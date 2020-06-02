Oppo Reno 4 Pro, resmi görselleriyle ortaya çıktı!

Oppo, 5 Haziran tarihinde Reno 4 serisini resmi olarak tanıtacak. Bugüne kadar Reno 4 serisi hakkında çok fazla teknik detay ve görsel gördük. Bugün ise Reno 4 Pro, resmi olarak yayınlanan görsellerle ortaya çıktı. Çinli perakendeci JD.com tarafından yayınlanan görsellerde cihazın Kristal Kırmızısı ve Mavi renk seçenekleri resmi olarak görüntülendi.

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Oppo Reno 4 Pro hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Çinli perakendeci tarafından yayınlanan listede Oppo Reno 4 Pro‘nun özelliklerine yer verildi. Telefon, 6.55 inçlik 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran ile gelecek. Ekranın sol üst tarafında nokta delik tasarımlı 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunacak. Arka tarafta ise 48 MP çözünürlüklü ana kamera, 13 MP telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera mevcut olacak. Bu üçlü kamera dizilimi dikey olarak sıralanacak.

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Listeye göre Oppo Reno 4 Pro, 8 GB RAM / 128 GB depolama alanı ve 12 GB RAM / 256 GB depolama alanı olmak üzere iki model ile piyasaya çıkacak. Ayrıca Reno 4 serisi yazılım tarafında Android 10 tabanlı ColorOS 7 ile birlikte gelecek. Renderlara ek olarak Oppo‘nun resmi Weibo hesabından Reno 4 serisinin SuperVOOC 2.0 65W hızlı şarj ile geleceği doğrulandı. Postere göre cihaz yaklaşık 5 dakika şarj ile 4 saatlik kullanım ömrüne ulaşacak. Bu gerçekten inanılmaz bir şarj olma hızı anlamına geliyor. Telefonun tam şarj olması ise 30 dakika içinde gerçekleşecek.