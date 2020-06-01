Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 4 5G ve Reno 4 Pro 5G bir mağazada görüntülendi!
Oppo‘nun yeni serisi olacak olan Reno 4 serisi bu cuma günü tanıtılacak. Serinin telefonları bugün bir mağazada canlı olarak görüntülendi. Cihazlar önceki modellere göre bazı kamera güncellemeleri, daha hızlı bir şekilde şarj olabilme ve 5G desteği sunacak.
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Oppo Reno 4 5G serisi nasıl görüntülendi?
Oppo Reno 4 5G serisi ortaya çıkan canlı fotoğraflara göre stoklara gelmiş durumda. Fotoğrafın çekildiği Çin’deki mağaza stokları açmak için cihazın resmi duyurusunu bekliyor olabilir. Telefonların arka taraftaki üçlü kamera ile birbirine oldukça benzediği görülüyor. Ayrıca Oppo bu sefer serinin her iki telefonunda da kavisli ekran kullanacak. Reno 4 Pro, 90 Hz ekran tazeleme hızına ve Snapdragon 765G yonga setine sahip olacak. Ön tarafta ise çift nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunuyor.
Reno 4 Pro 5G, Geekbench sonuçlarına göre 12 GB RAM‘li bir model bulunduracak. TENAA‘dan gelen bilgiler ise bunun en iyi model olacağı ve taban modelin 8 GB RAM kullanacağını gösteriyor. İlginç bir şekilde taban modelinde 12 GB ve 8 GB RAM olmak üzere iki çeşit bulunacak.
Pro‘yu daha güçlü yapan özelliklerine baktığımızda AMOLED ve 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip olması başta geliyor. Bunlar haricinde 48 MP ana kamerasında OIS desteğinin bulunması ve yan kameralarının daha yüksek çözünürlüklerde olması sıralanabilir. Ayrıca her iki telefon da 65W hızlı şarjı destekleyecek.
Akıllı Telefonlar
Vivo X50 ailesi tanıtıldı!
Vivo, gimbal tarzı kameraya sahip olan ve merakla beklenen X50 ailesini duyurdu. Akıllı telefon pazarının merakla beklediği X50 serisi, üç farklı modelden oluşuyor.
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Vivo’nun X50, X50 Pro ve X50 Pro Plus adını taşıyan yeni telefonların hepsi üst sınıf kamera özellikleri ile öne çıkıyor. Yeni telefonlar, Qualcomm’un Snapdragon 865 ve 765G işlemcileri tarafından destekleniyor. Vivo X50 ve X50 Pro, orta-üst seviye telefon segmentinde konumlanırken, Vivo X50 Pro Plus ise amiral gemisi bir model olarak karşımıza çıkıyor.
Vivo X50 özellikleri
- Ekran: 6,56 inç FHD+ AMOLED (90Hz yenileme hızı)
- Batarya: 4.200mAh (33W hızlı şarj desteği)
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 8 MP + 8 MP
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 / 256 GB
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, BDS, USB Type-C
Vivo X50 Pro özellikleri
- Ekran: 6,56 inç FHD+ AMOLED (90Hz yenileme hızı, HDR10+)
- Batarya: 4.315mAh (33W hızlı şarj desteği)
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 8 MP + 8 MP
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 / 256 GB
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, BDS, USB Type-C
Gimbal sistemi, günümüzdeki standart optik görüntü sabitleme (OIS) sistemlerine kıyasla dönme açısı ve titreme önleme alanını önemli ölçüde genişletiyor. Vivo’dan verilen bilgiye göre, hareketli netleştirme algoritmasının ve sürekli odak takibi özelliğinin birleşimi sayesinde telefonlarla geceleri bile yüksek kaliteli fotoğraflar ve videolar çekilebilecek. Ancak söz konusu özellik serinin amiral gemisi olan X50 Pro Plus modelinde ve X50 Pro’da yer alırken X50 modelinde yer almıyor.
Vivo X50 Pro Plus özellikleri
- Ekran: 6,56 inç FHD+ AMOLED (120Hz yenileme hızı, HDR10+)
- Batarya: 4.315mAh (44W hızlı şarj desteği)
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 50 MP + 13 MP + 8 MP + 8 MP
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, BDS, USB Type-C
5G destekli akıllı telefonlar, ilk olarak Çin pazarında satışa çıkarılacak. X50, 6 Haziran tarihinde, X50 Pro modeli 12 Haziran itibarıyla raflardaki yerini alacak. X50 Pro Plus için ise Temmuz ayını beklemek gerekecek.
Akıllı Telefonlar
ZTE Axon 11 SE 5G, resmi olarak duyuruldu!
Geçtiğimiz günlerde sızıntıları ve bazı teknik özellikleri ile gündeme gelen ZTE Axon 11 SE 5G, bugün Çin‘de resmi olarak duyuruldu. Axon 11 SE 5G‘nin öne çıkan özellikleri çift modlu 5G desteği ve MediaTek Dimensity 800 yonga seti kullanması olarak sıralanabilir. MediaTek Dimensity 800, Snapdragon 765G benzeri performans gösteren bir yonga seti olarak biliniyor.
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ZTE Axon 11 SE 5G hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Axon 11 SE 5G, soğutma sistemi konusunda oldukça iddialı açıklamalarla gündeme gelmişti. Cihazın şarj olurken bir saat boyunca ağır oyunlar oynanabileceği ve 40 derece sıcaklığı geçmeyeceği iddia edilmişti. Bunun CPU ve GPU‘da ısıyı verimli dağıtan grafit ısı alıcıları ile gerçekleşeceği belirtilmişti.
Axon 11 SE 5G, 6.53 inçlik 2340×1080 çözünürlüklü IPS LCD ekran ile gelecek. Ön tarafta nokta delik tasarımlı 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise 48 MP çözünürlüklü f/1.79 diyafram aralığına sahip ana kamera, 8 MP çözünürlüklü 120 derecelik geniş açı sunan ultra geniş açılı kamera, 2 MP çözünürlüklü makro kamera ve derinlik algılayıcı sensör mevcut.
Axon 11 SE, 12 saatlik ekran süresi vereceği iddia edilen ve 30 dakikada %50 şarj olabilen 4.000 mAh pille gelecek. Yazılım tarafında ise Android 10 tabanlı MiFavor UI arayüzü kullanılacak. Cihazın ön siparişleri şimdilik sadece Çin üzerinden başladı. Telefonun fiyatlandırmasına geldiğimizde ise 6 GB RAM / 128 GB depolama alanı modeli CNY 1998(250€), 8 GB RAM / 128 GB depolama alanı modeli CNY 2298(290€) ve 8 GB RAM / 256 GB depolama alanı modeli CNY 2598(330€) olarak fiyatlandırılacak.
Akıllı Telefonlar
Honor Play 4 Pro, ateş ölçer özelliği ile geliyor!
Honor firmasının yeni cihazı olarak karşımıza çıkması beklenen Play 4 Pro, ilginç bir özellikle bizleri karşılıyor. Edinilen bilgilere göre cihazda ateş ölçer olacak.
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Play 4 Pro, ateşinizi ölçebilecek!
Honor, Huawei‘nin alt firması olarak piyasaya çıkardığı fiyat performans ürünleri ile biliniyor. Play 4 Pro cihazını yakında tanıtacak olan firma, görünüşe göre telefona ilginç bir özellik yerleştirmiş. SparrowNews isimli internet sitesinde yer alan habere göre, cihaz ateş ölçer özellikli olacak. Evet yanlış duymadınız. Firma telefonun gövdesine vücut sıcaklığını ölçebilen bir sensör yerleştirmiş. Dünya genelinde gündemden düşmeyen salgın için kullanışlı olacağı düşünülen bu özelliğin ilgili sitede paylaşılan videoda da nasıl kullanıldığı gösterilmekte. Ayrıca firma bu konu hakkında da bir afiş hazırlayarak bu özelliğini Weibo üzerinden tüm takipçilerine paylaştı.
Orta seviye telefonlar arasında konumlandırılabilecek Play 4 Pro cihazı gücünü, Kirin 820 5G işlemcisinden almakta. 6.57 inç IPS ekran ile bizleri karşılayacak cihaz, delikli ekran teknolojisine sahip olacak. Ön tarafta çift kameraya yer verilirken, bu kameralar sırasıyla, 16 MP ana kamera ve 2 MP derinlik kamerası olarak belirlenmiş. Arka tarafta da yine iki kamera kullanıcıları karşılamakta. Ana kamera 40 MP değerini alırken onu, 8 MP değerinde ultra geniş açı kamerası takip etmekte. 8 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneklerine sahip olacak cihazın parmak izi okuyucusu da yan tarafta yer alıyor. Kızıl ötesi sensör ile sıcaklık ölçebilecek cihaz bakalım akıllı telefon dünyasında yeni bir gelişmenin öncüsü olabilecek mi bekleyip göreceğiz.