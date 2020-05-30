Oppo Reno 3 Pil Testi

Pil Testi videolarımız yeni telefonlar ile tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Oppo‘nun Reno 3 koleksiyonundan orta seviye akıllı telefonu Oppo Reno 3 konuğumuz.

Bakalım pil testlerimizden cihaz nasıl sonuç aldı? Daha önce pil testi yaptığımız tüm cihazlara ve kıyaslama yapabileceğiniz tüm sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz: http://hwp.com.tr/piltesti