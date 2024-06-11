OPPO, uzun zamandır olan sessizliğini bozdu ve ülkemizde yeniden faaliyete geçti. Reno serisinin 11F modeli ile ülkemizde satışa başlayan marka, bu modeli ülkemizde üretiyor. Orta segmentte yer alan telefon birçok özelliğiyle tüketicilerin beğenisine sunulmuş durumda.

OPPO Reno 11F 5G Teknik Özellikleri:

Tasarım: 161.1 x 74.7 x 7.5 mm, 177 gram, IP65 Sertifikası

Ekran: 6.7 inç, AMOLED, FHD+, 1 Milyar renk, HDR10+, 1100 nit parlaklık

İşlemci: Mediatek Dimensity 7050

RAM/Depolama: 8GB / 256GB

Kamera: 64MP + 8MP + 2MP / 32MP Ön Kamera

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 67W SuperVOOC

Ağ Bağlantıları: WiFi6, Bluetooth 5.2, NFC, 5G

Peki siz OPPO Reno 11F modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce başarılı bir model mi? Telefon hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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