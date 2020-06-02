Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 4 Pro, resmi görselleriyle ortaya çıktı!
Oppo, 5 Haziran tarihinde Reno 4 serisini resmi olarak tanıtacak. Bugüne kadar Reno 4 serisi hakkında çok fazla teknik detay ve görsel gördük. Bugün ise Reno 4 Pro, resmi olarak yayınlanan görsellerle ortaya çıktı. Çinli perakendeci JD.com tarafından yayınlanan görsellerde cihazın Kristal Kırmızısı ve Mavi renk seçenekleri resmi olarak görüntülendi.
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Oppo Reno 4 Pro hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Çinli perakendeci tarafından yayınlanan listede Oppo Reno 4 Pro‘nun özelliklerine yer verildi. Telefon, 6.55 inçlik 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran ile gelecek. Ekranın sol üst tarafında nokta delik tasarımlı 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunacak. Arka tarafta ise 48 MP çözünürlüklü ana kamera, 13 MP telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera mevcut olacak. Bu üçlü kamera dizilimi dikey olarak sıralanacak.
Listeye göre Oppo Reno 4 Pro, 8 GB RAM / 128 GB depolama alanı ve 12 GB RAM / 256 GB depolama alanı olmak üzere iki model ile piyasaya çıkacak. Ayrıca Reno 4 serisi yazılım tarafında Android 10 tabanlı ColorOS 7 ile birlikte gelecek. Renderlara ek olarak Oppo‘nun resmi Weibo hesabından Reno 4 serisinin SuperVOOC 2.0 65W hızlı şarj ile geleceği doğrulandı. Postere göre cihaz yaklaşık 5 dakika şarj ile 4 saatlik kullanım ömrüne ulaşacak. Bu gerçekten inanılmaz bir şarj olma hızı anlamına geliyor. Telefonun tam şarj olması ise 30 dakika içinde gerçekleşecek.
Akıllı Telefonlar
Mi Note 10 kaç paraya alınmalı | 5000 TL vermeye değer mi?
Mi Note 10 cihazının bugünkü videomuzda, artan fiyatlarla almaya değer mi? Sohbet kıvamında sizlere aktarmaya çalıştık. Tüm detaylar videomuzda yer alıyor.
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Sohbet havasıyla hazırladığımız videomuzda, Mi Note 10 kaç paraya alınır? Mi Note 10’a alternatif hangi cihazlar alınabilir? Samsung’un S10 ve Note 10 serisinde bulunan Lite modellerle kıyasladığımızda nasıl farklar yer alıyor? Hepsinin cevabını videomuzdan edinebilirsiniz.
Mi Note 10 özellikleri neler?
Ekran: 6.47 inç, AMOLED, Gorilla Glass 5, 600 nit parlaklık, HDR 10.
Tasarım: Çerçeveler aliminyum ve arka yüzey tamamen cam materyalden üretilmiş.
RAM: 6GB
Dahili Hafıza: 128 GB
Harici Hafıza: Desteklenmiyor.
Ön Kamera: 32 MP, f/2.0, 26 mm (geniş), 1/28″, 0.8µm, HDR
Arka Kamera:
- 108 MP (7p lens), f/1.7, 25mm (geniş), 1/1.33″, 0.8 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS
- 12 MP, f/2f/2.0, 50mm (telefoto), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, 2x optik zoom
- 8 MP, f/2.0, (telefoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3.7x optical zoom, 5x hibrit
- 20 MP, f/2.2, 13mm (ultra-geniş), 1/2.8″, 1.0µm
- 2 MP, f/2.4, (makro), 1/5.0″, 1.75µm
- Dört-LED çift-ton flash, HDR
Video:
- 4K 30fps, 1080p 30/60/120/240 fps, 720p 960fps
Telefon, 2.06.2020 tarihinde 5.000 TL seviyesindeki fiyatıyla, almaya elverişli durmuyor. Note 10 Lite ise, kamera özelliklerindeki farkıyla aslında “Lite” ismine yakışır bir cihaz değil. Mi Note 10 Lite ile donanım ve tasarım anlamında benzeşen cihazımız, kamera kullanımını ikinci planda değerlendiren kullanıcılar için daha ideal bir çözüm olacağa benziyor. Özellikle doların yükselişte olduğu şu günlerde “mobil fotoğrafçılık” konusunda çalışmalar ilk hedefiniz değilse, Lite modeli öneriyorum.
İyi seyirler..
Akıllı Telefonlar
Motorola Edge Plus modelinin DxOMark puanı belli oldu
Motorola Edge Plus modeli, DxOMark testinde görüldü. Akıllı telefonların kamera incelemelerini yapan DxOmark, Motorola’nın amiral gemisi gözde telefonu için puanını belirledi.
Motorola Edge Plus, 1/1,33 inç büyüklüğünde 108MP çözünürlüğünde bir kameraya sahip. Kameranın değerleri ile göz dolduran akıllı telefon, DxOMark’tan 113 puan almayı başardı. Fotoğraf kısmında 119, video kısmında ise 101 puan ile orta sıralarda kendine yer buldu. Alınan bu puanlar, üst sıraları zorlama konusunda yeterli görünmüyor.
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6.7 inç büyüklüğünde 90Hz yenileme hızına ve 1080×2340 (Full HD+) çözünürlüğe sahip Motorola Edge Plus, HDR10 + teknolojisini barındıran bir ekran ile geliyor. Ekranın sağ üst kısmında bulunan delikte 25MP çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram aralığında bir adet selfie kamerası bulunuyor.
Telefonun arka gövdesinde Samsung tarafından geliştirilen ve Xiaomi’nin Mi 10 serisinde de kullanılan 108 MP’lik bir ana kamera tercih edilmiş. Bu kameraya 16MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8MP çözünürlüğündeki 3x optik zoom yapabilen telefoto kamerası eşlik ediyor.
Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alan Edge Plus, grafik işlemcisi olarak Adreno 650 tercih edilmiş. Cihaz, 12GB LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 3.0 depolama alanı ile birlikte geliyor. Geçtiğimiz ay piyasaya çıkan modelin fiyatı ise 1199 Euro olarak belirlendi.
Motorola Edge Plus modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 90 Hz 6,7 inç HDR10+ AMOLED
- İşlemci: Snadpragon 865 RAM 12 GB
- İşletim sistemi: Android 10
- Depolama: 256 GB
- Ön kamera: 25 megapiksel
- Arka kamera: 108 megapiksel ana + 8 megapiksel 3x telefoto (OIS) + 16 megapiksel ultra geniş açı (Makro da çekiyor)
- Pil: 5.000 mAh
Akıllı Telefonlar
COVID-19 nedeniyle akıllı telefon pazarı %20 küçüldü!
Gartner‘in en son endüstri araştırma raporu, yılın ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarı ile ilgili önemli detayları ortaya çıkardı. Hepimizin bildiği gibi COVID-19, Aralık ayından beri dünyanın dengesini değiştirdi. Bu da virüs dünyaya yayılmadan önce Çin‘de birçok üretim ve satışın küresel olarak durmasıyla sonuçlandı. Tüketiciler ise bununla birlikte akıllı telefon gibi harcamalardan çok hayatsal ihtiyaçlara yöneldiler.
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COVID-19, küresel piyasayı nasıl etkiledi?
2020 yılının ilk çeyreğinde global akıllı telefon satışları yıllık bazda %20.2 oranında azaldı. En çok akıllı telefon satışı yapan ilk 5 telefon satıcısı Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi ve Oppo olarak sıralandı. Apple satışlarda küçük bir düşüş yaşarken Samsung, Oppo ve Huawei önemli düşüşler yaşadı. Xiaomi ise %1.4 de olsa geçen yıla göre büyüyen tek firma oldu. Samsung geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde 71 milyon telefon satarken, bu sene 55 milyon satış yapabildi. Huawei ise geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 58 milyon telefon satarken, bu yıl 42 milyon telefon satabildi.
Apple‘a geldiğimizde geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 44 milyon telefon satarken bu dönemde 40 milyon akıllı telefon sattı. Huawei bu çeyrekte oldukça düşük sonuçlar alsa da listedeki 2.liğini korumayı başardı. Bu listede Apple‘ın çok zarar görmemesi, mağazalarını erken açması ve üretime erken başlamasına bağlanıyor. Huawei ise COVID-19 sonrası ivme kazanıp satışlarını normale çekmeye çalışacak gibi görünüyor.