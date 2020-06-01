Oppo Reno 4 5G ve Reno 4 Pro 5G bir mağazada görüntülendi!

Oppo‘nun yeni serisi olacak olan Reno 4 serisi bu cuma günü tanıtılacak. Serinin telefonları bugün bir mağazada canlı olarak görüntülendi. Cihazlar önceki modellere göre bazı kamera güncellemeleri, daha hızlı bir şekilde şarj olabilme ve 5G desteği sunacak.

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Oppo Reno 4 5G serisi nasıl görüntülendi?

Oppo Reno 4 5G serisi ortaya çıkan canlı fotoğraflara göre stoklara gelmiş durumda. Fotoğrafın çekildiği Çin’deki mağaza stokları açmak için cihazın resmi duyurusunu bekliyor olabilir. Telefonların arka taraftaki üçlü kamera ile birbirine oldukça benzediği görülüyor. Ayrıca Oppo bu sefer serinin her iki telefonunda da kavisli ekran kullanacak. Reno 4 Pro, 90 Hz ekran tazeleme hızına ve Snapdragon 765G yonga setine sahip olacak. Ön tarafta ise çift nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunuyor.

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Reno 4 Pro 5G, Geekbench sonuçlarına göre 12 GB RAM‘li bir model bulunduracak. TENAA‘dan gelen bilgiler ise bunun en iyi model olacağı ve taban modelin 8 GB RAM kullanacağını gösteriyor. İlginç bir şekilde taban modelinde 12 GB ve 8 GB RAM olmak üzere iki çeşit bulunacak.

Pro‘yu daha güçlü yapan özelliklerine baktığımızda AMOLED ve 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip olması başta geliyor. Bunlar haricinde 48 MP ana kamerasında OIS desteğinin bulunması ve yan kameralarının daha yüksek çözünürlüklerde olması sıralanabilir. Ayrıca her iki telefon da 65W hızlı şarjı destekleyecek.