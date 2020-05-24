Oppo Reno 4, görsel ve özellikleri ortaya çıktı!

Oppo, sevilen Reno serisinin yeni cihazı olacak Oppo Reno 4 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni modelin görsel ve özellikleri Weibo üzerinde ortaya çıktı.

Sızdırılan görsellere göre Reno 4 modeli mavi ve kırmızı tonlarında olmak üzere en az 2 renk ile gelecek. Cihazın arkada dörtlü kamera kurulumuna sahip olduğu da görülüyor. Reno 4’ün arka kısmında bulunan Oppo logosunun altında dikey biçimde bulunan, parıltı anlamına gelen “Glow” ibresi de dikkat çekici bir ayrıntı olarak göze çarpıyor. Söz konusu ibare cihazın üzerinde bulunmayıp yalnızca rengine dikkat çekmek amaçlı bir reklam öğeside olabilir. Görsellerde yanıltıcı bir düzenleme bulunmuyor ise modelin metal bir kasaya sahip olduğu görülüyor.

İlginizi çekebilir: Oppo Reno 3 Pro incelemesi | 6.500 TL eder mi? (Video)

Oppo Reno 4, 5G bağlantılarını ve 65W gücünde hızlı şarjı destekleyecek. Modelin batarya kapasitesi ise henüz belli değil. Yapılan paylaşıma göre cihazda video çekimleri için kullanılacak bir “Süper Gece Modu” yer alacak. Ayrıca kamera modülünün üzerinde bulunan “Super Steady” ibaresi de modelin iddialı bir video stabilizasyonuna sahip olduğunu gösteriyor. Sızan görüntülerde cihazın ön kısmına ait bir detay yer almıyor. Bu nedenle ön kamera ve ekrana ait bir bilgiye henüz sahip değiliz.

Oppo Reno 4 modelinin Çin’de reklamlarının yapılmaya başlanması ve mağazalarda yer alması, cihazın global ölçekte duyurulup tanıtılmasına az bir süre kaldığı anlamına geliyor.

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!