Oppo Reno 3A modeli görüldü!

Oppo, Reno serine eklemek istediği yeni telefonu 3A modeli üzerinde çalışıyor. Şirket, son zamanlarda özellikle orta segment pazarında çıkardığı yeni akıllı telefonlar ile dikkat çekiyor. Basına sızdırılan bilgilere göre Oppo Reno 3A, yakında zaman da Hindistan pazarında yerini alacak ve Reno 3 Youth’un özellikleri ile benzerlik gösterecek.

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6,44 inçlik Full HD+ çözünürlükte AMOLED bir ekrana sahip olan telefon, 16 megapiksellik bir selfie kamerası ile gelmesi bekleniyor. Arka tarafta ise 48 megapiksel ana, 8 megapiksel geniş açı, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunacak.

Gücünü Snapdragon 665 yonga setinden alacak olan Reno 3A, 8GB RAM ve 128GB depolama ile özellikleri ile birlikte geliyor. 4.025mAh batarya ile desteklenen cihaz, Android 10 işletim sistemi ve ColorOS 7.1 arayüzüne sahip olurken, telefon 175 gram ağırlığında ve 161 x 74 x 8.2mm boyutlarında olacak.

Reno 3A, ortaya çıkan özellikleri ile orta segmentte oldukça dikkat çekmesi bekleniyor. Oppo’nun yeni akıllı telefonun hangi fiyattan çıkacağı ve global pazarda ne zaman satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

OPPO Reno 3A modelinin teknik özellikleri