Oppo Find X2 Pro, Geekbench’te görüntülendi!

Oppo Find X2 Pro, MWC 2020‘nin iptal edilmesi nedeniyle ertelenen resmi duyurusu öncesinde Geekbench‘te görüntülendi. Bunun tam olarak duyurulacak olan telefon olduğunu biliyoruz çünkü şirket CPH2025 kodlu telefonun zaten gelecek serinin pro modeli olduğunu sertifikalandırmıştı.

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Oppo Find X2 Pro Geekbench’te nasıl değerlendirildi?

Elimize ulaşan bilgilerde, telefonun Snapdragon 865 işlemci ve 12 GB RAM seçeneği ile gelmesinin yanı sıra Android 10 ile birlikte kutudan çıkacağı kesinleşti. Cihaz tek çekirdekte 913 skor alırken, çoklu çekirdekteki puanı ise 3308 olarak değerlendirildi. Taban frekans değeri ise 1.80 GHz ile çalışıyor. Bu skorlar Geekbench 5‘te gördüğümüz en iyi skorlardan biri. Oppo Find X2 Pro‘nun performans anlamında piyasadaki telefonlardan çok daha üst düzey bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz.

Find X2 Pro hakkında diğer bilinenler neler?

Oppo X2 serisi akıllı telefonlar hakkında onaylanan ve tahmin edilen özellikler var. Ekran olarak QHD çözünürlüklü, 240 Hz değerinde dokunmatik örnekleme oranı ve bu oran üzerinde 120 Hz ekran tazeleme hızı ile gelecek. Ön panel ayrıca 1200 nit ekran parlaklığı ve %100 DCL-P3 renk gamı kapsamına sahip olacak. Ayrıca Sony sensörlü 48 MP bir kamerayı bu cihazda görmeyi bekliyoruz. Şarj konusunda ise 65W değerinde bir hızlı şarj ile geleceği tahmin ediliyor. Oppo lansmanı tahmini olarak Mart ayında gerçekleştirilecek, orada her şeyi detaylarıyla öğreneceğiz.