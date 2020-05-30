Pil Testi
Oppo Reno 3 Pil Testi
Pil Testi videolarımız yeni telefonlar ile tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Oppo‘nun Reno 3 koleksiyonundan orta seviye akıllı telefonu Oppo Reno 3 konuğumuz.
Bakalım pil testlerimizden cihaz nasıl sonuç aldı? Daha önce pil testi yaptığımız tüm cihazlara ve kıyaslama yapabileceğiniz tüm sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz: http://hwp.com.tr/piltesti
Pil Testi
19 saat ekran süresi verdi! Huawei P40 Lite Pil Testi
Pil Testi videolarımız hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de Huawei’nin yeni orta düzey akıllı telefonu Huawei P40 Lite konuğumuz. Bakalım pil testlerimizden cihaz nasıl sonuç aldı?
Daha önce pil testi yaptığımız tüm cihazlara ve sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz: http://hwp.com.tr/piltesti
Pil Testi
PİL DÜELLOSU: Huawei Nova 5T vs. Xiaomi Mi 9T vs. Huawei P40 Lite
Pil Düellosu serimizin yeni karşılaştırması Huawei Nova 5T, Xiaomi Mi 9T ve Huawei P40 Lite arasında gerçekleşiyor. Bakalım pil performansı konusunda bu üç telefondan hangisi daha başarılı sonuçlar veriyor?
Pil Testi
Realme 6 Pro Pil Testi
Realme 6 Pro Pil Testi videomuzda, ülkemizde yeni satışa çıkan realme 6 serisinin en güçlü versiyonuna ait pil tüketimi ve pil dolumu gibi durumlarını test ediyoruz.
Cihazda 4300 mAh pil kapasitesiyle birlikte 30W Vooc 4.0 hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Daha önce yaptığımız tüm pil testi içerikleri ve tablo: http://hwp.com.tr/piltesti