IMX682 ana kamerası bulunuyor. Diğer üç kameraya geldiğimizde ise 12 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro ve derinlik algılayıcı sensör olduğunu görüyoruz. Ön tarafta ise selfieler ve video görüşmeleri için 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor.
Galaxy M31s, 6/8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Cihazın 25W hızlı şarj destekli 6000 mAh değerinde bataryası bulunacak. Taban model 19.499 INR(260$), üst model ise 21.499 INR(286$) olarak fiyatlandırılacak. Telefonun Serap Siyahı ve Serap Mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut. Telefon, 6 Ağustos tarihinden itibaren Amazon üzerinden satın alınabilecek.
Akıllı Telefonlar
5G iPhone çıkışı bir süre daha gecikebilir
5G iPhone modelinin çıkışıyla ilgili, Qualcomm tarafından isim vermeden bir açıklama yapıldı. Geçen hafta Çarşamba günü 2020’nin 3. çeyrek istatistiklerini de içeren bir rapor yayınlayan şirket, yatırımcılara 5G‘ye geçiş konusunda önemli bilgiler de verdi.
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Qualcomm’un yayınladığı raporda, 5G iPhone modelinin sandığımızdan daha fazla gecikebileceğinin sinyalini görüyoruz. Zira şirket, bir sonraki çeyrek raporunu açıklayacağı güne kadar, 5G‘li halinin tanıtımı planlanan küresel amiral gemisi modellerinin gecikeceğini öngörüyor. Her ne kadar direkt olarak iPhone adını kullanmasa da, bugüne kadar amiral gemisi düzeyinde telefon modeli çıkaran çoğu üreticinin 5G’li modellerini piyasaya sürdüğünü gördük, 5G‘li telefon çıkarmayan sadece Apple kaldı. Bununla birlikte analist Anshel Sag, Apple’ın bu sene COVID-19 pandemisinden dolayı zor dönemler geçirdiğini hatırlatarak ve bahsedilen gecikmenin 5G iPhone modeli olduğunun büyük bir ihtimal olduğunu düşündüğünü ifade etti.
Ayrıca iPhone’lara donanım üretimi yapan Broadcom da benzer bir açıklamayı Haziran ayında yapmıştı. Broadcom yine isim vermeden yatırımcıları, büyük bir amiral gemisi modelin, normalden daha uzun sürede piyasaya sürüleceği konusunda uyarmıştı.
Apple’dan yeni iPhone tanıtımıyla ilgili kesin bir açıklama gelene kadar bu bilgiler sadece iddialardan ibaret. Bir sonraki iPhone’un tanıtımı gecikse bile, bu gecikmenin en fazla birkaç hafta; belki de Eylül ayından Ekim ayına aksayacağı düşünülüyor.