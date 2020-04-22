Fortnite sonunda Google Play Store’a eklendi!
Epic Games‘in çıkardığı ve hala geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Fornite, Google Play Store‘a eklendi. Firmalar sonunda aralarında anlaşma sağladı.
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Epic Games Fortnite konusunda geri adım attı!
Fortnite piyasada oldukça hareketli günler yaşattıktan sonra bildiğiniz üzere mobil platformlar içinde çıkarılmıştı. Android ve IOS platformları için uyarlanan oyunun çıkışının üzerinde 18 ay geçti. Bu süre zarfında sıkıntısız bir şekilde oynanabilen oyun, Android tarafında bazı bürokratik meseleler nedeniyle Google Play Store yerine kendi internet sitesi üzerinden indirilebilir olmuştu. Google Play Store uygulamasına oyununu yüklemek istemeyen Epic Games, bu kararından vazgeçti. Firma çıkışından 18 ay sonra, Fortinte Android‘i Google Play Store uygulamasına yükleme kararı aldı. Kararın ardından en büyük sebep ise, Google‘ın kendi mağazasına yüklenen oyunlarına sağladığı imkanlar. Güvenlik ve güncelleme konularında oyuncuları uğraştırmamak için çaba gösteren Google, Epic Games‘in tercihi olmuş.
Oyunun yinede Google Play Store dışında da indirilebileceğini belirten firma, oyun içi satın alımlar konusunda Google ile yaşanılan problemleri geride bırakmış gibi gözükmüyor. Google‘ın kendi ödeme yönetiminin kullanılması konusunda ki ısrarı nedeniyle yaşanan bu gerginlik, muhtemel teknik sorunlar nedeniyle şimdilik askıya alınmışa benziyor. Ancak Epic Games her fırsatta Google‘ın politikalarının değişmesi gerektiğini umduklarını belirtmekten geri durmuyor. Google Play Store üzerinden ulaşılabilen oyun şu an ülkemizin yer aldığı bölgeye eklenmemiş olsa da yakın zamanda geleceğini kesin bir dille söyleyebiliriz. Ayrıca hala da kendi sitesi üzerinden telefonunuza yükleyebilirsiniz.
Genel
Google Card, Apple Card’a rakip olmaya geliyor
Google, yeni bir ödeme kartı Google Card üzerinde çalışmalara başladı. Şirket bu hamlesi ile Apple Card’a rakip olmayı planlıyor.
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Teknoloji şirketleri hayatın her anına dokunmak için mesai harcamaya devam ediyor. Kullanıcılarının satın alma işleminde de kendi ürünlerinin kullanması için ilk adımı atan Apple olmuştu. Geçtiğimiz günlerde kendi kredi kartını duyuran Huawei’den sonra şimdi de Google’dan bir atak geldi.
Geçtiğimiz yıl Wall Street Journal‘da yayınlanan bir rapora göre, Google’ın Citigroup ve Stanford Federal Kredi Birliği ile beraber bir banka hesabı hazırlığı içinde olduğu iddiasında bulunmuştu. İddialar gelişmeye devam ediyor. Google, banka hesabı üzerinde çalışıyor, hatta daha da ötesinde bunu bir banka kartı ile beraber fiziksel boyuta da taşımayı amaçlıyor. Şirket ayrıca Google Card için Visa ve MasterCard gibi şirketlerle de iş birliğine gitmiş durumda.
Titanyum kartın üzerinde “kart numarası, CVV, son kullanma tarihi ve imza” yer almıyor. Direkt olarak para hesabına ulaşım için hazırlanan sürüm, fiziksel olarak elde edilebilecek deniyor. Özel uygulaması üstünden finansal verilerine detaylı olarak erişim sunacak kart, üstünde her müşteriye özel olduğu düşünülen bir kod benzeri mavi ve yeşil noktalar taşıyor.
Kullanıcılar Google Card’larına Google Pay uygulaması üzerinden, bağlı bir banka hesabı aracılığıyla parmak izi ve PIN kodu ile korunmuş bir şekilde yükleme yapabilecekler. Ancak şu an için şirketin yenilenmiş Google Pay ve Google Card hizmetini ne zaman ve hangi ülkelerde piyasaya çıkaracağı henüz bilinmiyor.
Google, günde 18 milyon sahte Covid-19 e-postası siliyor!
Google, Corona virüse karşı mücadele etmeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklamaya göre, Covid-19 içerikli dolandırıcı e-postaları engelliyor.
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Google günde yaklaşık 18 milyon e-posta siliyor!
Google, Corona virüs konusunda sağlam adımlar atmaya devam ediyor. Firma insanların hayatını kolaylaştıracak hamlelerini sürdürüyor. Daha önceden Apple ile virüs takip uygulaması anlaşmasına giderek sağlık kuruluşlarına yardımcı olma kararı alan firma, geçtiğimiz günler de işinden olan gazeteciler için yardım fon açmıştı. Şimdi ise Google, Covid-19 içerikli dolandırıcı e-postaların kullanıcılara ulaşmaması için mücadele veriyor. Firma kullanıcılarının yanlış kişiler tarafından dolandırılmaması için, gönde yaklaşık 18 milyon adet bu tarz e-posta engellediğini açıkladı. Uzmanlar ayrıca salgın döneminde bu tarz e-postalarda %667′lik bir artış gözlemlendiğini belirtti.
Dolandırıcılar, kullanıcıları Dünya Sağlık Örgütü tarafında yazılmış olduğu iddia edilen e-postalar ile dolandırarak, kişilerin kart bilgileri başta olmak üzere pek çok önemli detaylarına ulaşabiliyorlar. Bu sebepten dolaydır ki Google neredeyse 1.5 milyar kişinin kullandığını söylediği Gmail platformunu koruma yoluna girişmiş. Tabi dolandırıcılar bu yolu izlerken yukarıda belirttiğimiz gibi sadece Dünya Sağlık Örgütü‘nün adını kullanmıyorlar. Amerika Bulaşıcı Hastalıkla Mücadele birimlerinin isimleri de dolandırıcılar tarafından kullanılmakta. Hatta ve hatta Başkan Donald Trump adına gelmiş sahte e-postalar bile oluşturulmakta. O yüzden kaynağına güvenmediğiniz mailleri açmamanız önemle rica olunur. Bu sayede dolandırıcıları kendinizden uzak tutabilirsiniz.
Google Meet hizmetine Gmail entegrasyonu ve yeni özellikler geliyor!
Google Meet için Gmail entegrasyonu başta olmak üzere birçok yeni özellik duyuruldu. COVID-19 salgını nedeniyle video konferans uygulamalarına artan talep karşısında şirket kullanıcı deneyimlerini iyileştirecek yeni adımlar attı.
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Google Meet’e Gmail entegrasyonu ve yeni özellikler geliyor!
Google Nisan ayı başında Hangouts Meet hizmetini Google Meet olarak yeniden isimlendirmişti. COVID-19 salgını ardından video konferans uygulamalarının kullanımlarında ciddi bir artış gördük. Google Meet uygulamasının kullanımındaki 25 kat artışla birlikte şirket diğer benzer hizmetlerle daha iyi rekabet etmek için uygulama deneyimini güçlendirici özellikler duyurdu. Arama motoru devi şirket, Meet’in kurumsal ve eğitim amaçlı kullanımlar için gelen özellikleri hakkında açıklamalar yaptı. Şirket, duyurduğu bu özellikleri uzun vadeli geliştirme planlarında olmasına rağmen artan talep nedeniyle planlanandan önce kullanıma alacaklarını açıkladı. Google G Suite genel müdürü ve başkan yardımcısı Javier Soltero Routers haber ajansına verdiği röportajda servis için “Günlük kullanıcı sayısı Ocak ayından bu yana diğer tüm Google hizmetlerinden daha hızlı artıyor.” dedi.
Google Meet’e gelen ve kullanıcılar tarafından uzun süredir beklenen en önemli yenilik Gmail entegrasyonu. Henüz hakkında çok fazla detay bilmediğimiz Gmail entegrasyonuna ek olarak rakibi Zoom’a benzer bir özellik olan 16 kişilik görüşmeye izin veren tasarımı kullanıcılara sunacak. Soltero açıklamasında Google Meet’e düşük ışıkta video kalitesi ve arka plan görüntüsünün iyileştirilmesi gibi iyileştirmelerin de geleceğini sözlerine ekledi. Google Meet son olarak tarayıcı üzerinden sadece bir sekmenin ekran paylaşımının yapılabilmesi gibi ek özelliklere de sahip olacak. Bu da kullanıcılar için daha fazla gizlilik imkanı sunacağa benziyor.
Servisin en büyük rakiplerinden olan Zoom’un kullanımında büyük bir artış görülmüştü ancak ortaya çıkan güvenlik ve gizlilik sorunları ile birlikte uygulama kullanıcılardan büyük bir tepki gördü. Google geçtiğimiz günlerde gizlilik endişesi ile Zoom uygulamasının şirket içi bilgisayarlarda kullanımını yasaklamıştı. Google Meet için eklenen tüm bu özellikler hiç şüphesiz hizmetin benimsenmesini artırmanın bir yolu olacağa benziyor.