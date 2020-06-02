COVID-19 nedeniyle akıllı telefon pazarı %20 küçüldü!

Gartner‘in en son endüstri araştırma raporu, yılın ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarı ile ilgili önemli detayları ortaya çıkardı. Hepimizin bildiği gibi COVID-19, Aralık ayından beri dünyanın dengesini değiştirdi. Bu da virüs dünyaya yayılmadan önce Çin‘de birçok üretim ve satışın küresel olarak durmasıyla sonuçlandı. Tüketiciler ise bununla birlikte akıllı telefon gibi harcamalardan çok hayatsal ihtiyaçlara yöneldiler.

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COVID-19, küresel piyasayı nasıl etkiledi?

2020 yılının ilk çeyreğinde global akıllı telefon satışları yıllık bazda %20.2 oranında azaldı. En çok akıllı telefon satışı yapan ilk 5 telefon satıcısı Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi ve Oppo olarak sıralandı. Apple satışlarda küçük bir düşüş yaşarken Samsung, Oppo ve Huawei önemli düşüşler yaşadı. Xiaomi ise %1.4 de olsa geçen yıla göre büyüyen tek firma oldu. Samsung geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde 71 milyon telefon satarken, bu sene 55 milyon satış yapabildi. Huawei ise geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 58 milyon telefon satarken, bu yıl 42 milyon telefon satabildi.

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Apple‘a geldiğimizde geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 44 milyon telefon satarken bu dönemde 40 milyon akıllı telefon sattı. Huawei bu çeyrekte oldukça düşük sonuçlar alsa da listedeki 2.liğini korumayı başardı. Bu listede Apple‘ın çok zarar görmemesi, mağazalarını erken açması ve üretime erken başlamasına bağlanıyor. Huawei ise COVID-19 sonrası ivme kazanıp satışlarını normale çekmeye çalışacak gibi görünüyor.